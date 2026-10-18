Đất thuộc nhiều quy hoạch có được chuyển thành đất ở?

Mới đây, ông Trương Văn Minh Nhật có hỏi: Tôi có thửa đất trồng cây lâu năm đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thửa đất tiếp giáp đường giao thông nhưng không thuộc khu dân cư. Theo quy hoạch sử dụng đất huyện (cũ) được phê duyệt ngày 31/12/2021 (còn hiệu lực) là đất ở tại nông thôn. Theo quy hoạch chung xây dựng xã (cũ) được phê duyệt ngày 27/2/2025 (còn hiệu lực) là đất sử dụng hỗn hợp. Xin hỏi, tôi có được chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở tại nông thôn hay không?

Ảnh minh họa: Cao Nguyên/Lao đông

Theo Cổng TTĐT Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Nội dung ông hỏi là chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm (trong thửa đất tiếp giáp đường giao thông, nhưng không thuộc khu dân cư) sang đất ở tại nông thôn, theo quy hoạch sử dụng đất huyện là đất ở tại nông thôn, theo quy hoạch chung xây dựng xã là đất sử dụng hỗn hợp.

Tại điểm b khoản 2 Điều 9 Luật Đất đai năm 2024 quy định đất trồng cây lâu năm thuộc nhóm đất nông nghiệp.

Theo quy định tại khoản 5 Điều 116 Luật Đất đai năm 2024 (được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 2 Điều 57 Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn năm 2024):

"5. Căn cứ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp trong khu dân cư, đất nông nghiệp trong cùng thửa đất có đất ở sang đất ở hoặc chuyển mục đích sử dụng các loại đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân là quy hoạch sử dụng đất cấp huyện hoặc quy hoạch chung hoặc quy hoạch phân khu theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt".

Như vậy, trường hợp phù hợp với một trong các loại quy hoạch quy định tại khoản 5 Điều 116 Luật Đất đai năm 2024 thì đối với đất nông nghiệp trong khu dân cư hoặc đất nông nghiệp trong cùng thửa đất có đất ở của hộ gia đình, cá nhân được chuyển sang đất ở.