Thu ngân sách nhà nước năm 2026 ước đạt hơn 3 triệu tỷ đồng, vượt 20,8% dự toán

Quang cảnh phiên họp chiều 17/10. Ảnh: Quang Vinh

Báo cáo trước Quốc hội, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết, thu ngân sách nhà nước năm 2026 ước đạt hơn 3,05 triệu tỷ đồng, vượt 20,8% dự toán và tăng 14% so với thực hiện năm 2025. Tỷ lệ huy động vào ngân sách nhà nước ước đạt khoảng 20,8% GDP.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam dự phiên họp. Ảnh: Quang Vinh

Các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế và các khoản thu được triển khai với quy mô khoảng 360 nghìn tỷ đồng, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, thu ngân sách nhà nước năm 2026 ước đạt hơn 3,05 triệu tỷ đồng, vượt 20,8% dự toán. Ảnh: Quang Vinh

Ở chiều chi, tổng chi ngân sách nhà nước năm 2026 ước đạt hơn 3,68 triệu tỷ đồng, bằng 116,4% dự toán. Công tác điều hành chi tập trung bảo đảm các nhiệm vụ chính trị quan trọng, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, chi trả nợ, viện trợ và các nhiệm vụ chi theo quy định.

Đối với đầu tư công, đến hết tháng 9/2026, tỷ lệ giải ngân đạt 62,9% kế hoạch, cao hơn cùng kỳ các năm trước cả về số tuyệt đối và tỷ lệ. Chính phủ xác định quyết tâm phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công đã giao.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTW MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga dự phiên họp. Ảnh: Quang Vinh

Về cân đối ngân sách, bội chi ngân sách nhà nước năm 2026 ước khoảng 598,3 nghìn tỷ đồng, tương đương 4,1% GDP, giảm hơn 7,5 nghìn tỷ đồng so với dự toán. Nợ công dự kiến đến cuối năm ở mức khoảng 33-34% GDP, nằm trong giới hạn Quốc hội cho phép.

Trên cơ sở mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch tài chính quốc gia 5 năm 2026-2030, Chính phủ trình Quốc hội dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2027 khoảng 3,33 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 9,1% so với ước thực hiện năm 2026. Tỷ lệ huy động thu ngân sách nhà nước dự kiến đạt khoảng 20,2% GDP.

Dự kiến, tổng chi ngân sách nhà nước năm 2027 khoảng 4,07 triệu tỷ đồng, tăng 915,2 nghìn tỷ đồng so với dự toán năm 2026. Trong đó, dự toán chi ngân sách trung ương khoảng 1,96 triệu tỷ đồng, tăng 438,6 nghìn tỷ đồng.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa trình bày Báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025. Ảnh: Quang Vinh

Đáng chú ý, chi đầu tư phát triển của ngân sách trung ương dự kiến khoảng 757,2 nghìn tỷ đồng, tăng 287,2 nghìn tỷ đồng so với dự toán năm 2026. Trong số này, khoảng 690 nghìn tỷ đồng được bố trí cho chi đầu tư công, tăng 260 nghìn tỷ đồng, tập trung nguồn lực thực hiện các công trình, dự án và nhiệm vụ quan trọng quốc gia, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và Tờ trình về dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi) . Ảnh: Quang Vinh

Cũng trong phiên họp buổi chiều, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về 3 dự án: Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập; Báo cáo của Chính phủ và Báo cáo ý kiến của Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đối với nội dung tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và Tờ trình về dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi).

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu trình bày Báo cáo ý kiến của Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đối với nội dung dự kiến tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi). Ảnh: Quang Vinh