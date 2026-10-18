Diện mạo hai tuyến đường nghìn tỷ ở TP Hồ Chí Minh sau chỉnh trang mở rộng

Sau hơn một năm thi công, đường Chu Văn An (phường Bình Thạnh) và đường Nguyễn Thị Định (phường Bình Trưng, Cát Lái) đang thay đổi theo hướng khang trang, thông thoáng hơn. Mặt đường rộng gấp nhiều lần, vỉa hè và cây xanh đồng bộ. Hai dự án có tổng vốn hơn 3.100 tỷ đồng, trong đó phần lớn dành cho bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Đường Chu Văn An hoàn thành di dời cột điện từ đầu tháng 10.

Đường Chu Văn An sau chỉnh trang mở rộng cho phép 4 làn xe lưu thông, gấp đôi trước đó.

Đường Chu Văn An, đoạn từ ngã năm Bình Hòa đến đường Phan Chu Trinh (phường Bình Thạnh), sau khi được mở rộng lên 23 m với 4 làn xe. Trước đây, nhiều vị trí trên tuyến chỉ rộng 5–6 m, thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm.

Phương tiện lưu thông thông thoáng trên đường.

Dự án mở rộng 600m đường Chu Văn An khởi công cuối tháng 2/2025, tổng mức đầu tư 1.067 tỷ đồng và ảnh hưởng 166 hộ dân. Riêng chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng là 981 tỷ đồng, chiếm hơn 90% tổng vốn. Ngoài mở rộng mặt đường, dự án đầu tư đồng bộ vỉa hè, chiếu sáng, cây xanh và hệ thống thoát nước cho cả khu vực. Đây vốn là điểm thường xuyên ngập mỗi khi mưa lớn.

Nhiều công trình mới, khang trang dần hoàn thiện hai bên tuyến đường.

Đầu tháng 10, ngành điện đã hoàn tất chuyển đấu nối hệ thống điện trung, hạ thế và thu hồi các trụ điện cũ nằm dưới lòng đường. Trụ điện mới được bố trí lên vỉa hè.

Sau khi nhận lại mặt bằng, nhà thầu sẽ trải lớp nhựa hoàn thiện, lắp lan can, dải phân cách, sơn kẻ vạch và phân làn giao thông. Dự kiến các hạng mục hoàn tất vào giữa tháng 11/2026.

Đồ họa vị trí đường Chu Văn An trên bản đồ vệ tinh. Đồ họa AI/VTV Online.

Sau hơn một năm thi công, diện mạo tuyến đường dần hình thành, nhiều nhà dân tranh thủ nâng cấp, sửa sang đón mặt bằng mới. Phường Bình Thạnh đang xây dựng kế hoạch đưa tuyến Chu Văn An thành tuyến đường văn minh kiểu mẫu. Kế hoạch gồm chỉnh trang mặt tiền, bó gọn cáp viễn thông, từng bước nghiên cứu ngầm hóa và xử lý lấn chiếm vỉa hè.

Mặt đường Nguyễn Thị Định sau mở rộng rộng hơn 30m, với 6 làn xe.

Ở cửa ngõ phía Đông, đường Nguyễn Thị Định đoạn từ cầu Giồng Ông Tố đến cầu Mỹ Thủy (dài gần 2 km) đã hoàn thành mở rộng. Mặt đường từ 7-8 m nay rộng 30 m với 6 làn xe, vỉa hè mỗi bên rộng 4,5 m.

Đây là trục kết nối nút giao An Phú với nút giao Mỹ Thủy và khu vực cảng Cát Lái, nơi hàng nghìn lượt xe container ra vào mỗi ngày. Trước khi mở rộng, tuyến đường thường xuyên ùn tắc kéo dài.

Một góc đường Nguyễn Thị Định sau khi chỉnh trang mở rộng, nhiều cột điện chưa được di dời.

Dự án có tổng mức đầu tư 2.075 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng hơn 1.781 tỷ đồng, tương đương khoảng 86% tổng vốn.

Dù mặt đường đã thông thoáng, hệ thống trụ điện trên tuyến vẫn chưa được di dời. Đơn vị thi công đã sơn vạch cảnh báo, đặt thùng phuy và dải phân cách tạm quanh các trụ để bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.

Trước đó, Điện lực TP Hồ Chí Minh cho biết khoảng 200 trụ điện trên tuyến đường chưa thể di dời do chưa hoàn thành lưới điện thay thế theo quy định. Bên cạnh đó, công tác thực hiện thủ tục đầu tư, pháp lý và kinh phí cho dự án di dời cũng chưa hoàn thiện.

Phương tiện lưu thông thông thoáng trên đường Nguyễn Thị Định.

"Mình ở đây cũng được 3-4 năm rồi. Từ khi đường Nguyễn Thị Định mở rộng, đi lại thông thoáng, thoải mái hơn rất nhiều. Hồi xưa, đường hướng ra phà Cát Lái rất đông, giờ đường mở ra thì chắc chắn sau này sẽ đỡ kẹt xe hơn", anh Trần Tuấn Anh (28 tuổi, sống trên đường Nguyễn Thị Định) chia sẻ.

Nhiều hộ dân hai bên đường đã sửa sang lại nhà cửa sau khi bàn giao mặt bằng. Gia đình anh Tuấn Anh cũng vừa sửa nhà và dự kiến sắp tới sẽ mở quán cà phê, cửa hàng tiện lợi hoặc cho thuê mặt bằng. Đây là tín hiệu cho thấy tuyến đường mới đang mở ra nhiều cơ hội cho người dân sinh sống hai bên tuyến đường.