Lộ diện nhóm cổ phiếu vừa 'cứu' thị trường chứng khoán

Phiên hôm nay (21/11) mở cửa trong áp lực cung lớn, VN-Index nhanh chóng xuyên thủng mốc 1.640 điểm, sắc đỏ bao trùm toàn sàn. Nhà đầu tư thận trọng quan sát dòng tiền. Diễn biến về cuối phiên có phần tích cực hơn, dù chỉ số chính chưa thoát sắc đỏ, nhưng đã tiến về gần tham chiếu.

Nhóm VN30 trở thành trụ đỡ quan trọng. Cuối phiên, VN30-Index tăng hơn 2 điểm lên 1.899 điểm, bất chấp chỉ có 9 mã tăng/17 mã giảm. Những cổ phiếu dẫn dắt là STB (+3,64%), VJC (+2,21%), FPT (+1,82%), VHM (+1,53%) và VIC (+0,75%). Họ Vingroup đóng vai trò nổi bật, với VIC, VHM, VPL và VRE mang về tổng cộng khoảng 4 điểm cho VN-Index.

Nhóm VN30 phân hóa, sắc đỏ chiếm ưu thế.

Dòng tiền bắt đáy giúp nhiều mã VN30 phục hồi trong phiên chiều: STB, VIC, VHM và MWG co hẹp đà giảm, một số tăng trở lại 1-3%.

Trong khi đó, nhóm ngân hàng và chứng khoán vẫn chịu áp lực. VCB, TCB, BID, HDB, LPB dẫn đầu đà giảm, nhóm ngân hàng điều chỉnh quanh tham chiếu. Ở nhóm chứng khoán, mức giảm mạnh hơn đáng kể khi VIX giảm 5,09% và kiểm định lại đáy ngắn hạn. SSI, VCI, VND đều giảm 1-2%, thanh khoản cao nhưng lực cầu yếu.

Nhóm bất động sản diễn biến tích cực hơn, nhiều mã hồi phục trong phiên chiều. FIR, LGL, HQC tăng trần, CEO +4%, HPX +2,6%, TDH +2,53%, NVL +2%, NLG +1,7%. Tuy vậy, vẫn còn những mã giảm như DXG -1,03% hay PDR -0,88%, cho thấy sự phân hóa.

VN-Index giảm 17,7 điểm (-1,07%) xuống 1.638,29 điểm. HNX-Index giảm 1,10 điểm (0,42%) xuống 263,13 điểm. UPCoM-Index giảm 0,82 điểm (0,69%) xuống 118,69 điểm.

Khối ngoại quay lại bán ròng mạnh, với tổng giá trị hơn 588 tỷ đồng trên HoSE. VIX bị xả lớn nhất 704 tỷ đồng, tiếp theo là MBB, MWG, MCH. Thanh khoản vẫn ở mức thấp, giá trị giao dịch HoSE hơn 19.800 tỷ đồng.