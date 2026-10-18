Đúng 4h sáng nay 18/10: Khối thép 3.400 tấn hình lá dừa bắt đầu đi 124km đường sông về TP.HCM, mọi tàu thuyền phải tránh xa 5km

Quá trình lai dắt khối thép khổng lồ này được lên lịch trình chi tiết đến từng giờ và tuân thủ nghiêm ngặt quy định chỉ được phép di chuyển vào ban ngày nhằm đảm bảo an toàn hàng hải tuyệt đối.

Hành trình ngược dòng chuẩn xác đến từng phút

Theo phương án đã được Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt thì tổ hợp nhịp chính của cầu đã rời nhà máy Đại Dũng tại cảng Đông Xuyên thuộc phường Rạch Dừa vào đúng 4 giờ sáng ngày 18 tháng 10. Chặng đầu tiên dài khoảng 18 kilomet đi theo sông Dinh ra Vũng Tàu rồi tiến vào luồng Soài Rạp diễn ra suôn sẻ trong buổi sáng. Sau đó đoàn lai dắt tiếp tục mất thêm khoảng bảy tiếng rưỡi để di chuyển từ luồng Soài Rạp tới phao SR05.

Ảnh: VTC News

Đến 17 giờ chiều sà lan bắt buộc phải neo đậu lại và chờ đến 5 giờ sáng hôm sau mới được đi tiếp vì toàn bộ hành trình chỉ được cấp phép thực hiện dưới ánh sáng ban ngày. Theo lịch trình dự kiến vào sáng ngày 19 tháng 10 khối thép sẽ đi qua cầu Bình Khánh ở Nhà Bè rồi di chuyển thêm năm tiếng qua cầu Phú Mỹ để vào sông Bến Nghé. Khối kiến trúc khổng lồ này sẽ ngược dòng sông Sài Gòn về cập bờ phía Thủ Thiêm gần Bến Bạch Đằng vào khoảng 15 giờ cùng ngày để chờ thời khắc hợp long.

Đội hình lai dắt đồ sộ và khối thép hình lá dừa nước

Để di dời thành công tổ hợp nhịp chính và hệ khung đỡ có tổng trọng lượng lên tới 3400 tấn thì đơn vị thi công phải sử dụng một đội hình vô cùng hùng hậu. Đoàn lai dắt bao gồm một tàu kéo chính công suất lớn phối hợp cùng hai tàu hỗ trợ áp sát hai bên và một tàu dự phòng. Trong suốt quá trình di chuyển các phương tiện thủy khác bắt buộc phải giữ khoảng cách an toàn tối thiểu là 5 kilomet đối với đoàn vận chuyển này.

Ảnh: VTC News

Việc chuyên chở được giao cho sà lan Trung Nam S05 do Vietrantimex vận hành với sức tải khủng trên 14 ngàn tấn. Nằm gọn trên sà lan là nhịp chính dài 187 mét mang thiết kế vòm thép cong mềm mại mô phỏng hình dáng lá dừa nước vốn là loài cây đặc trưng quen thuộc của vùng sông nước Nam Bộ.

Sẵn sàng cho cột mốc hợp long lịch sử

Theo kế hoạch thì công đoạn mang tính quyết định của toàn bộ dự án là việc nâng và lắp đặt nhịp chính vào vị trí hợp long sẽ diễn ra vào ngày 21 tháng 10. Nhằm phục vụ cho công tác thi công then chốt này thì luồng sông Sài Gòn sẽ bị phong tỏa liên tục từ 2 giờ sáng đến 18 giờ chiều trong hai ngày 21 và 22 tháng 10.

Tập đoàn Đại Dũng là đơn vị thực hiện gói thầu số 2 và trực tiếp lo công tác lai dắt trong khi Tổng Công ty Xây dựng Số 1 đảm nhận phần đường dẫn cùng kết cấu cầu và các hạng mục phụ trợ. Toàn bộ đợt vận chuyển chiến lược này đang được đặt dưới sự giám sát sát sao của ban chỉ đạo cấp thành phố do Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân Hoàng Nguyên Dinh làm trưởng ban.

Ngay sau khi hợp long thành công đơn vị thi công sẽ tiếp tục hoàn thiện mặt cầu cùng lan can và cảnh quan hạ tầng kỹ thuật. Dù giới chức trách chưa công bố thời điểm khánh thành chính thức nhưng một khi hoàn thiện thì công trình này chắc chắn sẽ trở thành một biểu tượng kiến trúc mới giúp người dân dạo bước dễ dàng giữa hai bờ sông Sài Gòn nhộn nhịp.

Nguồn: VietnamPlus, VnExpress