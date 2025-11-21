Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lộ diện nhóm cổ phiếu vừa 'cứu' thị trường chứng khoán

21-11-2025 - 17:05 PM | Thị trường chứng khoán

Chứng khoán khép lại phiên giao dịch cuối tuần với việc VN-Index hồi phục về sát tham chiếu. Lực kéo từ cổ phiếu trụ, đặc biệt là nhóm Vingroup giúp thị trường "thoát hiểm".

Phiên hôm nay (21/11) mở cửa trong áp lực cung lớn, VN-Index nhanh chóng xuyên thủng mốc 1.640 điểm, sắc đỏ bao trùm toàn sàn. Nhà đầu tư thận trọng quan sát dòng tiền. Diễn biến về cuối phiên có phần tích cực hơn, dù chỉ số chính chưa thoát sắc đỏ, nhưng đã tiến về gần tham chiếu.

Nhóm VN30 trở thành trụ đỡ quan trọng. Cuối phiên, VN30-Index tăng hơn 2 điểm lên 1.899 điểm, bất chấp chỉ có 9 mã tăng/17 mã giảm. Những cổ phiếu dẫn dắt là STB (+3,64%), VJC (+2,21%), FPT (+1,82%), VHM (+1,53%) và VIC (+0,75%). Họ Vingroup đóng vai trò nổi bật, với VIC, VHM, VPL và VRE mang về tổng cộng khoảng 4 điểm cho VN-Index.

Lộ diện nhóm cổ phiếu vừa 'cứu' thị trường chứng khoán- Ảnh 1.

Nhóm VN30 phân hóa, sắc đỏ chiếm ưu thế.

Dòng tiền bắt đáy giúp nhiều mã VN30 phục hồi trong phiên chiều: STB, VIC, VHM và MWG co hẹp đà giảm, một số tăng trở lại 1-3%.

Trong khi đó, nhóm ngân hàng và chứng khoán vẫn chịu áp lực. VCB, TCB, BID, HDB, LPB dẫn đầu đà giảm, nhóm ngân hàng điều chỉnh quanh tham chiếu. Ở nhóm chứng khoán, mức giảm mạnh hơn đáng kể khi VIX giảm 5,09% và kiểm định lại đáy ngắn hạn. SSI, VCI, VND đều giảm 1-2%, thanh khoản cao nhưng lực cầu yếu.

Nhóm bất động sản diễn biến tích cực hơn, nhiều mã hồi phục trong phiên chiều. FIR, LGL, HQC tăng trần, CEO +4%, HPX +2,6%, TDH +2,53%, NVL +2%, NLG +1,7%. Tuy vậy, vẫn còn những mã giảm như DXG -1,03% hay PDR -0,88%, cho thấy sự phân hóa.

VN-Index giảm 17,7 điểm (-1,07%) xuống 1.638,29 điểm. HNX-Index giảm 1,10 điểm (0,42%) xuống 263,13 điểm. UPCoM-Index giảm 0,82 điểm (0,69%) xuống 118,69 điểm.

Khối ngoại quay lại bán ròng mạnh, với tổng giá trị hơn 588 tỷ đồng trên HoSE. VIX bị xả lớn nhất 704 tỷ đồng, tiếp theo là MBB, MWG, MCH. Thanh khoản vẫn ở mức thấp, giá trị giao dịch HoSE hơn 19.800 tỷ đồng.

Theo Việt Linh

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Làm thế nào để kiếm gần 500 tỷ mỗi ngày và câu trả lời của ông Nguyễn Đức Tài

Làm thế nào để kiếm gần 500 tỷ mỗi ngày và câu trả lời của ông Nguyễn Đức Tài Nổi bật

HOSE công bố 66 mã cổ phiếu bị cắt margin tháng 11

HOSE công bố 66 mã cổ phiếu bị cắt margin tháng 11 Nổi bật

Ladophar muốn dùng quỹ đầu tư phát triển và thặng dư vốn để khắc phục lỗ lũy kế

Ladophar muốn dùng quỹ đầu tư phát triển và thặng dư vốn để khắc phục lỗ lũy kế

16:40 , 21/11/2025
Chuyện gì đang xảy ra với Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng?

Chuyện gì đang xảy ra với Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng?

16:25 , 21/11/2025
Thành viên HĐQT PGBank không mua vào cổ phiếu như đã đăng ký

Thành viên HĐQT PGBank không mua vào cổ phiếu như đã đăng ký

16:18 , 21/11/2025
Phiên 21/11: Khối ngoại bán ròng trở lại, một cổ phiếu chứng khoán bị "xả" hơn 700 tỷ đồng

Phiên 21/11: Khối ngoại bán ròng trở lại, một cổ phiếu chứng khoán bị "xả" hơn 700 tỷ đồng

15:45 , 21/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên