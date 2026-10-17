Sản phẩm của Bảo Việt Nhân thọ đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2026: 30 năm xây dựng năng lực cạnh tranh của thương hiệu bảo hiểm Việt Nam

‏Với chủ đề "Dòng chảy Thương hiệu Việt", chương trình năm nay tiếp tục thúc đẩy các giá trị cốt lõi gồm Chất lượng - Đổi mới sáng tạo - Năng lực tiên phong. Đây cũng là những yêu cầu đặt ra với doanh nghiệp Việt trong quá trình xây dựng thương hiệu và nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường. ‏

‏Thành lập năm 1996, Bảo Việt Nhân thọ là doanh nghiệp tiên phong khai mở thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam. Qua ba thập kỷ, doanh nghiệp từng bước mở rộng mạng lưới, phát triển danh mục sản phẩm và phục vụ nhu cầu bảo vệ tài chính của nhiều gia đình. Danh hiệu Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm nay là dịp nhìn lại chặng đường phát triển ấy, từ những ngày đầu xây dựng thị trường đến hoạt động kinh doanh và định hướng phát triển hiện nay.‏

‏Đại diện Bảo Việt Nhân thọ chia sẻ: "Sản phẩm bảo hiểm liên kết chung được công nhận đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2026 đúng dịp kỷ niệm 30 năm thành lập là niềm tự hào và sự ghi nhận ý nghĩa đối với những nỗ lực của Bảo Việt Nhân thọ. Chúng tôi luôn chú trọng phát triển các giải pháp bảo hiểm chất lượng, kết hợp giữa bảo vệ tài chính và tích lũy dài hạn, phù hợp với nhu cầu của người Việt ở từng giai đoạn cuộc sống. Đây cũng là động lực để Bảo Việt Nhân thọ tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, phát huy tinh thần tiên phong và giữ trọn cam kết đồng hành cùng các gia đình Việt".‏

‏Thương hiệu bảo hiểm Việt được vun đắp bằng giá trị thực tế‏

‏Đối với Bảo Việt Nhân thọ, những cam kết không chỉ nằm trên bản hợp đồng, mà luôn được giữ trọn trên cả hành trình đồng hành, tư vấn, chăm sóc khách hàng mỗi ngày của đội ngũ tư vấn viên. Vì vậy, lịch sử hoạt động và độ phủ thị trường tạo nền tảng, nhưng giá trị thương hiệu còn được bồi đắp qua chất lượng phục vụ, khả năng thực hiện cam kết và sự nhất quán trong quan hệ với khách hàng‏

‏Theo số liệu công bố trên website doanh nghiệp, đến tháng 6/2026, Bảo Việt Nhân thọ đã bảo vệ hơn 18,5 triệu lượt khách hàng, với tổng số tiền chi trả bồi thường và quyền lợi bảo hiểm lũy kế đạt 140.894 tỷ đồng kể từ năm 1996. Đây là những con số cho thấy quy mô trách nhiệm bảo hiểm doanh nghiệp đã thực hiện qua nhiều năm. Hiện nay, Bảo Việt Nhân thọ có 77 công ty thành viên, chi nhánh và hơn 360 văn phòng khu vực trên cả nước. Mạng lưới này tạo điều kiện để doanh nghiệp mang tới những giải pháp tài chính hiệu quả tới nhiều địa phương và duy trì các điểm hỗ trợ trong quá trình khách hàng tham gia bảo hiểm.‏

‏Bên cạnh hoạt động bảo hiểm, Bảo Việt Nhân thọ cũng đóng góp nguồn lực tài chính thông qua nghĩa vụ ngân sách và hoạt động đầu tư. Theo Bảng xếp hạng Top 100 Doanh nghiệp nhà nước nộp thuế lớn nhất Việt Nam 2026, doanh nghiệp xếp thứ 75/100 với 946 tỷ đồng nộp ngân sách nhà nước. Đồng thời, doanh nghiệp đã đầu tư trở lại nền kinh tế 205.700 tỷ đồng, trong đó có đầu tư vào trái phiếu Chính phủ. Các dữ liệu này bổ sung một góc nhìn khác về quy mô hoạt động của doanh nghiệp, bên cạnh doanh thu và số tiền chi trả quyền lợi bảo hiểm.‏

‏Với định vị "Thương hiệu Việt - Vì người Việt, Vì tương lai Việt", Bảo Việt Nhân thọ hướng đến việc gắn hoạt động kinh doanh với nhu cầu thực tế của khách hàng. Cùng với năng lực vận hành, sự am hiểu nhu cầu của người dân Việt Nam cũng là cơ sở để Bảo Việt Nhân thọ phát triển danh mục sản phẩm. Nhu cầu tài chính của một gia đình thay đổi theo từng giai đoạn: chuẩn bị cho việc học tập của con, bảo vệ thu nhập trước rủi ro, tích lũy cho các mục tiêu dài hạn hay chủ động nguồn lực khi nghỉ hưu. Những nhu cầu đa dạng khác nhau này đòi hỏi doanh nghiệp phải phát triển các giải pháp phù hợp, đồng thời giúp khách hàng hiểu rõ quyền lợi, điều kiện và nghĩa vụ của mình khi tham gia bảo hiểm.‏

‏Kế thừa nền tảng, tiếp tục đổi mới‏

‏Trong bối cảnh nhu cầu của khách hàng và cách họ tiếp cận dịch vụ đang thay đổi, doanh nghiệp bảo hiểm đang phải liên tục hoàn thiện cả sản phẩm lẫn phương thức phục vụ. Với Bảo Việt Nhân thọ, việc kế thừa nền tảng hoạt động lâu năm cần đi cùng khả năng phát triển các giải pháp phù hợp với từng nhu cầu tài chính và cải thiện trải nghiệm khách hàng trong suốt thời gian tham gia bảo hiểm.‏

‏Dòng sản phẩm bảo hiểm liên kết chung là một ví dụ cho quá trình phát triển sản phẩm của doanh nghiệp. Từ sản phẩm liên kết chung đầu tiên năm 2009, Bảo Việt Nhân thọ đã không ngừng nghiên cứu và tiếp tục mở rộng dòng sản phẩm này. Tính đến hết Quý III/2025, Bảo Việt Nhân thọ là doanh nghiệp hàng đầu thị trường Việt Nam về doanh thu phí bảo hiểm đối với dòng sản phẩm này. Tới năm 2026, doanh nghiệp đã ra mắt 4 sản phẩm bảo hiểm liên kết chung: An Tâm Hoạch Định, An Khang Như Ý, An Thịnh Phúc Niên và An Sinh Giáo Dục, hướng đến những nhu cầu khác nhau về tích lũy dài hạn và bảo vệ tài chính. Theo báo cáo thường niên Quỹ liên kết chung năm 2025, doanh nghiệp phát hành hơn 198.000 hợp đồng liên kết chung mới trong năm; đến cuối năm, số hợp đồng còn hiệu lực đạt gần 2 triệu, với tổng tài sản quỹ khoảng 122.650 tỷ đồng. ‏

‏Các số liệu này cho thấy quy mô của một dòng sản phẩm đã được phát triển qua nhiều năm, đồng thời phản ánh vai trò của hoạt động quản lý hợp đồng và quỹ trong mô hình kinh doanh bảo hiểm liên kết chung. Việc dòng sản phẩm được công nhận đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2026 là một dấu mốc trong quá trình đó. ‏

‏Song song với phát triển sản phẩm, Bảo Việt Nhân thọ không ngừng nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vào các hoạt động phục vụ khách hàng. Nền tảng MyBVLife hỗ trợ khách hàng tra cứu thông tin hợp đồng và tiếp cận các dịch vụ trực tuyến; eKYC được sử dụng trong một số quy trình xác thực thông tin. Đây là những bước số hóa nhằm bổ sung kênh phục vụ bên cạnh mạng lưới văn phòng và đội ngũ tư vấn viên. ‏

‏Bên cạnh hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp cũng khẳng định trách nhiệm đối với cộng đồng thông qua các chương trình an sinh xã hội, trong đó có hoạt động hỗ trợ giáo dục trên toàn quốc đã được duy trì thực hiện suốt hai thập kỉ qua. Năm 2026, chuỗi chương trình "Cùng em đến trường - Vun đắp tương lai" được triển khai tại nhiều tỉnh, thành, với các hoạt động hỗ trợ trường học và học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Sau ba thập kỉ đồng hành cùng người dân Việt Nam, Bảo Việt Nhân thọ đã xây dựng nền tảng kinh doanh với mạng lưới hoạt động rộng khắp, danh mục sản phẩm đa dạng và quy mô phục vụ khách hàng lớn. Việc dòng sản phẩm bảo hiểm liên kết chung được công nhận đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2026 là dấu mốc trong hành trình phát triển ấy. Và trong giai đoạn tiếp theo, chất lượng phục vụ, khả năng đáp ứng nhu cầu khách hàng và việc tiếp tục hoàn thiện hoạt động kinh doanh sẽ là những yếu tố quan trọng để doanh nghiệp duy trì sự gắn bó với các gia đình Việt.‏

