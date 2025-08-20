Lộ diện mặt hàng đầu tiên của Ấn Độ bị ảnh hưởng do mua dầu Nga: Nông dân bị ép giá 20%, đối thủ sắp hưởng lợi thế lớn

Ngành nuôi tôm tại Ấn Độ vốn chứng kiến tốc độ phát triển mạnh mẽ trong hai thập kỷ qua nhờ nhu cầu từ Mỹ. Tuy nhiên đây là mặt hàng đang chịu cú sốc lớn khi Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế cao đối với hàng nhập khẩu từ New Delhi.

Bang ven biển Andhra Pradesh, trung tâm xuất khẩu tôm lớn nhất Ấn Độ, đang chứng kiến nông dân mất đi phần lớn lợi nhuận. Các nhà xuất khẩu đã giảm giá mua từ nông dân khoảng 20% sau khi Washington áp mức thuế 25% lên hàng hóa Ấn Độ, và dự kiến áp thêm 25% nữa từ ngày 27/8 để trừng phạt New Delhi vì mua dầu Nga.

"Tôi đang cân nhắc có nên chuyển sang nuôi cá hay không. Với mức giá hiện tại, tôi không thể trả hết số nợ gần 46.000 USD của gia đình," ông V. Srinivas, một nông dân 46 tuổi tại làng Veeravasaram, chia sẻ.

Mỹ là thị trường lớn nhất cho ngành tôm Ấn Độ, với khách hàng bao gồm các chuỗi siêu thị lớn như Walmart và Kroger. Năm ngoái, xuất khẩu thủy sản của Ấn Độ đạt 7,4 tỷ USD, trong đó tôm chiếm tới 40%. Tuy nhiên, hiện nay nhiều đơn hàng từ Mỹ đã bị tạm dừng do người mua không muốn gánh chi phí thuế quan cao.

Trong khi đó, Ecuador – đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Ấn Độ trong xuất khẩu tôm sang Mỹ – chỉ chịu mức thuế 15%. Điều này giúp quốc gia Nam Mỹ gia tăng lợi thế cạnh tranh. "Đây có thể là cơ hội cho chúng tôi nếu Ấn Độ rút lui," ông Jose Antonio Camposano, Chủ tịch Phòng Thương mại Thủy sản Quốc gia Ecuador, nhận định.

Tại Andhra Pradesh, khoảng 300.000 nông dân tham gia nuôi tôm. Nhiều người đang cân nhắc chuyển sang các mô hình khác như nuôi cá, bán lẻ rau củ hay kinh doanh nhỏ để vượt qua khó khăn, trong khi một số khác chọn cách chờ đợi. "Ngày thường, lợi nhuận chỉ 20–25%. Nay mức đó đã biến mất hoàn toàn," ông Gopinath Duggineni, lãnh đạo một công đoàn địa phương ở Ongole, cho biết.

Ngành nuôi tôm Ấn Độ cũng đang tìm cách mở rộng xuất khẩu sang các thị trường khác như Trung Quốc, Nhật Bản và Anh. Tuy nhiên, theo Hiệp hội Xuất khẩu Thủy sản Ấn Độ, việc đa dạng hóa thị trường không thể diễn ra trong thời gian ngắn.

Tình trạng này phản ánh tác động lan tỏa từ các quyết định thuế quan của Mỹ dưới thời Trump, không chỉ làm gián đoạn thương mại toàn cầu mà còn gây áp lực nặng nề lên sinh kế của hàng trăm nghìn nông dân Ấn Độ.