Lộ diện nhà đầu tư dự án điện gió 100 MW ở Lạng Sơn: Trungnam Group của ông Nguyễn Tâm Thịnh

Theo quyết định được phê duyệt, Nhà máy điện gió Đình Lập 5 có công suất thiết kế 100 MW, tổng vốn đầu tư 4.079,5 tỷ đồng, dự kiến vận hành từ quý IV/2028, triển khai tại các xã Đình Lập, Kiên Mộc và Châu Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Nhà máy điện gió Đình Lập 5 đánh dấu dự án đầu tiên mở đường cho hành trình phát triển các dự án năng lượng quy mô lớn của Trungnam Group tại phía Bắc.

Theo kế hoạch, giai đoạn chuẩn bị đầu tư diễn ra từ quý III/2026 đến quý II/2027; giai đoạn thực hiện dự án từ quý III/2027 đến quý III/2028; hoàn thành và đưa công trình vào vận hành, khai thác trong quý IV/2028. Về hạ tầng kỹ thuật, dự án bao gồm hệ thống tua-bin gió và các thiết bị phụ trợ, hệ thống cáp điện trung thế nội bộ, trạm biến áp nâng áp 220 kV công suất 2x63 MVA cùng đường dây 220 kV mạch kép đấu nối vào hệ thống điện. Việc đầu tư đồng bộ các hạng mục phát điện và đấu nối là cơ sở quan trọng để đưa nguồn điện vào vận hành, góp phần khai thác tiềm năng năng lượng gió tại địa phương.

Đối với Trungnam Group, Đình Lập 5 không chỉ là một dự án điện gió mới mà còn là bước đi có ý nghĩa chiến lược trong quá trình mở rộng không gian đầu tư. Sau quá trình phát triển các dự án năng lượng và hạ tầng tại những địa bàn trọng điểm ở miền Trung, Tây Nguyên, miền Nam và miền Tây của đất nước, việc đầu tư ra phía Bắc thể hiện định hướng tiếp tục tìm kiếm, khai thác các cơ hội đầu tư mới, gắn với nhu cầu phát triển nguồn điện và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Ông Nguyễn Tâm Thịnh chia sẻ "Dự án có một vai trò đặc biệt khi lần đầu tiên Trungnam hiện thực những mục tiêu phát triển quan trọng tại miền Bắc, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số cho địa phương. Nhà máy Điện gió Đình Lập 5 sẽ dự kiến được vận hành vào 2028 trực tiếp nâng tỷ trọng năng lượng tái tạo cho tỉnh Lạng Sơn, đảm bảo yêu cầu cung ứng các nguồn điện vào hệ thống điện quốc gia của miền Bắc và ngành năng lượng tái tạo trên cả nước"

Trong bối cảnh nhu cầu về điện tăng nhanh, theo báo cáo về các giải pháp bảo đảm cung ứng điện giai đoạn 202-2030 và điều chỉnh quy hoạch điện VIII điều chỉnh (10418/BC-VPCP) tới năm 2028, công suất thiếu hụt khoảng 5.914 MW, sản lượng thiếu hụt khoảng 7,78 tỷ kWh (riêng miền Bắc, công suất thiếu hụt khoảng 6.495 MW, sản lượng thiếu hụt khoảng 7,75 tỷ kWh). Dự án sẽ bổ sung nguồn điện tại chỗ, đa dạng hóa cơ cấu nguồn điện và tăng cường tính chủ động của địa phương, giảm áp lực hệ thống điện quốc gia, đó cũng là một trong những điều kiện đảm bảo nguồn cung của địa phương ổn định và an toàn.

Với kinh nghiệm trong đầu tư, xây dựng và phát triển hạ tầng năng lượng, Trungnam hướng tới phát huy năng lực triển khai dự án, tăng cường kết nối giữa nguồn phát điện và hệ thống truyền tải, đồng thời nghiên cứu các cơ hội phát triển tiếp theo tại miền Bắc. Dự án Đình Lập 5 được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng ban đầu cho hành trình này, mở ra triển vọng tham gia sâu hơn vào thị trường năng lượng của khu vực.

Với kinh nghiệm thực tế triển khai các dự án trên khắp các vùng địa lý, Trungnam cam kết thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định, phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng, bảo đảm các yêu cầu về đất đai, xây dựng, môi trường và bảo tồn di sản văn hóa, đặc biệt với nền địa lý đặc trưng của các vùng địa chất của phía Bắc.

Từ dấu mốc Đình Lập 5, Trungnam Group tiếp tục định hướng phát triển các dự án năng lượng có quy mô, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng của từng vùng miền, bổ sung nguồn lực cho hệ thống điện và đồng hành cùng mục tiêu chuyển dịch năng lượng bền vững của Việt Nam.