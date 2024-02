Lộ diện doanh nghiệp xuất khẩu "bát giác hồi hương" lớn nhất Việt Nam: Sở hữu 6 nhà máy, hơn 237 tỷ đồng vốn điều lệ, tăng trưởng hơn 180% năm 2023

Thống kê sơ bộ của Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPSA), trong tháng 01/2024, Việt Nam xuất khẩu được 879 tấn Hoa Hồi, kim ngạch đạt 4,5 triệu USD, so với tháng 12/2023 lượng xuất khẩu giảm 18,8%. Ấn Độ là thị trường xuất khẩu chính của Hoa Hồi Việt Nam đạt 499 tấn, chiếm 56,8% lượng xuất khẩu trong tháng.



Trong đó, Prosi Thăng Long là doanh nghiệp xuất khẩu hoa hồi lớn nhất đạt 231 tấn, chiếm 26,3% và tăng 39,2% so với tháng 12.

Năm 2023, Prosi Thăng Long vượt qua Nedspice Việt Nam cũng là đơn vị xuất khẩu hoa hồi lớn nhất Việt Nam, chiếm thị phần 14,8%, tương đương 2.396 tấn, tăng gần 183% so với năm 2022.

Năm 2023, Việt Nam xuất khẩu được 16.136 tấn Hoa Hồi, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 83,0 triệu USD, so với cùng kỳ năm ngoái lượng xuất khẩu tăng 26,0%. Ấn Độ và Trung Quốc là 2 thị trường xuất khẩu chính của Hoa Hồi Việt Nam đạt 7.860 tấn và 4.116 tấn, lần lượt chiếm 48,7% và 25,5% thị phần xuất khẩu.

Hoa hồi khô

Được thành lập vào năm 2006, công ty cổ phần Prosi Thăng Long là nhà sản xuất, xuất khẩu và phân phối gia vị và các loại hạt. Ngoài hoa hồi, Prosi Thăng Long tập trung vào các sản phẩm chủ lực là hạt điều, hạt tiêu, quế, dừa nạo sấy.

Prosi Thăng Long có trụ sở tại phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội, người đại diện pháp luật là bà Đỗ Thị Mai Dung. 100% vốn góp của công ty là vốn trong nước. Tháng 3 năm ngoái, Prosi Thăng Long đã nâng vốn điều lệ lên 237 tỷ đồng.

Doanh nghiệp cho biết, họ đã xây dựng một mạng lưới khách hàng rộng khắp trên toàn thế giới tại Châu Âu, Hoa Kỳ, UAE, Châu Phi và các nước Châu Á. Với hơn 16 năm kinh nghiệm, Prosi đã và đang dẫn đầu trong lĩnh vực nông sản Việt Nam.

Khác với nhiều nhà cung cấp khác chỉ làm thương mại, Prosi Thăng Long sở hữu 6 nhà máy quy mô lớn tại các tỉnh Bình Phước, Yên Bái, Bến Tre, Bình Phước, Bắc Giang. Các nhà máy được đặt tại các vùng nguyên liệu để doanh nghiệp có thể mua nguyên liệu trực tiếp từ nông dân. Bên cạnh đó, việc tiết kiệm chi phí vận chuyển cũng giúp Prosi đưa ra giá cả cạnh tranh hơn cho khách hàng.

Việt Nam được biết đến là quê hương và nơi trồng lý tưởng của hoa hồi (Star Anise hay còn gọi là Star Aniseeds) và đã trở thành một trong hai nhà sản xuất hoa hồi lớn nhất thế giới.

Hoa hồi thực chất là quả của cây đại hồi hoặc tiểu hồi. Mỗi quả đều có 8 cánh xòe ra như cánh hoa, chính vì thế mà được người dân Trung Quốc gọi nó là “bát giác hồi hương”. Hoa hồi nổi tiếng không chỉ vì hương vị riêng biệt và các ứng dụng ẩm thực mà còn vì lợi ích dược liệu của nó.

Theo các nghiên cứu khoa học, hoa hồi có chứa hơn 20 loại hợp chất khác nhau như paracymen, limonene, acid oleic, acid stearic, tecpen,… đặc biệt hợp chất acid shikimic là thành phần tạo nên Tamiflu. Đây chính là thuốc đặc trị bệnh cúm gia cầm H5N1.

Tận dụng lợi thế thiên nhiên, Prosi đã mở hai nhà máy lớn tại tỉnh Yên Bái và tỉnh Bắc Giang, theo tiêu chuẩn BRC. BRC là tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm do Hiệp hội bán lẻ Anh quốc (British Retailer Consortium-BRC), thích hợp cho việc kiểm soát chất lượng và an toàn thực phẩm.