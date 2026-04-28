Lô hàng khí đốt tự nhiên hóa lỏng đầu tiên vượt eo biển Hormuz

Theo dữ liệu theo dõi tàu, Mubaraz - con tàu bốc dỡ hàng từ cơ sở Das Island của Abu Dhabi National Oil ở UAE vào khoảng đầu tháng 3 hiện đang đi qua mũi phía nam của Ấn Độ. Dữ liệu cho thấy tàu chở dầu này neo đậu ở vùng Vịnh, nhưng ngừng gửi tín hiệu từ ngày 31/3, trước khi xuất hiện trở lại ở phía đông Ấn Độ vào ngày 27/4.

Thị trường năng lượng toàn cầu đang tập trung cao độ vào lưu lượng vận chuyển qua eo biển Hormuz, vốn giảm xuống gần như bằng không trong hai tháng qua, do Iran và Mỹ áp đặt lệnh phong tỏa đối địch.

Tàu thuyền trên eo biển Hormuz ngày 27/4. (Ảnh: Reuters)

Việc đóng cửa tuyến đường thủy vận chuyển khoảng một phần năm nguồn cung LNG toàn cầu khiến thị trường trở nên khan hiếm, đẩy giá tăng mạnh. Việc các tàu tắt thiết bị phát tín hiệu khi đi qua eo biển Hormuz là chiến thuật phổ biến để tránh bị phát hiện và dữ liệu của tàu cũng có thể bị gây nhiễu hoặc cập nhật.

Hiện tại, tàu Mubaraz đang báo hiệu điểm đến là nhà ga ở Trung Quốc. Đầu tháng 4, dữ liệu theo dõi cũng cho thấy tàu chở LNG rỗng khác rời khỏi eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, cho đến nay, chưa có tàu nào chở nhiên liệu này được xác nhận đi qua eo biển. Một số tàu chở LNG của Qatar đã tiếp cận eo biển Hormuz nhưng buộc quay trở lại do căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran.

Trước đó, Axios dẫn lời một quan chức Mỹ và hai nguồn thạo tin cho biết, Iran đã gửi tới Mỹ đề xuất mới nhằm mở lại eo biển Hormuz và tiến tới chấm dứt xung đột, trong đó các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân sẽ được lùi sang giai đoạn sau.

Tuy nhiên, nếu phong tỏa được dỡ bỏ và xung đột sớm chấm dứt, Washington có thể mất đi đòn bẩy trong các vòng đàm phán tiếp theo , đặc biệt với mục tiêu buộc Tehran từ bỏ kho uranium làm giàu và đình chỉ hoạt động làm giàu - hai ưu tiên then chốt trong chiến lược của Tổng thống Donald Trump.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News hôm 26/4, ông Trump cũng cho thấy xu hướng tiếp tục duy trì phong tỏa hải quân nhằm siết chặt xuất khẩu dầu của Iran, qua đó gây áp lực buộc Tehran phải nhượng bộ trong thời gian tới.