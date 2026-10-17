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7 tuyến cao tốc phải bổ sung biển báo khoảng cách an toàn trước ngày 31-10

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Cục Đường bộ Việt Nam vừa yêu cầu các đơn vị quản lý, nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án khẩn trương rà soát, lắp đặt, bổ sung vạch kẻ đường và biển báo xác định khoảng cách an toàn giữa các phương tiện trên 7 tuyến cao tốc, báo cáo kết quả trước ngày 31-10-2026.

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Ảnh: Tạ Hải.

Động thái này nhằm thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc về rà soát quy định khoảng cách an toàn đối với phương tiện tham gia giao thông đường bộ. Theo đó, hệ thống báo hiệu cần giúp người lái xe nhận biết, duy trì khoảng cách phù hợp, đồng thời hỗ trợ phát hiện, xử lý vi phạm.

Các tuyến cao tốc thuộc diện triển khai gồm: Hải Phòng - Móng Cái, Trung Lương - Mỹ Thuận, Hà Nội - Hải Phòng, Pháp Vân - Cầu Giẽ, Diễn Châu - Bãi Vọt, TP Hồ Chí Minh - Trung Lương và đoạn Mỹ Thuận - Cần Thơ.

Trên cơ sở danh sách vị trí do Cục Cảnh sát giao thông cung cấp, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông trên tuyến để rà soát, tổ chức lắp đặt. Hệ thống phải tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2024/BGTVT, gồm vạch 7.8 xác định khoảng cách giữa các xe và biển báo tại các mốc 0m, 50m, 100m, 150m, 200m.

Việc bố trí báo hiệu phải căn cứ điều kiện khai thác thực tế, không triển khai máy móc. Các vị trí thường xuyên ùn tắc, có độ dốc lớn, nằm trên đường cong hoặc không bảo đảm tầm nhìn cần được xem xét, thống nhất chưa lắp đặt vạch và biển báo khoảng cách.

Bên cạnh đó, các đơn vị phải kiểm tra hệ thống báo hiệu hiện có, khắc phục vạch kẻ bị mòn, mờ, bổ sung biển báo còn thiếu, đặc biệt tại các mốc 150m và 200m. Hệ thống được lắp đặt theo quy chuẩn trước năm 2024 cũng phải được rà soát, điều chỉnh phù hợp quy định hiện hành.

Về kinh phí, với các tuyến sử dụng ngân sách Trung ương, chi phí phát sinh ngoài hợp đồng và phạm vi bảo dưỡng thường xuyên được xem xét xử lý theo cơ chế dành cho dự án đột xuất. Đối với các tuyến đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) thuộc phạm vi quản lý của Cục, các Khu Quản lý đường bộ được ủy quyền thỏa thuận bổ sung kinh phí để nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án triển khai; khoản kinh phí này được tính vào phương án tài chính của dự án.

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị tổng hợp kết quả rà soát, lắp đặt và báo cáo trước ngày 31-10-2026.

Theo Tuấn Lương

Hà Nội Mới

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