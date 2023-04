Lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft

Cụ thể, lỗ hổng bảo mật CVE-2023-28252 trong Windows Common Log File System Driver cho phép đối tượng tấn công thực hiện tấn công nâng cao đặc quyền. Lỗ hổng này đang bị khai thác trong thực tế.

Lỗ hổng bảo mật CVE-2023-21554 trong Microsoft Message Queuing cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa.

03 lỗ hổng bảo mật CVE-2023-23384, CVE-2023-23375, CVE-2023-28304 trong Microsoft SQL Server cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa.

Lỗ hổng bảo mật CVE-2013-3900 xác thực chữ ký WinVerifyTrust cho phép đối tượng tấn công có thể thêm nội dung vào phần chữ ký mã xác thực trong tệp thực thi đã ký mà không làm mất hiệu lực chữ ký. Gần đây, lỗ hổng này đã được sử dụng trong các cuộc tấn công chuỗi cung ứng vào phần mềm của hãng 3CX.

Microsoft đã đưa ra bản vá về việc kiểm tra tính xác thực của chữ ký dưới dạng tùy chọn bật hoặc tắt, nếu không được cấu hình sẽ mặc định là tắt. Trong bản cập nhật này Microsoft đã bổ sung thêm các phiên bản hệ điều hành bị ảnh hưởng. Để nâng cao bảo mật an toàn thông tin cho các thiết bị sử dụng hệ điều hành Windows người dùng có thể xem xét việc bật tùy chọn kiểm tra này.

02 lỗ hổng bảo mật CVE-2023-28287, CVE-2023-28295 trong Microsoft Publisher cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa.

02 lỗ hổng bảo mật CVE-2023-28309, CVE-2023-28314 trong Microsoft Dynamics 365 cho phép đối tượng tấn công thực hiện tấn công XSS.

Nhằm đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống thông tin của đơn vị, góp phần bảo đảm an toàn cho không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn thông tin khuyến nghị đơn vị thực hiện: Kiểm tra, rà soát, xác định máy sử dụng hệ điều hành Windows có khả năng bị ảnh hưởng. Thực hiện cập nhật bản vá kịp thời để tránh nguy cơ bị tấn công (tham khảo thông tin tại Phụ lục kèm theo).

Bên cạnh đó, tăng cường giám sát và sẵn sàng phương án xử lý khi phát hiện có dấu hiệu bị khai thác, tấn công mạng; đồng thời thường xuyên theo dõi kênh cảnh báo của các cơ quan chức năng và các tổ chức lớn về an toàn thông tin để phát hiện kịp thời các nguy cơ tấn công mạng.

Trong trường hợp cần thiết có thể liên hệ đầu mối hỗ trợ của Cục An toàn thông tin: Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia, điện thoại 02432091616, thư điện tử: ais@mic.gov.vn .

PV