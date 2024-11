Lo sợ bị lừa đảo, nhiều người nhận được tiền chuyển khoản nhầm trình báo công an

Công an xã Phú Bình, huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang cho biết mới đây đã nhận được thư cảm ơn của anh Ma Văn Trọng, sinh năm 1971, trú tại Tổ dân phố 2, thị trấn Na Hang, huyện Na Hang vì đã tận tình giúp anh lấy lại số tiền bị chuyển khoản nhầm.

Trước đó, vào ngày 28/9, chị Ma Thị Nga, sinh năm 2001, trú tại thôn Vũ Hải Đường, xã Phú Bình, huyện Chiêm Hoá phát hiện có 9 triệu đồng từ tài khoản lạ chuyển vào tài khoản ngân hàng của mình.

Với tinh thần cảnh giác, chị Ma Thị Nga đã đến Công an xã Phú Bình để trình báo, nhờ lực lượng Công an xác minh. Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, Công an xã Phú Bình đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, tập trung rà soát, xác minh, xác định chủ tài khoản chuyển khoản nhầm là anh Ma Văn Trọng.

Ngày 21/10, Công an xã Phú Bình đã mời anh Ma Văn Trọng đến trụ sở Công an xã để đối đối chiếu các thông tin cá nhân, lịch sử giao dịch và hướng dẫn anh Trọng làm thủ tục nhận lại số tiền nêu trên.

Qua sự việc trên, Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo mọi người dân khi chuyển nhầm tiền đến tài khoản của người khác hoặc nhận được tiền chuyển vào tài khoản của mình mà không xác định được người gửi thì nên đến cơ quan Công an nơi gần nhất trình báo để được hỗ trợ, hướng dẫn. Hành vi cố ý không hoàn trả lại tiền cho người chuyển nhầm có thể bị xem xét xử lý hình sự về tội “Chiếm giữ trái phép tài sản’’. Một vụ việc tương tự, mới đây, công an xã Xuân Phổ (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) nhận được trình báo của chị Phạm Thị Thái (SN 1976, trú thôn Kiều Văn) về việc tài khoản ngân hàng của chị nhận được số tiền 300 triệu đồng do người khác chuyển nhầm. Ngày 30/10, chị Thái bất ngờ nhận được một khoản tiền lớn gửi vào tài khoản cá nhân của mình. Do không xác định được tài khoản nguồn để hoàn trả và cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo bằng hình thức chuyển tiền nhầm, chị Thái đã nhanh chóng trình báo với công an. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Xuân Phổ đã tiến hành xác minh và xác định chủ tài khoản chuyển nhầm là chị Nguyễn Thị Thanh Huyền, cư trú tại TP Hà Tĩnh.