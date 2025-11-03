Lộ danh sách 30 sao nữ thi Tỷ Tỷ Đạp Gió 2026, đại diện Việt Nam là ai?

Ngày 2/11, tờ iFeng đưa tin show truyền hình Tỷ Tỷ Đạp Gió đang rục rịch chuẩn bị cho mùa mới 2026. Một số nguồn tin cho biết chương trình đã chọn được 30 sao nữ đình đám góp mặt trong mùa 7.

Danh sách bị rò rỉ trên mạng nhận được sự chú ý lớn khi quy tụ nhiều "Chị Đẹp" là nữ thần thanh xuân của khán giả châu Á như "Tiểu Long Nữ" Lý Nhược Đồng, Lâm Chí Linh, Lâm Y Thần (Thơ Ngây), Từ Nhược Tuyên, Côn Lăng - bà xã của ông hoàng Châu Kiệt Luân, Trương Lương Dĩnh, Văn Vịnh San, Tạ Y Lâm, Thiên hậu Trần Tuệ Lâm, Trần Pháp La, Vương Quân Hinh, Phùng Đề Mạc, Đới Bội Ni, Chiêm Văn Đình, Vương Uyển Chi, Vương Quân Hinh...

Trong danh sách "Chị Đẹp" tham gia show Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng 2026 có Tạ Y Lâm, Lâm Y Thần, Côn Lăng, Lâm Chí Linh, Từ Nhược Tuyên...

Trong danh sách Tỷ Tỷ Đạp Gió mùa 7, không xuất hiện tên của đại diện Việt Nam. Ngôi sao quốc tế duy nhất góp mặt là Lingling Kwong, sinh năm 1995. Cô là nữ diễn viên đa tài của xứ chùa Vàng. Lingling Kwong có cha là người Hong Kong (Trung Quốc) và mẹ người Thái Lan. Tên tuổi của mỹ nhân 9X được công chúng biết đến rộng rãi qua bộ phim girllove The Secret Of Us (2024).

Tuy nhiên, đây chỉ mới là danh sách lan truyền trên mạng xã hội, chưa có sự xác thực của ekip Tỷ Tỷ Đạp Gió. Việc có đại diện Việt Nam nào sang Trung Quốc tham gia Tỷ Tỷ Đạp Gió 2026 hay không vẫn phải chờ danh sách chính thức được chương trình công bố trong thời gian tới. Năm ngoái, Hòa Minzy và Văn Mai Hương là 2 ca sĩ Việt được phía Tỷ Tỷ Đạp Gió mời tham gia. Tuy nhiên, cả hai đều từ chối.

Lingling Kwong là nghệ sĩ quốc tế duy nhất xuất hiện trong danh sách Chị Đẹp mùa 7 đang lan truyền trên mạng xã hội

Hòa Minzy và Văn Mai Hương nhận được lời mời từ ekip Tỷ Tỷ Đạp Gió vào năm ngoái, nhưng cả hai đều từ chối

Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng là chương trình có tỉ suất người xem cao của Trung Quốc do Mango TV sản xuất và bắt đầu lên sóng năm 2020. Trong chương trình này, 30 nghệ sĩ nữ từ nhiều lĩnh vực giải trí cạnh tranh cơ hội ra mắt trong nhóm nhạc dự án.

Từ năm 2023, các nghệ sĩ tham gia show này không chỉ là người Trung Quốc mà còn đến từ các quốc gia khác. Nữ ca sĩ Chi Pu của Việt Nam từng thi Tỷ Tỷ Đạp Gió 2023 và giành được hạng 6. Chương trình cũng tạo bàn đạp để Chi Pu thâm nhập thị trường giải trí Trung Quốc. Ở mùa tiếp theo, nữ ca sĩ Suni Hạ Linh của Việt Nam tham gia nhưng kết quả không tốt. Năm 2025, không có đại diện Việt Nam nào chinh chiến ở chương trình này.

Chi Pu, Suni Hạ Linh là những đại diện Việt Nam từng tham gia sân chơi này

Nguồn: Sohu, Weibo