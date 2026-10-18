Vinmetal hợp tác với Danieli sản xuất thép ray đường sắt cao tốc và đô thị tại Việt Nam

Hợp tác với một trong những tập đoàn công nghệ luyện kim hàng đầu thế giới đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển các dòng thép phục vụ hạ tầng giao thông, công nghiệp và logistics của VinMetal trong chiến lược phát triển các dòng thép phục vụ hạ tầng giao thông, công nghiệp và logistics của VinMetal trong giai đoạn tới.

Danieli là một trong những tập đoàn công nghệ luyện kim hàng đầu thế giới với hơn 100 năm kinh nghiệm, đã triển khai trên 1.000 dự án dây chuyền luyện, đúc và cán thép trên toàn cầu. Trong lĩnh vực thép ray, Danieli đã cung cấp công nghệ và thiết bị cho các nhà sản xuất tiêu biểu như Voestalpine (Áo), Mechel (Nga), Rocky Mountain Steel Mills (Mỹ)…, trong đó nhà máy Voestalpine tại Donawitz (Áo) là một trong những trung tâm sản xuất thép ray cao cấp nổi tiếng thế giới.

VinMetal Và Danieli đã chính thức ký kết hợp đồng về việc cung cấp thiết bị lõi cho dây chuyền cán thép ray và thép hình thuộc Tổ hợp Gang thép VinMetal Hà Tĩnh

Năng lực công nghệ của Danieli còn được thể hiện ở các giải pháp như hệ thống cán ray SQR (Special Quality Rail Mills), công nghệ cán tinh chính xác PSP (Profile Sizing Process) và công nghệ tôi cứng đầu ray RH² (Rail Head Hardening), giúp kiểm soát chặt chẽ kích thước, biên dạng và cơ tính sản phẩm, đồng thời nâng cao khả năng chống mài mòn và tuổi thọ đường ray. Kinh nghiệm triển khai thực tế tại các nhà máy thép hàng đầu thế giới cùng những giải pháp công nghệ chuyên sâu là tiền đề quan trọng để Danieli đồng hành cùng VinMetal phát triển năng lực sản xuất thép ray và thép hình tại Việt Nam trong thời gian tới.

Theo hợp đồng vừa được ký kết, Danieli sẽ đảm nhiệm thiết kế, chế tạo, cung cấp và chạy thử các thiết bị lõi cho dây chuyền cán thép ray và thép hình với công suất lên tới hơn 700.000 tấn/năm tại Tổ hợp Gang thép VinMetal Hà Tĩnh. Đây là một trong những hạng mục quan trọng trong lộ trình mở rộng danh mục sản phẩm với các nhóm thép ray và thép hình của VinMetal, hướng đến phục vụ các công trình đường sắt tốc độ cao trọng điểm quốc gia, các công trình công nghiệp, cầu, cảng và hạ tầng logistics.

Với các yêu cầu kỹ thuật nghiêm ngặt, đòi hỏi độ chính xác hình học, độ thẳng, độ bền cơ học và khả năng chống mài mòn của thép ray, độ chính xác tiết diện và các đặc tính cơ học phù hợp với yêu cầu chịu lực của thép hình, dây chuyền công nghệ cao do Danieli cung cấp sẽ là bảo chứng cho chất lượng sản phẩm thép ray và thép hình mang thương hiệu VinMetal.

Dây chuyền sản xuất thép ray, thép hình của Danieli

Việc hợp tác với Danieli là bước đi chiến lược của VinMetal nhằm phát triển năng lực sản xuất các dòng thép chuyên dụng, đáp ứng nhu cầu vật liệu cho những dự án hạ tầng trọng điểm tại Việt Nam. Trong bối cảnh đầu tư vào đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị, cảng biển và các công trình công nghiệp ngày càng được đẩy mạnh, năng lực sản xuất thép ray và thép hình trong nước sẽ góp phần chủ động nguồn cung, giảm phụ thuộc vào nhập khẩu và nâng cao năng lực tham gia chuỗi cung ứng hạ tầng quốc gia.

Hợp tác với Danieli cũng góp phần hiện thực hóa vai trò của VinMetal trong hệ sinh thái Công nghiệp - Hạ tầng của Tập đoàn Vingroup, tạo nền tảng vật liệu phục vụ các dự án chiến lược và nhu cầu phát triển dài hạn của nền kinh tế.

Hiện nay, VinMetal đang triển khai Tổ hợp Gang thép tại Khu Kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh), với công suất thiết kế giai đoạn 1 khoảng 6 triệu tấn thép/năm và định hướng mở rộng lên 20 triệu tấn/năm trong giai đoạn 2. Thông qua hợp tác với các tập đoàn công nghệ luyện kim hàng đầu thế giới, VinMetal đang từng bước xây dựng nền tảng công nghệ đồng bộ, hướng tới phát triển năng lực sản xuất thép ray cho hệ thống đường sắt hiện đại và thép hình cho các công trình công nghiệp, hạ tầng quy mô lớn, góp phần nâng cao năng lực tự chủ về vật liệu chiến lược và sức cạnh tranh của ngành thép Việt Nam./.