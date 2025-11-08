Lộ diện 4 cổ đông lớn của Chứng khoán Xuân Thiện sau đợt chào bán cổ phiếu

Công ty cổ phần Chứng khoán Xuân Thiện (XTSC) vừa có báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.



Đến ngày 7/11, XTSC đã hoàn tất phân phối 135 triệu cổ phiếu cho 66 cổ đông. Trong đó, 54,03 triệu cổ phiếu được chào bán trong thời gian từ 27/9 đến 15/10/2025 sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Còn 80,96 triệu cổ phiếu được phân phối từ 17/10 đến 7/11/2025 sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm.

Hoàn tất đợt phát hành này, Chứng khoán Xuân Thiện tăng vốn điều lệ từ 135 tỷ đồng lên mức 1.485 tỷ đồng. Với 1.350 tỷ đồng thu về từ đợt chào bán, công ty dự kiến bổ sung vốn cho các hoạt động kinh doanh như sau:

Nguồn: XTSC

Trong danh sách 66 cổ đông tham gia đợt chào bán, đáng chú ý ông Nguyễn Văn Thiện - Chủ tịch Tập đoàn Xuân Thiện được phân phối nhiều nhất với 33,9 triệu cổ phiếu, ông Nguyễn Tấn Dũng được mua 27 triệu cổ phiếu.

Sau đợt chào bán, Chứng khoán Xuân Thiện có 4 cổ đông lớn nắm giữ tổng cộng 61,2% vốn điều lệ. Đó là ông Nguyễn Văn Thiện sở hữu 36,59 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 24,64%); Công ty cổ phần Tài chính Quốc tế Xuân Thiện nắm 9,9 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 6,69%), ông Nguyễn Tấn Dũng nắm 29,7 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 20%); bà Thái Kiều Hương - Thành viên HĐQT XTSC nắm 14,67 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 9,88%).

Đây là 1 trong 2 phương án tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2025.

Về phương án còn lại, Chứng khoán Xuân Thiện còn dự kiến chào bán 151,5 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho 3 nhà đầu tư chiến lược. Tuy nhiên, theo Công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 11/9 mới đây cho biết đã dừng xem xét hồ sơ chào bán, do HĐQT XTSC đã thông qua việc tạm dừng thực hiện phương án.

Về hoạt động kinh doanh trong quý III/2025, Chứng khoán Xuân Thiện ghi nhận hơn 536 triệu đồng doanh thu hoạt động, giảm 31% so với cùng kỳ năm trước.

Toàn bộ doanh thu tới từ lãi từ khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM). Chi phí hoạt động ghi nhận gần 754 triệu đồng, thêm vào đó là gần 3,6 tỷ đồng chi phí quản lý.

Kết quả, Chứng khoán Xuân Thiện báo lỗ trước thuế hơn 4 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái công ty lãi hơn 134 triệu đồng. Luỹ kế 9 tháng đầu năm, công ty lỗ trước thuế hơn 2,6 tỷ đồng.