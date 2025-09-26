Lo bão về, một ứng dụng được tải nhiều nhất tại Việt Nam

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết rạng sáng nay (26/9), bão Bualoi đã trên khu vực miền Trung Philippines, sức gió mạnh nhất 117 km/h, cấp 11, giật cấp 14 và đang theo hướng tây tây bắc với tốc độ 25-30 km/h.

Khoảng 1h ngày mai, bão sẽ vào Biển Đông với sức gió mạnh nhất cấp 11, giật tăng ba cấp và trở thành cơn bão thứ 10. Bão sau đó giữ hướng và tốc độ, đến 1h ngày 28/9 ở giữa Biển Đông, sức gió mạnh nhất cấp 12, giật cấp 15.

Trên App Store sáng 26/9, Windy đứng ở vị trí số một về lượt tải tại Việt Nam. Trên Google Play, ứng dụng nằm trong top 10, đồng thời là ứng dụng về Thời tiết được sử dụng nhiều nhất trên hai nền tảng.

Lượng tải Windy tăng vọt trong bối cảnh bão Bualoi được dự báo sẽ đi vào vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông vào khoảng đêm nay (26/9), trở thành cơn bão số 10 năm 2025. Sau khi vào Biển Đông, bão hướng về các tỉnh miền Trung nước ta.

Windy là ứng dụng cho phép hiển thị tình trạng thời tiết một cách trực quan dựa trên ảnh vệ tinh. Bên cạnh đó, ứng dụng cũng giúp người dùng nhìn rõ hướng đi của các cơn bão, áp thấp nhiệt đới cũng như hoàn lưu của các cơn bão gây ra. Đặc biệt, Windy còn dự báo hướng đi của các hướng đi của các cơn bão 1 cách trực quan trên bản đồ.

Theo đơn vị phát triển ứng dụng, dữ liệu của Windy được lấy từ Hệ thống dự báo thời tiết toàn cầu GFS, Trung tâm dự báo thời tiết châu Âu ECMWF, cùng một số hệ thống dự báo như ICON.

Nếu đang sử dụng máy tính, bạn chỉ cần truy cập trực tiếp vào trang web của Windy tại www.windy.com, tự động dịch vụ này sẽ xác định vị trí của bạn và hiển thị thông tin tương ứng.

Ngoài Windy, người dùng có thể theo dõi thời tiết qua hệ thống của Trung tâm giám sát thiên tai Việt Nam tại địa chỉ http://vndms.dmc.gov.vn/. Các thông tin về thời tiết Việt Nam sẽ được hiển thị trực quan, đồng thời có thêm thông tin dự báo về hướng di chuyển, khu vực chịu ảnh hưởng của bão.

Dự báo vị trí và hướng di chuyển bão Bualoi lúc 1h sáng 26/9. (Ảnh: NCHMF)

Trên ứng dụng hoặc website, người dùng có thể mở menu, chọn Cảnh báo, và bấm vào Trình theo dõi bão. Lúc này trên bản đồ, người dùng sẽ thấy đường đi dự kiến của bão, các vòng ảnh hưởng, tốc độ gió, áp suất trung tâm và thời gian đổ bộ. Khi chạm vào biểu tượng tâm bão, app cung cấp thông tin chi tiết theo từng mốc giờ. Ngoài ra, người dùng có thể bật thêm các lớp như radar, vệ tinh, bản đồ mưa để có cái nhìn toàn diện hơn về diễn biến thời tiết.

Từ đầu năm, Biển Đông đã ghi nhận 9 cơn bão, 4 áp thấp nhiệt đới. Gần nhất, bão Ragasa mạnh cường độ siêu bão ở Biển Đông, do di chuyển chủ yếu trên lục địa Trung Quốc và chịu tác động của áp cao lục địa nên khi đến gần Việt Nam chỉ còn là áp thấp nhiệt đới, không gây thiệt hại.

Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu nhận định trong ba tháng cuối năm, Biển Đông có thể xuất hiện 4-5 xoáy thuận nhiệt đới, trong đó 2-3 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam, tập trung ở Trung Bộ.