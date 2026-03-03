Liên minh phát triển mạng 6G toàn cầu do Qualcomm khởi xướng vừa chính thức quy tụ hàng chục tập đoàn công nghệ và viễn thông lớn như Google, Meta, Microsoft, Samsung, trong đó Việt Nam có ba đại diện là FPT, Viettel và VNG.

Tổ chức này đặt mục tiêu xác thực hệ thống, trình diễn thiết bị tiền thương mại vào năm 2028 và chính thức thương mại hóa hệ thống 6G có khả năng tương tác toàn cầu từ năm 2029. Công nghệ mạng thế hệ mới được định hình là một nền tảng AI-native, hợp nhất ba trụ cột cốt lõi gồm kết nối, cảm biến diện rộng và năng lực tính toán hiệu năng cao.

Việc gia nhập liên minh phục vụ trực tiếp chiến lược mở rộng cơ hội phát triển trong các mảng giao thông thông minh, UAV tự hành và sản xuất số của doanh nghiệp Việt. Đánh giá về sự hội tụ giữa công nghệ điện toán lượng tử và mô hình ngôn ngữ lớn, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch FPT nhấn mạnh: "Qualcomm, FPT và các tập đoàn công nghệ trong liên minh sẽ đồng hành thúc đẩy phát triển 6G".

Ông Trương Gia Bình

Ông Trương Gia Bình cho biết thêm: "Việc tham gia Liên minh này sẽ đồng thời giúp FPT nâng cao năng lực chuyển hóa các công nghệ tiên tiến thành giá trị thực tiễn cho khách hàng trong nhiều ngành, khu vực và thị trường, đồng thời tăng cường năng lực trong các lĩnh vực chiến lược như giao thông thông minh, hệ thống UAV tự hành, sản xuất thông minh và kỹ thuật số tiên tiến, hướng tới việc tạo ra giá trị bền vững cho một thế giới an toàn, thông minh và giàu khả năng thích ứng”.

Về phía đơn vị khởi xướng, ông Cristiano Amon, Chủ tịch kiêm CEO Qualcomm, cho biết hệ sinh thái 6G sẽ mở ra thế hệ mạng với vô tuyến tích hợp cảm biến và mạng RAN ảo hóa. Khẳng định về tầm nhìn chung, ông Amon phát biểu: "6G không chỉ là bước tiến tiếp theo trong quá trình phát triển của công nghệ không dây. Đây là nền tảng cho một tương lai AI-native, nơi trí tuệ được phân bổ xuyên suốt từ thiết bị, biên mạng đến đám mây, đồng thời chuyển hóa các nhà cung cấp hạ tầng mạng thành những doanh nghiệp vận hành dựa trên AI.

Với vai trò dẫn dắt nhiều thế hệ đổi mới không dây toàn cầu, Qualcomm mang đến chuyên môn sâu và năng lực toàn diện trong việc phát triển và thương mại hóa 6G. Cũng như mọi cuộc chuyển đổi công nghệ không dây trước đây, thành công sẽ phụ thuộc vào sự hợp tác bền bỉ, mục tiêu chung và đổi mới đồng sáng tạo. Nhóm các doanh nghiệp hàng đầu trong ngành đang cùng nhau cam kết đầu tư và đổi mới nhằm hiện thực hóa tầm nhìn chung về 6G, với lộ trình triển khai thương mại từ năm 2029 trở đi”.

Hoàn thiện bức tranh hạ tầng số của Việt Nam trong liên minh là sự góp mặt của Viettel và VNG. Dưới góc độ nhà phát triển hạ tầng, ông Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Viettel khẳng định doanh nghiệp và Qualcomm đã "xây dựng nền tảng hợp tác vững chắc thông qua việc triển khai thành công hạ tầng 5G Open RAN ở quy mô lớn" và hiện đang mở rộng phối hợp sang R&D 6G nhằm thúc đẩy công nghệ nền tảng.

Ở góc độ nền tảng ứng dụng, ông Lê Hồng Minh, Chủ tịch VNG đánh giá biên giới tiếp theo của AI là "năng lực tính toán đi cùng kết nối". Đặt kỳ vọng vào hệ sinh thái mạng mới, ông Minh nhấn mạnh: "VNG đang xây dựng tác nhân AI cho hàng trăm triệu người dùng tại Việt Nam và Đông Nam Á, và 6G chính là hạ tầng biến tầm nhìn đó thành hiện thực".