Lộ diện công ty chứng khoán đầu tiên báo lỗ trong quý 3/2025

Công ty Cổ phần Chứng khoán CV (CVS) đã công bố BCTC quý 3/2025, ghi nhận doanh thu hoạt động đạt gần 8 tỷ, tăng trưởng 72% so với cùng kỳ năm trước. Phần lớn doanh thu của CVS đến từ lãi từ khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) với gần 4 tỷ đồng. Điểm tích cực là lãi từ cho vay và phải thu đã cải thiện mạnh từ mức dưới 200 triệu trong cùng kỳ năm trước lên hơn 1,3 tỷ trong kỳ này. Ngoài ra công ty có thêm gần 3 tỷ đồng là doanh thu môi giới.

Tuy vậy chi phí hoạt động hơn 9 tỷ, tập trung tại khoản mục chi phí môi giới. Cộng thêm gần 4 tỷ đồng chi phí quản lý CTCK, kết quả CVS vẫn báo lỗ trước thuế hơn 5,2 tỷ đồng trong quý 3 vừa qua – ghi nhận quý thứ 13 liên tiếp kinh doanh thua lỗ.

Hiện đây cũng là khoản lỗ đầu tiên ghi nhận tại quý 3 trong số những CTCK đã công bố BCTC

Lũy kế 9 tháng đầu năm, CVS đạt hơn 18 tỷ đồng doanh thu hoạt động, tăng trưởng mạnh 157% so với cùng kỳ năm trước. Tuy vậy, công ty chứng khoán này lỗ trước thuế hơn 18 tỷ đồng, tích cực hơn khoản lỗ 24 tỷ trong cùng kỳ năm 2024.

Năm 2025, CVS đặt kế hoạch doanh thu gần 55 tỷ đồng, gấp gần 5 lần thực hiện năm trước. Tuy nhiên, công ty đặt kế hoạch lỗ sau thuế 34,7 tỷ đồng. Như vậy, CTCK này đã hoàn thành 33% kế hoạch doanh thu và chỉ vừa lỗ khoảng phân nửa "mục tiêu" đề ra.

Tại thời điểm 30/6/2025, tổng tài sản của CVS đạt 322 tỷ đồng, giảm khoảng 18 tỷ so với đầu năm, trong đó khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) đạt 140 tỷ, toàn bộ là khoản tiền gửi có kỳ hạn tại các Ngân hàng.

Khoản tương đương tiền ghi nhận hơn 108 tỷ, theo thuyết minh đây là tiền gửi ngân hàng ngắn hạn hoặc có thời gian đến hạn còn lại từ 1-3 tháng. Dư nợ margin cuối quý 3/2025 đạt hơn 20 tỷ. Lỗ lũy kế tính đến cuối quý 3 đạt gần 140 tỷ đồng.



