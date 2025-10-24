Lộ diện TOP 3 địa phương có tăng trưởng GRDP cao nhất Việt Nam 9 tháng năm 2025

TOP 1: Quảng Ninh

Theo số liệu của Chi cục Thống kê Quảng Ninh, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) 9tháng của tỉnh ước tăng 11,66%, tăng cao nhất qua 10 năm trở lại đây (các năm đều dao động từ 8,02% đến 10,12%). Cụ thể, ngành chế biến, chế tạo tăng 24,07% so với cùng kỳ năm 2024; khu vực dịch vụ tăng 15,18%. Tính riêng trong quý III/2025, GRDP của tỉnh ước tăng 12,88%.

Quảng Ninh đã đón được 17,11 triệu lượt khách du lịch, tăng 9% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế ước đạt 3,25 triệu lượt, tăng 25% cùng kỳ; tổng doanh thu từ du lịch ước đạt 44.250 tỷ đồng, tăng 20% cùng kỳ.

Hết 9 tháng, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt được kết quả đáng ghi nhận, ước đạt 51.465 tỷ đồng, đạt trên 90% dự toán trung ương và tỉnh giao đầu năm.

Đặc biệt, những điểm nghẽn về tiến độ thu tiền sử dụng đất đã được tập trung tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ, những khoản thu lớn về thuế, phí đạt tiến độ thu tốt.

Thu hút đầu tư vốn ngoài ngân sách trong nước đạt kết quả cao, đạt hơn 194.000 tỷ đồng, gấp 20 lần so với cùng kỳ; tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt trên 82.000 tỷ đồng, tăng 11,4% so với cùng kỳ.

TOP 2: Hải Phòng

Tại phiên họp thường kỳ đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng; giải pháp 3 tháng cuối năm 2025 diễn ra hồi đầu tháng 10, ông Lê Ngọc Châu, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng nhận định, tình hình kinh tế - xã hội của Hải Phòng tiếp tục duy trì ổn định và đạt được những kết quả tích cực.

Theo đó, Hải Phòng cơ bản đạt kịch bản tăng trưởng với 10/13 chỉ tiêu chủ yếu dự kiến đạt và vượt, như: tổng thu ngân sách, vốn đầu tư, kim ngạch xuất khẩu, sản lượng hàng hóa thông qua cảng, thu hút khách du lịch, giải quyết việc làm, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng/chứng chỉ, tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia, số doanh nghiệp thành lập mới, số căn nhà ở xã hội hoàn thành. Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp bước đầu vận hành hiệu quả; thành phố đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, tạo khí thế phấn khởi trong nhân dân.

Cụ thể, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 9 tháng ước đạt321.047 tỷ đồng, tăng 11,59% so với cùng kỳ năm 2024. Tổng thu ngân sách trên địa bàn Hải Phòng ước đạt 145.601 tỷ đồng, đạt98,8% dự toán Trung ương giao (đạt 88,2% kịch bản năm là165.011 tỷ đồng), tăng 30,6% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 36 tỷ USD (đạt 72,4% kịch bản năm),tăng 6,2% so với cùng kỳ năm trước. Giải ngân vốn đầu tư công đạt kết quả tích cực, đến hết tháng 9 ước giải ngân đạt 24.379 tỷ đồng, bằng 68% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; bằng 61% kế hoạch thành phố giao.

Thu hút đầu tư trong nước ước đạt trên 365.000 tỷ đồng, cao gấp11,9 lần cùng kỳ năm trước. Hải Phòng thành lập mới 12 khu công nghiệp với tổng diện tích 3.202 ha, định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp sinh thái, công nghệ cao. Trong 9 tháng, có5.611 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 36,4% với số vốn đăng ký gấp 2,8 lần so với cùng kỳ (hiện nay Hải Phòng có 45.155doanh nghiệp đang hoạt động).

Sản lượng hàng hóa thông qua cảng ước đạt 139 triệu tấn, tăng12,4% so với cùng kỳ năm trước; Thu hút 11,88 triệu lượt khách du lịch (đạt 82,3% kịch bản năm), tăng 29% so với cùng kỳ; doanh thu ước đạt 12.354 tỷ đồng (đạt 82,3% kịch bản năm).

TOP 3: Ninh Bình

9 tháng đầu năm 2025, trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước có nhiều biến động, tỉnh Ninh Bình đã bám sát chỉ đạo của Trung ương, kiên định mục tiêu tăng trưởng hai con số, tập trung điều hành phát triển kinh tế - xã hội và đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng GRDP của Ninh Bình ước đạt 10,45%, xếp thứ 3/34 tỉnh, thành phố. Quy mô nền kinh tế theo giá hiện hành đạt 248.056 tỷ đồng, với cơ cấu chuyển dịch tích cực: Công nghiệp - xây dựng 46,52%, dịch vụ 34,47%, nông - lâm - thủy sản 11,08%...

Ngành công nghiệp tiếp tục là đầu tàu kinh tế của Ninh Bình, khi chỉ số sản xuất tăng 22,03% so với cùng kỳ; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 91,3% kế hoạch Thủ tướng giao; tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng ước đạt 49.121 tỷ đồng, đạt 65,3% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 70,9% so với cùng kỳ.

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 9 tháng đạt 121.264 tỷ đồng, tăng 21,2%. Toàn tỉnh ghi nhận 267 dự án mới, gồm 197 dự án trong nước (tổng vốn đăng ký 46.740 tỷ đồng) và 70 dự án FDI (924 triệu USD).

Một trong những điểm nhấn ấn tượng là thu ngân sách nhà nước của Ninh Bình trong 9 tháng đạt 49.121 tỷ đồng, tăng 70,9% so với cùng kỳ năm trước, đạt 65,3% dự toán năm. Trong đó, thu nội địa tăng 48,7%, thu tiền sử dụng đất tăng 2,5 lần.

Xuất nhập khẩu của tỉnh tăng trưởng đột biến, kim ngạch xuất khẩu 18,997 tỷ USD (tăng 66,1%), nhập khẩu 17,133 tỷ USD (tăng 67,3%).

Du lịch Ninh Bình đạt được nhiều kết quả quan trọng, tiếp tục khẳng định vị thế là trung tâm du lịch lớn của vùng, với nhiều sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch quy mô lớn được tổ chức thành công. Lượng khách và doanh thu du lịch tiếp tục tăng trưởng tích cực, tạo động lực thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực khác, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tỉnh thu hút gần 16,8 triệu lượt khách, tăng 27,9% so với cùng kỳ, đạt 93,26% so với kế hoạch năm. Tổng doanh thu từ du lịch 9 tháng ước đạt hơn 17.895 tỷ đồng, tăng 41,08% so với cùng kỳ năm trước, đạt 99,42% so với kế hoạch năm.