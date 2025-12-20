Lo con dâu nặng 130kg không ngồi vừa xe hoa, mẹ chồng làm một việc hiếm có, chiều như con ruột

"Nhà gái" gọi điện thuyết phục 3 tiếng

Đầu năm 2025, Lộc Thọ (31 tuổi) dẫn bạn gái là Lê Ngọc Hoàng Hương (24 tuổi, cùng quê Đồng Tháp) về ra mắt gia đình. Nhìn thấy nàng dâu tương lai với thân hình “quá khổ”, nặng 130kg, cô Đặng Thị Thu Hồng (54 tuổi, kinh doanh đồ gia dụng) không khỏi bất ngờ. Tuy nhiên, cô cũng không nghĩ gì nhiều, vẫn vui vẻ, thoải mái.

Tuy nhiên sau đó, họ hàng làng xóm biết chuyện, xì xèo nói ra nói vào. Bản thân cô Hồng cũng nghĩ, Hương to con như vậy liệu có bị bệnh gì không? Sau này có sinh nở được không? Thọ lại là con trai một trong nhà. Sau đó, cô không đồng ý cho Thọ và Hương quen nhau nữa. Cô cũng ý tứ lấy một lý do là “vì 2 đứa không hợp tuổi”.

Lần đầu gặp, cô Hồng khá bất ngờ về ngoại hình của con dâu tương lai.

Hương hiện nặng 130kg.

Bị mẹ phản đối, Thọ rất buồn bã, còn nói: “Nếu mẹ không đồng ý cho yêu Hương thì con sẽ đi tu”. Sau đó, cả 2 vẫn lén lút hẹn hò. Người cô ruột của Hương sau khi biết chuyện đã gọi điện nói chuyện, thuyết phục cô Hồng suốt 3 tiếng đồng hồ. Biết Hương là cô gái ngoan ngoãn, dễ mến, cô Hồng cũng xiêu lòng, thay đổi quyết định.

Sau đó, 2 gia đình nói chuyện, bàn bạc chuyện cưới xin cho Thọ và Hương. Cặp đôi hạnh phúc nên duyên vợ chồng sau gần 10 tháng tìm hiểu. Cả hai vừa kết hôn được hơn 1 tháng.

Vào ngày cưới, cô Hồng biết ngoại hình của con dâu lớn, khó thuê được đồ cưới nên đã đặt may váy riêng, mua sắm đầy đủ đồ cưới cho con. Đặc biệt, lo con dâu không ngồi vừa xe ô tô con nên cô Hồng bảo Thọ thuê một chiếc mui trần để làm xe rước dâu cho Hương ngồi được thoải mái.

Hương may mắn có mẹ chồng tâm lý, chủ động thuê xe mui trần làm xe hoa cho con dâu ngồi được thoải mái.

Cô Hồng (áo dài tím than) trao vàng cho con dâu.

Về làm dâu chỉ việc ăn và ngủ

Mẹ làm dâu, Hương được mẹ chồng yêu thương hết mực. Hiện tại, cô gái trẻ vẫn đang ở nhà, từng bước học hỏi công việc gia đình. Do Hương còn ít tuổi, trước đây ở nhà cũng không phải làm việc gì nên còn khá vụng về. Cô Hồng hiểu điều đó và rất cảm thông với con dâu.

Biết con dâu đang tuổi ăn, tuổi ngủ, khó mà dậy sớm nên cô Hồng để con được ngủ thoải mái. Buổi sáng, “mẹ chồng quốc dân” dậy sớm đi bán hàng, còn cố gắng nhẹ nhàng, tránh gây tiếng động làm chồng con thức giấc.

Hai mẹ con cũng có rất nhiều điểm hợp nhau nên cuộc sống khá hòa hợp. Đáp lại sự quan tâm của mẹ, Hương cũng thường xuyên mua sắm quần áo tặng mẹ chồng.

Được biết, Hương mập từ nhỏ, đã trải qua nhiều cuộc giảm cân nhưng bất thành. Giờ đây khi đã lập gia đình, Hương cũng ý thức được vấn đề cân nặng và đang lên kế hoạch giảm cân để khỏe mạnh hơn cũng như tốt hơn trong vấn đề sinh nở.

Cặp đôi Thọ và Hương vừa về chung 1 nhà được hơn 1 tháng.

Hương được mẹ chồng yêu thương, tạo điều kiện hết mực.

Hàng ngày, cô Hồng cũng giúp con dâu giảm cân bằng cách cho Hương ăn ít cơm, ăn nhiều rau xanh. Bố chồng cũng nói khéo, nhắc nhở Hương nên đi tập gym, tập thể dục, siêng năng vận động hơn.

Những lời góp ý của bố mẹ, Hương đều lắng nghe, ghi nhận và không tự ái vì hiểu rằng bố mẹ đều đang mong những điều tốt đẹp cho mình.

Dù chỉ có mình Thọ là con duy nhất song cô Hồng cũng không quá nặng nề chuyện có cháu bồng bế. “Tôi không bắt con dâu phải sinh cháu liền mà để con thoải mái, không bị áp lực. Có cháu thì mừng, không có cũng không sao, coi như mình không có duyên”, cô Hồng chia sẻ.

May mắn có người mẹ chồng tâm lý, Hương xúc động gửi lời cảm ơn tới mẹ. Hương mong rằng bây giờ và sau này sẽ luôn được mẹ chồng yêu thương, chỉ bảo, mong tình cảm mẹ con luôn vui vẻ, gắn bó. Nàng dâu mới cũng hy vọng rằng, tới đây nhờ sự hỗ trợ của gia đình và chồng, cô sẽ có động lực để giảm cân thành công.

Nguồn: Mẹ chồng nàng dâu, Ảnh: FBNV