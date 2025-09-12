Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Lộ diện doanh nghiệp của vợ chồng vua mía đường Đặng Văn Thành - Huỳnh Bích Ngọc với tổng tài sản hơn 1 tỷ USD, lãi 6T2025 hơn 500 tỷ đồng

12-09-2025 - 10:48 AM | Doanh nghiệp

Tính đến 30/6/2025, tổng tài sản của TTC Group ở mức hơn 27.702 tỷ đồng, trong đó, vốn chủ sở hữu của TTC Group hơn 6.483 tỷ đồng.

Lộ diện doanh nghiệp của vợ chồng vua mía đường Đặng Văn Thành - Huỳnh Bích Ngọc với tổng tài sản hơn 1 tỷ USD, lãi 6T2025 hơn 500 tỷ đồng- Ảnh 1.

Ảnh: Forbes Vietnam

CTCP Đầu tư Thành Thành Công (TTC Group) vừa công bố thông tin về tình hình tài chính bán niên năm 2025. Theo đó, doanh nghiệp báo lãi sau thuế gần 523 tỷ đồng, gấp 5,2 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến 30/6/2025, tổng tài sản của TTC Group ở mức hơn 27.702 tỷ đồng, trong đó, vốn chủ sở hữu của TTC Group hơn 6.483 tỷ đồng. Nợ phải trả đang vào mức 21.219 tỷ đồng, nợ trái phiếu chiếm 1.634,5 tỷ đồng.

Lộ diện doanh nghiệp của vợ chồng vua mía đường Đặng Văn Thành - Huỳnh Bích Ngọc với tổng tài sản hơn 1 tỷ USD, lãi 6T2025 hơn 500 tỷ đồng- Ảnh 2.

TTC Group là doanh nghiệp đa ngành hoạt động trong các lĩnh vực: Nông nghiệp, Năng lượng, Bất động sản, Bất động sản Công nghiệp, Du lịch và Giáo dục trải dài khắp các tỉnh thành trong cả nước và các quốc gia như: Lào, Campuchia, Singapore, Úc,...

4 Tổng Công ty của Tập đoàn đã được niêm yết chính thức trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM là Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC AgriS; Mã cổ phiếu: SBT), Công ty CP Điện Gia Lai (GEC; Mã cổ phiếu: GEG), Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land; Mã cổ phiếu: SCR), Công ty CP Du lịch Thành Thành Công (TTC Hospitality; Mã cổ phiếu: VNG).

Tỷ lệ sở hữu trực tiếp của TTC Group tại TTC AgriS lad 21,91%; tại GEC là 14,24%; tại TTC Land là 22,7% và tại TTC Hospitality là 30,36%.﻿

Dữ liệu từ HNX cho thấy, hiện TTC đang lưu hành 7 lô trái phiếu, trong đó, lô trái phiếu mã TTCCH2125004 phát hành năm 2021 chuẩn bị đáo hạn vào ngày 28/12/2025 với giá trị đang lưu hành là 120 tỷ đồng.

Tiền thân của Tập đoàn TTC là cơ sở sản xuất cồn được thành lập năm 1979 bởi hai nhà sáng lập là ông Đặng Văn Thành và vợ là bà Huỳnh Bích Ngọc.

Hiện ông Đặng Văn ﻿Thành là Chủ tịch HĐQT TTC Group và bà Huỳnh Bích Ngọc là Tổng giám đốc.

Ngọc Điệp

Nhịp sống thị trường

