Loại bánh mang tên "Đại Phúc" đang được săn lùng vì chỉ có duy nhất vào mùa xuân: Ở đâu bán?

Bánh Ichigo Daifuku - biểu tượng mùa xuân Nhật Bản

Bánh Daifuku (Bánh Đại Phúc) là một loại bánh mochi nhỏ, có hình tròn đơn giản, vỏ màu trắng, hồng nhạt hoặc xanh nhạt, bên trong chứa nhân ngọt. Nhân bánh có nhiều loại, thường là đậu đỏ, matcha, kem tươi hoặc nhân trái cây như kiwi, dưa lưới và phổ biến nhất là dâu tây.

Bánh Daifuku nhân dâu tây được gọi là Ichigo Daifuku ("dâu tây" trong tiếng Nhật là "Ichigo").



Vậy tại sao Ichigo Daifuku là bánh đại diện cho mùa xuân ở xứ Phù Tang?

Ichigo Daifuku, hay còn gọi là "bánh dâu tây", đã trở thành biểu tượng của mùa xuân ở Nhật Bản không chỉ vì hình ảnh màu sắc phản chiếu quốc kỳ Nhật Bản khi cắt đôi bánh mà còn vì ý nghĩa sâu sắc đằng sau tên gọi. Từ "Daifuku" trong tiếng Nhật, vốn có nghĩa là "bụng bự", đã được biến tấu thành "đại phúc", báo hiệu may mắn và hạnh phúc. Đây là lý do vì sao Daifuku trở thành quà tặng quý trong dịp lễ quan trọng như Tết Nguyên đán, khi mọi người trao nhau niềm vui và sự may mắn qua từng chiếc bánh nhỏ.



Màu trắng sánh cùng màu đỏ của bánh Ichigo Daifuku trông như quốc kỳ Nhật Bản. Nguồn: Pinterest





Bánh làm từ gạo nếp mềm mỏng với nhân đậu đỏ ngọt và nguyên quả dâu tây bên trong. Ảnh: Moshimoshi-nippon.

Mùa xuân cũng là mùa dâu tây ở Nhật Bản. Người Nhật thích thưởng thức loại quả tươi đẹp này trên mâm hoa quả mỗi dịp đầu năm. Hương vị thơm ngon, ngọn dịu của quả dâu cũng là hy vọng đón một năm mới ngọt ngào. Ảnh: Foodbeast.

Đất nước Nhật Bản sở hữu công nghệ trồng dâu tây kỹ thuật đặt biệt với nhiều giống dâu đắt nhất thế giới như giống Kotoka giá lên đến 22 USD/quả. Ảnh: Postmissneverfull.

Cách làm bánh Đại Phúc dâu

Nguyên liệu:



Bột nếp 400 gram

Bột năng 100 gram

Dâu tây thật ngọt thật đẹp 10 quả

Đậu đỏ 100 gram

Đường 100g

Nước 350ml

Các bước thực hiện:

Đậu đỏ ngâm nước vài tiếng trước cho mềm, xong nấu chín, giã nhuyễn rồi trộn với 50g đường. Dâu rửa sạch, cắt bỏ phần đầu.

Cho vào chảo 400 gram bột nếp + 50g đường + 350ml nước.

Bật lửa trung bình. Khuấy đều khoảng 10p cho đến khi bột chín và sánh lại.

Rải bột năng lên mặt thớt. Đổ bột nếp đã chín ra rồi lăn sơ qua lớp bột năng.

Bọc dâu với 1 lớp đậu đỏ đã chuẩn bị + 1 lớp bột nếp + chấm thêm xíu bột năng bên ngoài. Có thể nặn theo hình tròn hay theo hình trái dâu tuỳ thích.

Ở Việt Nam, bánh Đại Phúc dâu được bán chủ yếu ở các cửa hàng bánh Nhật Bản như ChaWagashi, Wagashi House, Hachi Hachi, PanPan...

Do giá thành đắt (một hộp 6 bánh có giá lên tới gần 1 triệu tùy vào size quả) và thời gian bảo quản chỉ tầm 2-3 ngày (vì là bánh tươi, không chất bảo quản) nên bánh Đại Phúc dâu không quá phổ biến. Dòng bánh này chủ yếu dành cho những khách hàng tầm trung hoặc cao cấp, dùng để biếu tặng trong những dịp lễ tết quan trọng. Khi thưởng thức, bánh thường dùng kèm trà xanh ấm nóng để cảm nhận trọn vẹn hương vị mùa xuân.

Tuy vậy, bạn cũng có thể tự làm theo công thức tham khảo bên trên nhé. Chúc bạn thành công!

Bánh Đại Phúc dâu có giá bán khá cao, khoảng 600-900.000/ hộp 6 bánh tùy size quả