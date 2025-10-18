Lộ tin nhắn của Hoa hậu Yến Nhi sau lùm xùm nói xấu Sen Vàng

Cuối tháng 9/2025, Hoa hậu Yến Nhi đại diện Việt Nam lên đường sang Thái Lan tham gia Miss Grand International. Trong hành trình thi Quốc tế, người đẹp sinh năm 2004 liên tục vướng tranh cãi vì phần thể hiện kém, nói tiếng Anh bập bẹ. Ồn ào lớn nhất của Yến Nhi là lộ lời nói chưa phù hợp, nói xấu công ty chủ quản Sen Vàng trên sóng livestream của bạn cùng phòng.

Trên trang cá nhân, CEO của công ty Sen Vàng là "Bà trùm Hoa hậu" Phạm Kim Dung mới đây đã đăng tải hình ảnh đoạn tin nhắn từ Hoa hậu Yến Nhi. Nàng hậu gen Z nhắn gửi lời cảm ơn tới vợ chồng bà Phạm Kim Dung: "Sau bao nhiêu chuyện xảy ra. Em chỉ muốn gửi 1 lời biết ơn chân thành nhất tới anh chị. Em đợi anh chị qua mới nói mà thôi, qua em nói thêm. Em chào chị Dung em đi tập ạ". Chi tiết này cũng chứng minh mối quan hệ giữa Yến Nhi và công ty Sen Vàng vẫn tốt đẹp hậu lùm xùm.

Trên trang cá nhân, bà Phạm Kim Dung chia sẻ đoạn tin nhắn của Yến Nhi gửi lời cảm ơn chân thành sau những sóng gió vừa qua

Trong livestream của bạn cùng phòng vào ngày 5/10, Hoa hậu Yến Nhi vô tình để lộ những phát ngôn không phù hợp, thậm chí là văng tục. Đại diện Việt Nam cho biết: "Người ta chửi lên chửi xuống. Giờ em làm con m* gì cũng bị chửi hết. Em nói em không sao, em vừa lên bài. Giờ họ muốn làm gì thì làm...

Đã nói từ nay không có livestream nữa, im lặng là tốt nhất. Livestream là họ lại cắt ra và chửi mình". Sau đó, cô tiếp tục than thở và trách móc: "Bà ấy có đầu tư con m* gì đâu. Em áp lực quá, mệt quá, khóc lóc đủ thứ nên chắc em không livestream nữa... Nói chung là em sẽ cố gắng ở vòng phỏng vấn kín, nếu gỡ lại biết đâu họ sẽ quay xe...".

Yến Nhi vướng tranh cãi vì nói xấu Sen Vàng, lộ phát ngôn không phù hợp trên sóng livestream

Khi Hoa hậu gen Z bị chỉ trích, Bà Phạm Kim Dung đã lên tiếng bênh vực. CEO công ty Sen Vàng cho biết Yến Nhi đã nhận ra lỗi sai và mong có cơ hội sửa đổi. "Bạn cũng quá ân hận rồi, bạn biết bạn sai quá sai nhưng trước những áp lực và lời hỏi thăm của bạn bè thì bạn bị bộc phát, tuy nhiên vẫn rất đáng trách bạn ạ. Bạn cũng xin được tha thứ", CEO công ty Sen Vàng cho hay.

Ở vòng phỏng vấn kín diễn ra vào ngày 10/10 với ông Mr Nawat, Hoa hậu Yến Nhi thừa nhận có sai sót trong phát ngôn và cho biết sẽ cẩn trọng hơn trong lời nói. "Tôi xin lỗi vì đã khiến mọi người hiểu lầm. Khi bạn cùng phòng livestream, tôi vô tình dùng những từ lóng trong lúc nói chuyện điện thoại với bạn thân. Tôi đã học được bài học quý giá và sẽ cẩn trọng hơn trong lời nói của mình", cô cho hay.

Bà Phạm Kim Dung từng lên tiếng cho biết Yến Nhi đã ân hận và xin được tha thứ

Hoa hậu gen Z cùng xin lỗi và hứa sẽ cẩn trọng hơn trong lời nói của mình