Liệu có sóng “penny , trà đá” khi dòng tiền điều chỉnh “tháng cô hồn” ?

Cổ phiếu penny hút dòng tiền

Trong những tháng gần đây, thị trường chứng khoán Việt Nam liên tục hút dòng tiền và bật tăng mạnh khi các chỉ số chính và cổ phiếu lớn đã đồng loạt giao dịch tại vùng giá cao. Trong đó, dòng tiền đang tập trung vào câu chuyện kích cầu vào nền kinh tế; nỗ lực của Chính phủ trong việc tháo gỡ pháp lý dự án, thúc đẩy đầu tư công với hàng loạt dự án trọng điểm quốc gia; kết quả kinh doanh khả quan của doanh nghiệp nửa đầu năm 2025 khi tận dùng thời gian tạm hoãn thuế đối ứng để tăng tốc xuất khẩu…, vì vậy đã hỗ trợ sự bùng nổ của thị trường.

Tính tới ngày 22/8, mặc dù thị trường có nhịp điều chỉnh giảm mạnh ở nhóm ngân hàng, chứng khoán và bât động sản, tuy nhiên chỉ số VN-Index vẫn giao dịch vùng 1.645,47 điểm, cao hơn cả vùng đỉnh lịch sử giai đoạn đại dịch Covid-19 vào tháng 2/2022 và vẫn tiếp tục duy trì tâm lý lạc quan với thanh khoản trung bình 50.000ty đến 75.000ty / phiên.

Tuy nhiên, với việc trải qua nhịp tăng mạnh trong gần 8 tháng đầu năm, theo dữ liệu của Chứng khoán VNDirect, tính tới ngày 22/8, định giá P/E của chỉ số VN-Index đã tăng lên 14,76 lần, nằm trong vùng định giá cao trong nhiều năm qua (định giá P/E chỉ số VN-Index thấp nhất tháng 11/2022 là 9,82 lần).

Thêm nữa, khi nhóm cổ phiếu vốn hoá lớn liên tục hút dòng tiền và duy trì vùng định giá không còn rẻ, áp lực chốt lời bắt đầu diễn ra ở một số cổ phiếu từ ngày 29/7 tới nay. Trong đó, dòng tiền bắt đầu đi tìm kiếm các cơ hội đầu tư tại các cổ phiếu penny với thị giá thấp, chưa tăng giá và kỳ vọng sẽ sớm hút dòng tiền và đã bắt đầu có một số cổ phiếu penny bật tăng mạnh như cổ phiếu LDG, DRH, NRC, VPH ….

Được biết, trên thực tế từ giai đoạn tháng 4/2025 đến tháng 8/2025, trong giai đoạn này, có rất nhiều cổ phiếu bluechip thuộc các dòng Chứng Khoán, Bất Động Sản và Ngân Hàng… đều tăng bằng lần từ 50% - 100% đựa trên nền tảng Doanh Nghiệp hoạt động tốt tích cực, các game bom tấn IPO, định giá hấp dẫn cũng như các chính sách vĩ mô đã và đang phản ánh. Thêm vào đó, khi nhà đầu tư bắt đầu có lãi bằng lần và nhóm cổ phiếu cơ bản dẫn sóng trên có xu hướng bị chốt lời, dòng tiền có xu hướng dịch chuyển vào nhóm cổ phiếu vốn hoá vừa và thấp, chưa tăng giá với thị giá hấp dẫn để tận dụng sóng đầu cơ ngắn hạn khi dòng tiền vẫn trong thị trường và chưa lan tỏa hết. Đó là những doanh nghiệp mà NDT hay có thói quen gọi là cổ phiếu "penny" hay là cổ phiếu "rau dưa, trà đá" giá chỉ có 2.000 hay 3.000 đồng/cổ phiếu.

Thực tế, bên cạnh các cổ phiếu vốn hoá nhỏ đang được dòng tiền chú ý, thì tại CTCP Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành (mã TTH – sàn HNX), thanh khoản phiên giao dịch ngày 19/8 đã lên tới gần 1,33 triệu cổ phiếu, tăng 258% so với trung bình thanh khoản 20 phiên gần đây là 514.865 cổ phiếu được khớp lệnh và dòng tiền có xu hướng tham gia cổ phiếu trong hơn một tuần trở lại đây.

Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025, bên cạnh dự án đã triển khai, Ban lãnh đạo Tiến Thành cũng cho biết, tiếp nối kinh nghiệm và năng lực điều hành hiện có, hiện tại công ty đang tiếp cận một số dự án bất động sản để triển khai tiếp nối khi dự án hiện tại hoàn thành.

Trong đó, đầu tháng 7/2025, Tiến Thành vừa thông qua mua 4,75 triệu cổ phiếu, tương ứng 19% vốn điều lệ CTCP Thuỷ điện Hỏm Dưới (vốn điều lệ 250 tỷ đồng), hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công trình điện.

Bên cạnh việc mở rộng đầu tư, tìm kiếm dự án mới, thương hiệu thời trang mang tên Valentino Creations của Tiến Thành đã được công ty phân phối tại các cửa hàng, trung tâm thương mại cao cấp trên toàn quốc như: Vincom, Lotte Center, Parkson Plaza…

Về tình hình kinh doanh, năm 2024 kinh doanh thua lỗ 16,03 tỷ đồng, nguyên nhân chủ yếu trong năm 2024, Tiến Thành bị Cục thuế TP. Hà Nội đã thực hiện thanh tra thuế kỳ thanh tra năm 2023 – 2024, Công ty phải điều chỉnh doanh thu, giá vốn, lợi nhuận của 46 căn thuộc mảng bất động sản từ năm 2024 về 2023 dẫn tới bị truy thu thuế năm 2023 và bị xử phạt vi phạm hành chính và chậm nộp; và đồng thời phải trích lập dự phòng khoản phải thu khó đòi của khách hàng mảng kinh doanh thương mại số tiền gần 24 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong năm 2025, ước tính Tiến Thành sẽ không còn các chi phí bất thường như năm 2024, đây là cơ sở để Công ty lên kế hoạch lãi trở lại 2,61 tỷ đồng trong năm 2025.

Được biết, cổ phiếu TTH đang giao dịch vùng 2.700 - 3.000 đồng/cổ phiếu và gần như đi ngang từ tháng 8/2024 tới nay. Trong đó, cổ phiếu TTH đạt đỉnh ngày 10/01/2022 vùng 9.800 đồng/cổ phiếu.

Cổ phiếu penny thường có xu hướng lên xuống nhanh, phù hợp nhà đầu tư ngắn hạn.

Cổ phiếu penny thường nổi sóng khi doanh nghiệp có sự thay đổi tích cực từ tái cấu trúc, cải thiện tài chính, nhận được chính sách hỗ trợ khi yếu tố vĩ mô thay đổi và nổi sóng khi dòng tiền chốt lời từ nhóm cổ phiếu cơ bản, và dòng tiền này sẽ lan tỏa "nước lên thuyền lên", thì các cổ penny sẽ thế vai và trong bối cảnh mặt bằng giá các cổ cơ bản không còn rẻ và nhóm penny chưa có nhịp tăng nào.

Điểm đáng lưu ý, khi nhóm cổ phiếu penny có xu hướng hút dòng tiền thì cổ phiếu tăng trần đồng loạt, dư mua 5 phiên hoặc 10 phiên liên tiếp thì rất dễ xảy ra do thị giá thấp và rẻ. Tuy nhiên cổ phiếu cũng sẽ dễ về lại đáy cũ nếu nhà đầu tư không quen đầu tư những cổ phiếu "penny, trà đá" này thì cũng hoàn toàn có thể xảy ra trong thị trường khi "trâu chậm uống nước đục". Vì vậy, Nhà Đầu Tư cẩn trọng cân nhắc đầu tư để tối đa hóa lợi nhận và quản trị rủi ro tốt nhất cho tài khoản của mình.