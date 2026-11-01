Lộ diện địa phương đầu tiên và duy nhất cán mốc 100 tỷ USD xuất khẩu trong 10 tháng năm 2026

Xuất khẩu Bắc Ninh vượt 100 tỷ USD trong 10 tháng năm 2026

Theo số liệu sơ bộ của Hải quan Việt Nam, lũy kế 10 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu của Bắc Ninh đạt hơn 101,75 tỷ USD, nhập khẩu đạt hơn 103,32 tỷ USD. Tổng kim ngạch hai chiều đạt khoảng 205,07 tỷ USD, khẳng định quy mô giao thương lớn của địa phương trong chuỗi sản xuất và cung ứng hàng hóa.

Kết quả này đã giúp Bắc Ninh đứng đầu cả nước về cả xuất khẩu, nhập khẩu và tổng kim ngạch trong 10 tháng. So với TP Hồ Chí Minh, địa phương đứng thứ hai ở cả hai chiều thương mại, xuất khẩu của Bắc Ninh cao hơn khoảng 17,29 tỷ USD, nhập khẩu cao hơn khoảng 11,36 tỷ USD.

Riêng tháng 10, Bắc Ninh ghi nhận kim ngạch xuất khẩu hơn 13,45 tỷ USD và nhập khẩu hơn 12,81 tỷ USD, đưa tổng kim ngạch trong tháng lên khoảng 26,26 tỷ USD. Với giá trị xuất khẩu cao hơn nhập khẩu, địa phương xuất siêu khoảng 634,27 triệu USD trong tháng.

Công nghiệp điện tử tạo nền tảng cho giao thương

Quy mô xuất nhập khẩu lớn gắn với nền tảng sản xuất công nghiệp của Bắc Ninh. Theo báo cáo kinh tế – xã hội địa phương, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) trong 10 tháng năm 2026 ước tăng 20,44% so với cùng kỳ năm trước. Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 20,54%, tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong tăng trưởng chung.

Riêng tháng 10, IIP toàn ngành công nghiệp tăng 22,43% so với cùng kỳ; ngành sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 27,34%. Các tập đoàn như Foxconn, Luxshare và Samsung tiếp tục duy trì sản xuất ổn định, đồng thời mở rộng nhà xưởng.

Tuy nhiên, quy mô giao thương lớn cũng đặt ra yêu cầu nâng cao giá trị gia tăng và khả năng tham gia của doanh nghiệp trong nước. Tại Diễn đàn Xúc tiến xuất khẩu Việt Nam 2026, lãnh đạo UBND TP Bắc Ninh cho biết, xuất khẩu địa phương vẫn tập trung chủ yếu vào một số nhóm hàng điện tử và linh kiện. Khả năng tham gia các công đoạn có giá trị gia tăng cao, phát triển thương hiệu và mạng lưới phân phối quốc tế của doanh nghiệp nội địa còn nhiều dư địa cải thiện.

Một bộ phận doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn gặp khó khăn về vốn, thông tin thị trường, nhân lực, tiêu chuẩn quốc tế và quản trị rủi ro. Vì vậy, nâng chất lượng xuất khẩu và mở rộng đội ngũ doanh nghiệp đủ năng lực kinh doanh quốc tế là những nhiệm vụ được địa phương chú trọng.

Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng

Theo lãnh đạo UBND TP Bắc Ninh, yêu cầu đặt ra đối với thành phố hiện nay không chỉ là xuất khẩu nhiều hơn, mà là xuất khẩu bền vững hơn, giá trị cao hơn và có thêm nhiều doanh nghiệp Việt Nam đủ năng lực vươn ra toàn cầu.

Trước thực tế đó, Bắc Ninh đã ban hành Chương trình địa phương vươn ra thị trường quốc tế giai đoạn 2026–2030 theo Quyết định số 1098/QĐ-UBND ngày 19/8/2026. Chương trình lấy doanh nghiệp làm trung tâm, tập trung hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường và tham gia chuỗi giá trị.

Đến năm 2030, chương trình đặt mục tiêu tổ chức hoặc lồng ghép ít nhất 10 hoạt động đào tạo, phổ biến thông tin, tạo cơ hội tiếp cận cho tối thiểu 1.000 lượt doanh nghiệp và chủ thể sản xuất, kinh doanh; tư vấn chuyên sâu cho tối thiểu 50 lượt doanh nghiệp, hợp tác xã.

Bắc Ninh cũng hướng tới hỗ trợ nâng cao năng lực cho ít nhất 20 doanh nghiệp có tiềm năng tham gia chuỗi cung ứng; hỗ trợ từ 50 đến 100 doanh nghiệp, hợp tác xã và chủ thể sản xuất, kinh doanh tiếp cận nền tảng số, thương mại điện tử xuyên biên giới.

Trong hoạt động hỗ trợ xuất khẩu, từ ngày 10/12/2025 đến hết ngày 30/9/2026, Sở Công Thương đã cấp 15.140 giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa. Hoạt động này hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu thị trường và khai thác ưu đãi từ các hiệp định thương mại tự do. Bắc Ninh cũng từng bước triển khai Hệ sinh thái tận dụng FTA, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan quản lý, tổ chức hỗ trợ và cộng đồng doanh nghiệp.

Với tinh thần “chính quyền đồng hành, doanh nghiệp chủ động, đối tác cùng phát triển”, Bắc Ninh xác định năm nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Thứ nhất, cải thiện môi trường kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số và đối thoại với doanh nghiệp; hỗ trợ về xuất nhập khẩu, xuất xứ, tiêu chuẩn kỹ thuật, sở hữu trí tuệ và logistics. Đồng thời, tăng cường thông tin, cảnh báo về rào cản thương mại và biến động chính sách để giảm chi phí, rủi ro cho doanh nghiệp.

Thứ hai, thúc đẩy liên kết doanh nghiệp trong nước với khu vực FDI, hỗ trợ doanh nghiệp nội địa đánh giá năng lực nhà cung ứng, đổi mới công nghệ, cải tiến chất lượng, quản trị và đào tạo nhân lực. Các hoạt động kết nối cần được theo dõi đến khả năng hình thành hợp tác dài hạn, góp phần tăng tỷ lệ nội địa hóa.

Thứ ba, đa dạng hóa thị trường và phát triển thương hiệu, tăng cường kết nối với nhà mua hàng, nhà phân phối và các nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới. Hỗ trợ xuất khẩu gắn với nâng chất lượng sản phẩm, truy xuất nguồn gốc, chế biến, bảo quản và xây dựng kênh tiêu thụ; khuyến khích doanh nghiệp đủ điều kiện mở rộng hiện diện thương mại ở nước ngoài.

Thứ tư, tăng cường hỗ trợ tài chính cho kinh doanh quốc tế, kết nối doanh nghiệp với các dịch vụ tín dụng, tài trợ thương mại, bảo lãnh, thanh toán quốc tế và tài chính xanh. Đồng thời, nâng cao năng lực phòng ngừa rủi ro tỷ giá, thanh toán và gian lận xuyên biên giới, bảo đảm tuân thủ nguyên tắc thị trường và thẩm quyền của các tổ chức tài chính.

Thứ năm, xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp Go Global, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan quản lý, hiệp hội, cơ sở đào tạo và tổ chức tư vấn. Các chương trình hỗ trợ cần bám sát nhu cầu doanh nghiệp, đồng hành từ chuẩn bị đến sau kết nối, lấy năng lực doanh nghiệp và kết quả hợp tác thực tế làm thước đo hiệu quả.







