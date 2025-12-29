Live Concert “Tri Âm” - Tuyệt phẩm âm nhạc thay lời tri ân đến từ Regal Group

Bên cạnh một chương trình nghệ thuật, sự kiện còn là dịp Regal Group chia sẻ những tâm huyết trên hành trình kiến tạo những tác phẩm bất động sản mang dấu ấn thời gian.

Họa bức tranh về một nơi chốn thuộc về

"Tri Âm" mở ra như một bức họa tái hiện hành trình Regal Group theo đuổi khát vọng kiến tạo những giá trị vượt thời gian – hành trình được xây dựng trên niềm tin rằng Việt Nam hoàn toàn có thể sở hữu những thương hiệu bất động sản mang tầm vóc quốc tế, có chiều sâu văn hóa và bản sắc riêng.

Live Concert "Tri Âm" thu hút đông đảo khách khách hàng, đối tác và nhà đầu tư tham gia.

Trong bức tranh ấy, khách hàng không chỉ là người sở hữu sản phẩm, mà là những người đồng hành cùng Regal Group trên hành trình đi tìm một không gian sống đích thực. Ở đó, từ hơi thở người thương, thanh âm đến ánh sáng, mùi hương… đều có linh hồn, gợi lên cảm xúc về nơi hạnh phúc được cảm nhận mỗi ngày.

Và "Tri Âm" chính là chiếc cầu nối tinh tế giữa Regal Group và những người cùng chung một giấc mơ – giấc mơ về một nơi chốn thuộc về, nơi giá trị sống được vun đắp bằng sự thấu hiểu và đồng điệu.

Tái hiện hành trình "Kiến tạo kiệt tác độc bản" bằng âm nhạc

Toàn bộ chương trình được dàn dựng như một hành trình cảm xúc nhiều tầng, với ba chương hồi được sắp đặt công phu, mời gọi khách mời bước vào thế giới nội tâm của chính mình.

Khác với những chương trình âm nhạc thông thường, "Tri Âm" được xây dựng như một câu chuyện nghệ thuật đa giác quan. Ở đó, âm nhạc hòa quyện cùng múa đương đại, ánh sáng, nghệ thuật kể chuyện và công nghệ trình diễn mapping, tạo nên một không gian trải nghiệm liền mạch, dẫn dắt cảm xúc người xem theo từng lớp lang tinh tế.

Mở đầu chương trình là "The Essence of You – Bức họa chân dung". Như nét cọ đầu tiên chạm lên tấm voan, phần mở màn nhẹ nhàng khắc họa chân dung những khách hàng đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho Regal Group. Bước qua cánh cổng, không gian nghệ thuật mở ra với ánh sáng, gương và thanh âm du dương, chuyển động theo từng nhịp đèn, tái hiện những gam màu cảm xúc về những con người tinh hoa – những người có gu thẩm mỹ cao và khát vọng về một không gian sống không chỉ để ở, mà để yêu thương, sáng tạo và phát triển.

Giữa không gian ấy, Regal Complex với tòa nhà tâm điểm Mira Tower được tái hiện bằng công nghệ holo fan, như một tác phẩm nghệ thuật sống động, vừa hiện đại vừa giàu tính biểu tượng.

Tiếp nối là chương hồi "The Voice Within – Thanh âm Regal", nơi câu chuyện về Regal Group được kể bằng ngôn ngữ của ánh sáng và chuyển động. Những vệt màu nước nhẹ nhàng lan tỏa, như lời mời khán phòng bước sâu hơn vào thế giới cảm xúc bên trong mỗi con người, nơi cất giữ những mong muốn, những giấc mơ và cả những khát vọng thầm lặng.

Trong dòng chảy cảm xúc ấy, Regal Group hiện lên như một "người tri âm" thực thụ: lắng nghe, thấu hiểu và đồng hành cùng khách hàng không bằng những lời hoa mỹ, mà bằng những giá trị được kiến tạo bền bỉ mỗi ngày. Âm nhạc trở thành nhịp cầu kết nối, để mỗi khách mời cảm nhận rằng phía sau mỗi ước mơ đều có một điểm tựa vững chắc.

Khép lại hành trình là "The Moment of Us – Hòa thanh cảm xúc tri âm", khoảnh khắc mọi cung bậc cảm xúc được hòa quyện. Như nét cọ cuối cùng hoàn thiện bức tranh, chương hồi này đọng lại những ký ức đẹp về sự tin tưởng, đồng hành và gắn kết lâu dài giữa Regal Group và khách hàng.

Mỗi ca khúc trong "Tri Âm" được lựa chọn không chỉ vì giá trị nghệ thuật, mà bởi câu chuyện ẩn sau từng giai điệu: câu chuyện của những người đồng hành qua năm tháng, của sự thấu hiểu lặng thầm và bền chặt.

Nếu Diva Mỹ Linh mang đến chiều sâu cảm xúc và chuẩn mực của một tượng đài âm nhạc, thì Hoàng Hải thắp sáng khán phòng bằng giọng ca nội lực, tinh tế. Sự kết hợp ấy đưa khán giả chạm đến những tầng nấc cao nhất của trải nghiệm âm nhạc, trong một không gian thân tình và giàu chiều sâu.

Tiên phong những biểu tượng chuẩn quốc tế

Bên cạnh hành trình cảm xúc, "Tri Âm" còn là dịp để Regal Group chia sẻ những dấu ấn nổi bật trong năm 2025. Thông qua không gian trưng bày và nghệ thuật sắp đặt được thiết kế riêng, khách mời có cơ hội cảm nhận rõ hơn triết lý phát triển mà Regal Group theo đuổi: lấy con người và trải nghiệm sống làm trung tâm.

Tòa tháp Mira Tower – Regal Complex, biểu tượng của tinh thần sống hiện đại và quốc tế, đồng thời là tác phẩm cuối cùng khép lại quần thể Regal Complex.

Mira Tower đánh dấu bước tiên phong khi đưa mô hình căn hộ flagship về Việt Nam, mở ra chuẩn mực wellness luxury với hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện, cùng hệ tiện ích chuẩn resort 5 sao.

Song hành cùng đó là bộ sưu tập 22 dinh thự độc bản The Palace tại Regal Victoria.

Tiếp nối thành công của 78 biệt thự ven sông giai đoạn 1, The Palace giai đoạn 2 là bước nâng tầm mới, nơi mỗi chi tiết được chế tác tinh xảo từ những vật liệu tinh tuyển hàng đầu thế giới, hướng đến giá trị sống bền vững và trường tồn.

Tại sự kiện, ông Trần Ngọc Thái – Phó Tổng Giám đốc Regal Group chia sẻ:"Chúng tôi tin rằng âm nhạc là một trong những cách tinh tế nhất để kết nối cảm xúc và sẻ chia những giá trị bền sâu. Thông qua không gian nghệ thuật của ‘Tri Âm’, Regal Group mong muốn mở ra những câu chuyện về phong cách sống mà chúng tôi theo đuổi, không chỉ hiện diện tại Regal Complex hay The Palace, mà xuyên suốt mọi công trình mà Regal Group kiến tạo.

Trên hành trình ấy, chúng tôi chọn vai trò của một người kết nối: mang những chuẩn mực quốc tế, những điều mới mẻ và khác biệt, hòa quyện cùng chiều sâu văn hóa, tinh hoa di sản của từng vùng đất mà Regal Group đi qua. Để mỗi công trình không chỉ mang một hình hài riêng, mà còn sở hữu bản sắc độc bản, đủ chiều sâu để trường tồn cùng thời gian."

Cũng trong sự kiện, những phần quà giá trị được gửi trao trong không khí giao lưu ấm áp, như lời tri ân chân thành Regal Group dành cho khách mời đã hiện diện và cùng lan tỏa tinh thần "Tri Âm" mà sự kiện gửi gắm.



