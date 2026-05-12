Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lộ diện những dự án nhà ở, khu đô thị tại Hà Nội thu hồi đất quy mô 'khủng'

Theo Đình Phong | 12-05-2026 - 07:57 AM | Bất động sản

UBND TP Hà Nội vừa trình HĐND thành phố đề nghị thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất phục vụ phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng giai đoạn 2026–2030 với quy mô 5.822 dự án, tổng diện tích hơn 50.062ha. Trong số này, có nhiều dự án nhà ở, khu đô thị quy mô lớn.

Hà Nội dự kiến thu hồi hàng nghìn ha đất thực hiện Dự án Khu đô thị thể thao Olympic. Ảnh: Dương Triều.

Trong danh mục dự án thu hồi đất giai đoạn 2026–2030 có nhiều dự án nhà ở, khu đô thị quy mô hàng trăm ha.

Tại xã Thiên Lộc dự kiến thu hồi 418ha làm khu đô thị đa mục tiêu Urban City Bắc Thăng Long; 46,6ha để xây dựng khu đô thị mới G8 và 26,1ha để xây dựng khu đô thị mới G19.

Tại xã Tam Hưng dự kiến thu hồi 140ha làm dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Mỹ Hưng – Cienco5. Xã Thanh Trì cũng dự kiến thu hồi 322ha để thực hiện dự án khu tích hợp đa chức năng đô thị.

Tại xã Ô Diên có khu đô thị mới Đan Phượng (128ha); Khu đô thị mới Phú Cát (138,4ha) tại xã Phú Cát;

Hay tại xã Phù Đổng dự kiến thu hồi gần 227ha xây dựng khu đô thị mới ven sông Đuống thuộc phân khu đô thị N9; thu hồi 130ha làm Khu đô thị dịch vụ thương mại Bắc Phù Đổng;…

Tại phường Đại Mỗ có Khu chức năng đô thị Nam Đại lộ Thăng Long (hơn 74ha); dự án Khu đô thị thành phố công nghệ xanh Hà Nội (gần 51ha).

Tại phường Bồ Đề có dự án Khu chức năng đô thị hai bên tuyến đường từ đê Ngọc Thuỵ đi khu đô thị mới Thượng Thanh (khoảng 38ha) của Công ty CP Khai Sơn;

Tại xã An Khánh có dự án Khu đô thị Nam An Khánh phần mở rộng khu 3 (hơn 33,7ha) của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị.

Tại phường Chương Mỹ có dự án Khu đô thị sinh thái Phượng Nghĩa (97,2ha); dự án Khu đô thị và sinh thái nghỉ dưỡng hồ Hải Vân (117ha).

Tại xã Đông Anh có dự án khu đô thị đa mục tiêu tại các xã Thư Lâm và xã Đông Anh quy mô hơn 326ha của Công ty CP tập đoàn Tương lai sông Hồng; dự án xây dựng nhà ở Uy Nỗ - Việt Hùng (gần 38,5ha).

Phường Đông Ngạc có dự án Khu đô thị thành phố Giao Lưu (gần 75ha) của Tập đoàn Geleximco; Khu đô thị Cổ Nhuế - Xuân Đỉnh (gần 23ha) của Công ty Kinh doanh và Dịch vụ nhà Hà Nội.

Tại xã Mê Linh, khu đô thị AIC của Công ty CP bất động sản AIC có diện tích đất thu hồi gần 44ha.

Tại phường Nghĩa Đô có dự án Khu đô thị mới Cổ Nhuế (hơn 12,5ha) của Công ty CP Tập đoàn Nam Cường - Chi nhánh Hà Tây.

Tại xã Phúc Thịnh dự kiến thu hồi hơn 44,7ha để thực hiện dự án khu nhà ở xã hội Tiên Dương 1 và 39,5ha để thực hiện dự án khu nhà ở xã hội Tiên Dương 2...

Theo Đình Phong

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chủ tịch Cen Land Nguyễn Trung Vũ: Đừng tưởng cứ ôm nhiều đất trong tay là “ngon”, đầu tư BĐS không phải là ném tiền vào một chỗ mà là dùng ĐẦU để TƯ DUY

Chủ tịch Cen Land Nguyễn Trung Vũ: Đừng tưởng cứ ôm nhiều đất trong tay là “ngon”, đầu tư BĐS không phải là ném tiền vào một chỗ mà là dùng ĐẦU để TƯ DUY Nổi bật

Loạt “ông lớn” Vingroup, Sun Group, BRG, Mường Thanh… “đổ bộ” về tỉnh biên giới giáp Trung Quốc và Lào

Loạt “ông lớn” Vingroup, Sun Group, BRG, Mường Thanh… “đổ bộ” về tỉnh biên giới giáp Trung Quốc và Lào Nổi bật

Thương hiệu vận hành Quốc tế: Yếu tố quyết định giá trị bất động sản nghỉ dưỡng

Thương hiệu vận hành Quốc tế: Yếu tố quyết định giá trị bất động sản nghỉ dưỡng

08:00 , 12/05/2026
Cải tạo nút giao QL.3 mới – QL.18 khơi thông kinh tế phía Bắc Hà Nội

Cải tạo nút giao QL.3 mới – QL.18 khơi thông kinh tế phía Bắc Hà Nội

08:00 , 12/05/2026
Five Star Homes ra mắt tại lễ ra quân The Royal với hơn 2.000 “đại sứ” kinh doanh

Five Star Homes ra mắt tại lễ ra quân The Royal với hơn 2.000 “đại sứ” kinh doanh

08:00 , 12/05/2026
Đề xuất thêm 50 tỷ đồng hoàn thiện khu tái định cư cầu Rạch Miễu 2

Đề xuất thêm 50 tỷ đồng hoàn thiện khu tái định cư cầu Rạch Miễu 2

07:57 , 12/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên