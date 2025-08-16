Lo ngại dịch, sức mua chậm, giá thịt heo tiếp tục giảm

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ngày 15-8, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà làm việc với Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) cùng các đơn vị liên quan về tình hình dịch tả heo châu Phi.

Theo Bộ NN-MT, cả nước hiện có 926 ổ dịch tại 34 tỉnh, thành chưa qua 21 ngày, hơn 330.000 con heo buộc phải tiêu hủy, chiếm khoảng 0,9% tổng đàn. Dịch chủ yếu xảy ra ở hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, chưa xuất hiện tại các doanh nghiệp, có xu hướng giảm từ đầu tháng 8.

Trước tình hình này, Phó Thủ tướng yêu cầu Cục Chăn nuôi và Thú y (Bộ NN-MT) cập nhật số liệu hằng ngày, báo cáo Chính phủ hằng tuần; khi dịch tăng đột biến phải kịp thời đề xuất công bố cấp độ dịch phù hợp. Các hành vi cố tình phát tán dịch bệnh, bán hoặc thả heo bệnh phải bị xử lý nghiêm, bổ sung chế tài mạnh, kể cả hình sự.

Trong tuần tới, các đoàn công tác liên ngành sẽ kiểm tra một số lò mổ không đạt yêu cầu, phối hợp xử lý, kể cả đóng cửa. Đồng thời, siết quy định vận chuyển sản phẩm giết mổ, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

Bộ Công an, Bộ đội Biên phòng, Hải quan được giao kiểm soát chặt hàng hóa, động vật, thực phẩm qua biên giới, đặc biệt là nhập lậu; xử lý nghiêm việc đưa sản phẩm nhiễm bệnh ra thị trường.

Trong khi đó, sức mua thịt heo trên thị trường vài tuần gần đây chậm lại thấy rõ khi nhiều người tiêu dùng e ngại trước thông tin về dịch tả heo châu Phi. Thay vì mua tại các chợ truyền thống, không ít người chuyển sang siêu thị để chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

Tại chợ đầu mối Hóc Môn (TP HCM) ngày 15-8, chị Lê Thị Hòa, tiểu thương bán thịt hơn 10 năm, cho biết lượng hàng bán ra giảm 20%-30% so với trước. "Trước đây tôi bán hơn 3 tạ thịt mỗi đêm, nay chỉ dám lấy 2 tạ mà sáng vẫn còn dư, phải bán rẻ cho quán ăn" - chị nói.

Bà Nguyễn Thị Lan, chủ sạp ở chợ Bình Hưng (TP HCM), cũng giảm một nửa sản lượng nhập mỗi ngày vì "khách sợ heo bệnh, chuyển sang ăn cá, gà hoặc đồ đông lạnh; nhập nhiều thì lỗ vốn".

Tuy nhiên, Ban Quản lý chợ đầu mối Hóc Môn cho rằng sức mua giảm là xu hướng chung của nhiều ngành hàng, không hẳn chỉ do dịch. Lượng heo về chợ đêm 14 rạng sáng 15-8 đạt 361 tấn, tăng 21 tấn so với tuần trước; giá heo mảnh loại 1 ở mức 76.000 đồng/kg, loại 2 là 68.000 đồng/kg; các loại thịt pha lóc như đùi rọ, sườn non, nạc dăm, ba rọi… tăng nhẹ 2.000 - 4.000 đồng/kg.

Trái ngược với chợ truyền thống, tại hệ thống siêu thị, sức mua thịt heo lại tăng mạnh. Ông Đinh Quang Khôi, Giám đốc Marketing Saigon Co.op, cho biết lượng tiêu thụ thịt heo và thực phẩm tươi sống tăng hai con số, chủ yếu nhờ nhóm khách hàng ưu tiên hàng có xuất xứ rõ ràng, bảo đảm an toàn.

Từ ngày 9-8, chương trình bình ổn thị trường TP HCM đã giảm giá nhiều mặt hàng thịt heo 1.000 - 10.000 đồng/kg, tương đương 1%-7%, để kích cầu tiêu dùng. Các doanh nghiệp tham gia chương trình như C.P Việt Nam, Vissan, Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn, Central Retail, Saigon Co.op… cam kết giữ ổn định giá, góp phần cân bằng cung cầu, hỗ trợ người tiêu dùng giữa bối cảnh sức mua thịt heo vẫn đang "lững thững" như hiện nay. Theo đó, thịt đùi ở siêu thị hiện chỉ còn 127.000 đồng/kg, thịt vai 134.000 - 150.000 đồng/kg, cốt lết 139.000 - 147.000 đồng/kg, chân giò 119.000 - 125.000 đồng/kg.

Giá heo hơi giảm sâu, người nuôi "bán tháo" né dịch

Theo Thùy Linh - Thanh Nhân

Người lao động

