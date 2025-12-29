Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Zalo nhận “bão 1 sao"

29-12-2025 - 20:27 PM | Sống

Zalo đang nhận về hàng loạt đánh giá 1 sao từ phía người dùng sau khi ứng dụng này tung ra bản cập nhật điều khoản dịch vụ mới.

Trong vài ngày qua, nhiều người dùng Zalo liên tục nhận được thông báo yêu cầu cập nhật Điều khoản sử dụng dịch vụ. Điểm đáng chú ý là người dùng buộc phải bấm “Đồng ý” mới tiếp tục sử dụng ứng dụng.

Lần cập nhật chính sách này của Zalo đã khiến người dùng dậy sóng bởi các quy định thu thập dữ liệu cá nhân gây tranh cãi. Vấn đề cốt lõi nằm ở việc người dùng bị đặt vào tình thế "không còn lựa chọn": nếu không chấp nhận toàn bộ thỏa thuận do Zalo đưa ra, họ buộc phải ngừng sử dụng dịch vụ.

Thông báo cập nhật điều khoản dịch vụ của Zalo

Hệ quả là ngay sau động thái này, một chiến dịch kêu gọi tẩy chay đã bùng nổ mạnh mẽ. Ghi nhận thực tế vào chiều ngày 29/12 cho thấy, hàng loạt người dùng đã đồng loạt truy cập các kho ứng dụng trực tuyến để "trút giận" bằng những đánh giá 1 sao. Trên các kho ứng dụng App Store và Google Play Store, những đánh giá mới nhất về ứng dụng Zalo hầu hết đều là 1 sao, nhiều bình luận từ người dùng cũng bày tỏ thái độ bức xúc khi Zalo có bản cập nhật bị xem là "áp đặt" này.

Zalo đang nhận rất nhiều lượt đánh giá 1 sao từ người dùng trên Google Play

Trên App Store, "bão 1 sao" từ phía người dùng vẫn đang tiếp diễn

Trước đó, giải thích cho câu hỏi vì sao cần cập nhật Điều khoản sử dụng, Zalo cho biết Điều khoản sử dụng (Terms of Use) là nội dung cần thiết làm cơ sở cho mọi hoạt động của ứng dụng và nền tảng công nghệ. Điều khoản sử dụng quy định cách thức cung cấp và sử dụng dịch vụ giữa nhà cung cấp và người dùng, đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định pháp luật hiện hành.

Theo Zalo, việc cập nhật Điều khoản sử dụng là thông lệ phổ biến đối với các ứng dụng và nền tảng công nghệ trên thế giới. Hoạt động này nhằm đáp ứng yêu cầu pháp lý mới, phản ánh các điều chỉnh trong mô hình vận hành, cũng như cung cấp thông tin minh bạch, đầy đủ cho người dùng về những thay đổi trong quá trình cung cấp dịch vụ.

Zalo nhấn mạnh việc cập nhật Điều khoản sử dụng nhằm tăng cường tính minh bạch của hệ thống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dùng, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý.

Tuy nhiên, lời giải thích trên dường như chưa thể xoa dịu dư luận khi Zalo vẫn chưa đưa ra phản hồi thỏa đáng về những điểm nóng nhất. Cụ thể là cơ chế "Đồng ý tất cả" mà thiếu đi các tùy chọn chấp thuận từng phần, cũng như các điều khoản miễn trừ trách nhiệm quá rộng.

Một điểm đáng chú ý khác khiến dư luận đặt nghi vấn là thời điểm tung ra bản cập nhật này. Động thái của Zalo diễn ra ngay sát thềm năm mới, chỉ ít ngày trước khi Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân chính thức có hiệu lực từ đầu năm 2026, làm dấy lên nhiều hoài nghi về động cơ và mục đích thực sự đằng sau sự thay đổi gấp gáp này.

Sống 10 năm trong căn hộ 65m², tôi phát hiện 5 món nội thất vô dụng nhất nhà, vừa tốn tiền, vừa tốn chỗ

Theo Khả Văn

Đời sống pháp luật

Từ Khóa:
Zalo

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
NÓNG: Hà Nội đổi lịch nghỉ Tết Dương lịch cho học sinh

NÓNG: Hà Nội đổi lịch nghỉ Tết Dương lịch cho học sinh Nổi bật

Loại củ “bổ như sâm”, tốt cho cả tim mạch và tuổi thọ mà giá rẻ bèo: Nhà nào cũng nên có trong tủ

Loại củ “bổ như sâm”, tốt cho cả tim mạch và tuổi thọ mà giá rẻ bèo: Nhà nào cũng nên có trong tủ Nổi bật

Live Concert “Tri Âm” - Tuyệt phẩm âm nhạc thay lời tri ân đến từ Regal Group

Live Concert “Tri Âm” - Tuyệt phẩm âm nhạc thay lời tri ân đến từ Regal Group

20:00 , 29/12/2025
Starbucks Vietnam và chiến lược đa dạng hóa: mỗi cửa hàng là một trải nghiệm khác biệt

Starbucks Vietnam và chiến lược đa dạng hóa: mỗi cửa hàng là một trải nghiệm khác biệt

20:00 , 29/12/2025
Ăn 3 món mỗi ngày, sau 8 tháng người đàn ông 38 tuổi suy thận giai đoạn 4 nhận kết quả bất ngờ

Ăn 3 món mỗi ngày, sau 8 tháng người đàn ông 38 tuổi suy thận giai đoạn 4 nhận kết quả bất ngờ

19:54 , 29/12/2025
6 "kẻ trộm điện" trong nhà

6 "kẻ trộm điện" trong nhà

19:30 , 29/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên