Liên tục nhận chuyển khoản từ 500.000 - 1.000.000 đồng: Tài khoản Vietcombank, VietinBank của thiếu niên sinh năm 2010 bị điều tra

Đối tượng Bùi Bảo Ngọc cùng đồng bọn bị khởi tố và bắt tạm giam về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Trong tháng 4/2026, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và nguồn tin báo từ quần chúng nhân dân, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Hải Phòng đã phát hiện và bắt giữ hai nhóm đối tượng có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức lập trang fanpage mạo danh lừa đảo, chiếm tiền đặt cọc mua điện thoại, máy tính, đồng hồ thông minh.

Đối tượng Ngọ Văn Thắng, sinh ngày 27/01/2003, trú tại thôn Ngọ Xá, xã Xuân Cẩm, tỉnh Bắc Ninh, vốn không có việc làm ổn định, thu nhập lại bấp bênh nhưng thay vì tìm kiếm công việc hợp pháp, đối tượng đã nảy sinh ý định trục lợi bất chính thông qua hình thức lừa đảo trên không gian mạng.

Nghĩ là làm, Thắng đã lập trang Fanpage Facebook “Mạnh Lâm TaoBao", giống với Fanpage chính chủ “Lâm Taobao” là trang mua hộ điện thoại, máy tính, đồng hồ ở Thẩm Quyến, Trung Quốc có uy tín, được nhiều người Việt Nam theo dõi, bình luận và đặt mua hàng.

Sau đó, Thắng sao chép các bài viết có nội dung quảng cáo bán các loại điện thoại, linh kiện điện thoại, đồng hồ thông minh từ tài khoản Facebook "Nguyễn Mạnh Lâm" (kèm mẫu mã, giá cả, tình trạng thiết bị) của trang thật để đăng lên Fanpage “Mạnh Lâm TaoBao” giả mạo.

Khi có khách hàng liên hệ mua hàng, Thắng sẽ nhắn tin zalo để tư vấn cho khách hàng, đồng thời đưa ra giá bán điện thoại, linh kiện điện thoại, thiết bị điện tử mà khách hàng hỏi mua thấp hơn giá thị trường. Nếu khách đồng ý mua, Thắng sẽ yêu cầu khách chuyển khoản đặt cọc trước từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

Sau khi khách hàng chuyển khoản đặt cọc, Thắng sẽ đưa ra nhiều lý do như điện thoại được mua từ Trung Quốc xách tay về Việt Nam nên cần đổi tiền sang tiền Nhân Dân Tệ và phải ghi đúng nội dung chuyển khoản để không bị đánh thuế, yêu cầu khách hàng chuyển thêm tiền để chiếm đoạt. Khi khách hàng phát hiện, Thắng sẽ hủy kết bạn, chặn kết nối để khách hàng không liên hệ được.

Để tạo lòng tin, Thắng còn lên mạng xã hội Facebook tìm và liên hệ với Nguyễn Mạnh Lâm, sinh năm 2010, trú tại: Khu Hưng Tiến, Đoan Hùng, Phú Thọ, nhờ Lâm sử dụng mở tài khoản ngân hàng Vietinbank và tài khoản ngân hàng Vietcombank để nhận tiền chiếm đoạt.

Sau khi nhận tiền, Thắng nhờ Lâm chuyển khoản vào 02 tài khoản VIB số 303122008 mang tên Hoàng Ngọc Ánh và VPBank số 0899035820 mang tên Phạm Thị Ánh Dương (hai tài khoản ngân hàng này được Thắng mua trên mạng Internet) để chiếm đoạt.

Từ tháng 12/2025 đến 24/4/2026, số tiền Thắng chiếm đoạt lên tới 38.740.000 đồng.

Cũng bằng chính thủ đoạn, chiêu trò như trên, Bùi Bảo Ngọc, sinh năm 2001, trú tại thôn Đồng Huống, xã An Bình, tỉnh Phú Thọ, cùng một số đối tượng liên quan đã lập fanpage mạo danh “Lâm Taobao” là trang mua hộ điện thoại, máy tính uy tín trên mạng xã hội để thực hiện hành vi lừa đảo.

Tại cơ quan điều tra, Ngọc và đồng bọn đã khai nhận từ đầu năm 2026 đến ngày 24/4/2026, với phương thức, thủ đoạn như trên, các đối tượng đã chiếm đoạt của 4 khách hàng trên địa bàn thành phố Hải Phòng, Hà Nội với số tiền lên đến 105.365.000 đồng. Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Hải Phòng tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Trước tình trạng các vụ lừa đảo mua bán điện thoại, đồ công nghệ qua mạng ngày càng gia tăng, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần đặc biệt cảnh giác với những lời quảng cáo bán hàng giá rẻ bất thường, thấp hơn nhiều so với mặt bằng thị trường.

Người mua nên kiểm tra kỹ thông tin fanpage, tài khoản bán hàng như thời gian hoạt động, lượng tương tác thực tế, phản hồi từ khách hàng cũ và các dấu hiệu minh bạch về địa chỉ, số điện thoại, chính sách giao dịch.

Cơ quan công an khuyến nghị ưu tiên giao dịch trực tiếp hoặc mua bán thông qua các sàn thương mại điện tử uy tín có cơ chế bảo vệ người mua, hạn chế chuyển tiền trước cho người bán không quen biết.

Đặc biệt, người dân tuyệt đối không chuyển tiền đặt cọc vào các tài khoản cá nhân không rõ danh tính hoặc tiếp tục chuyển thêm tiền khi bên bán đưa ra các lý do như phí vận chuyển, hải quan, đổi ngoại tệ hay phát sinh thủ tục thông quan.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc nghi bị lừa đảo, người dân cần nhanh chóng lưu giữ toàn bộ chứng cứ liên quan như tin nhắn, hóa đơn, lịch sử chuyển khoản và trình báo cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý kịp thời.

Theo Công an thành phố Hải Phòng﻿