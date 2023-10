Liệu có cơ hội đầu tư cổ phiếu bảo hiểm khi lãi suất tiền gửi giảm sâu?

Ông Vicente Nguyen Giám đốc Đầu tư Quỹ AFC Vietnam Fund 2 bài viết

Theo báo cáo mới đây của công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC), đến giữa tháng 9, lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng trung bình là 5,78%, giảm 36 điểm cơ bản so với tháng 8, và thấp hơn 46 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm trước. Với kỳ hạn 6 tháng trung bình lãi suất huy động đang ở mức 5,36%, giảm 40 điểm cơ bản so với tháng trước và thấp hơn 22 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm ngoái. Mặt bằng lãi suất đã tiến rất sát tới vùng lãi suất giá rẻ trong năm ngoái.

Mặt khác, báo cáo tài chính của các công ty bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ cho thấy, danh mục đầu tư của các đơn vị này có không ít tiền gửi tiết kiệm. Đồng thời, trong 6 tháng đầu năm, nhiều doanh nghiệp trong ngành bảo hiểm đã ghi nhận lãi từ hoạt động tài chính tăng đến 50%.

Trong bối cảnh lãi suất tiết kiệm tiếp tục giảm và doanh thu từ thu nhập từ tài chính đã được hạch toán, không ít nhà đầu tư lo ngại kết quả kinh doanh của ngành bảo hiểm khó có thể bứt phá và triển vọng của nhóm cổ phiếu này có thể sẽ không quá tươi sáng.

Ở góc nhìn của ông Vicente Nguyen - Giám đốc Đầu tư, Quỹ AFC Vietnam Fund, lãi từ hoạt động tài chính của các doanh nghiệp bảo hiểm có thể chưa suy giảm ngay trong năm nay, kết quả kinh doanh vẫn ổn định. Tuy nhiên, thời gian tới, tăng trưởng ở mảng kinh doanh cốt lõi nên đóng góp nhiều hơn. Đồng thời, vẫn có cơ hội để đầu tư vào cổ phiếu bảo hiểm.

Thưa ông, việc lãi suất huy động giảm sâu sẽ có tác động thế nào đến kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp bảo hiểm?

Ông Vicente Nguyen: Hiện tại lãi suất huy động đã đạt đáy, tương đương với lúc đại dịch. Tôi cho rằng lãi suất khó có thể thấp hơn, bởi FED vẫn còn khả năng tăng lãi suất một lần nữa vào cuối năm nay, khiến tỷ giá vẫn có không ít áp lực và thu hẹp dư địa giảm lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước.

Trong bối cảnh đó, lãi từ hoạt động đầu tư tài chính của các doanh nghiệp bảo hiểm có thể sẽ suy yếu. Tuy nhiên, điều này sẽ chỉ bắt đầu phản ánh trong năm 2024. Bởi lãi từ các khoản tiền gửi trong giai đoạn lãi suất trên 10% từ cuối năm ngoái vẫn chưa được hạch toán hết. Những tháng cuối năm 2023, thu nhập từ hoạt động đầu tư tài chính của các công ty bảo hiểm sẽ vẫn ở mức cao.

Còn về mảng kinh doanh bảo hiểm, ông có đánh giá thế nào về hoạt động này thời gian qua và dự báo thời gian tới?

Bởi một số lùm xùm có liên quan đến hoạt động bancassurance và tư vấn sai sự thật, trong 6 tháng đầu năm tăng trưởng doanh thu bảo hiểm của các công ty bảo hiểm nhân thọ đã sụt giảm đáng kể. Tuy nhiên, đây chỉ là các vấn đề ngắn hạn.

Trong khi đó, tình hình của nhóm phi nhân thọ lại có phần khả quan hơn, bởi hoạt động kinh doanh bảo hiểm của nhóm này chủ yếu dựa vào sự phục hồi của nền kinh tế. Trong quý II/2023, nhiều công ty phi nhân thọ báo cáo kết quả kinh doanh tăng trưởng 100% so với cùng kỳ năm trước và một số đơn vị đã hoàn thành kế hoạch kinh doanh cả năm. Tôi cho rằng quý 3 và 4 sẽ tăng trưởng sẽ chậm lại, bởi dư địa tăng trưởng từ nền thấp không còn nhiều, song tình hình nhìn chung vẫn khả quan.

Tôi dự báo năm nay lợi nhuận các công ty bảo hiểm cả nhân thọ và phi nhân thọ sẽ tăng từ 20-50%. Năm 2024, thì tốc độ có thể sẽ chậm lại, quanh ngưỡng 15-20%. Trong dài hạn, ngành bảo hiểm sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh, đặc biệt là bảo hiểm nhân thọ, vì tỷ lệ dân số sử dụng bảo hiểm của Việt nam còn đang ở mức rất thấp.

Hiện hầu hết các doanh nghiệp trên sàn thuộc nhóm phi nhân thọ. Đây là nhóm có tăng trưởng ổn định, an toàn và có tính phòng thủ cao. Vì đặc tính đó, các cổ phiếu chủ yếu thu hút nhà đầu tư là tổ chức với tầm nhìn dài hạn và sự kỷ luật cao. Không ít doanh nghiệp ngành này đã có kết quả kinh doanh khá tốt trong 6 tháng đầu năm 2023 và vẫn còn triển vọng thời gian tới. Do đó, nếu có sự kiên nhẫn, có xu hướng đầu tư "ăn chắc, mặc bền", sau khi xem xét đến tình hình tài chính cá nhân tổng thể, nhà đầu tư có thể cân nhắc thêm một số cổ phiếu bảo hiểm vào danh mục đầu tư.

Đối với những nhà đầu tư đã giải ngân vào nhóm cổ phiếu bảo hiểm, chiến lược đầu tư thời gian tới nên là nắm giữ, nhận cổ tức và dùng số tiền đó tái đầu tư vào chính cổ phiếu bảo hiểm. Sau vài năm thực hiện chiến lược này, tôi tin rằng nhà đầu tư sẽ có khoản lợi nhuận đáng kể.

