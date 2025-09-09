Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Loài cá bé như ngón út, xưa rẻ như cho nay thành đặc sản 400.000 đồng/kg: Canxi vượt mặt cá hồi!

09-09-2025 - 09:50 AM | Sống

Đặc điểm của loài cá này là thân "trong suốt", không phải lúc nào cũng có sẵn vì sinh sản theo mùa.

Ở dải biển miền Trung, cứ sau Tết Nguyên đán đến đầu hạ, ngư dân lại bước vào mùa cá cơm trỏng. Loài cá nhỏ bé này từng là món ăn quen thuộc của người dân vùng biển, nay được săn lùng ở các thành phố lớn với giá bán không hề "dân dã" chút nào. Cá cơm trỏng được biết đến là loài có kích thước lớn nhất trong họ cá cơm, thân dài bằng ngón tay cái, màu trắng trong, khi bơi thành đàn cả mặt biển sáng lấp lánh như dát bạc. Chúng ăn sinh vật phù du nên thịt ngọt, béo và ít tạp chất. Vào cao điểm mùa vụ (từ tháng 2 đến tháng 6), chỉ cần ra khơi một buổi, khoang thuyền ngư dân đã đầy ắp cá. 

Loài cá bé như ngón út, xưa rẻ như cho nay thành đặc sản 400.000 đồng/kg: Canxi vượt mặt cá hồi!- Ảnh 1.

Trước đây, cá cơm trỏng rẻ đến mức người dân mua về ăn không hết thì đem phơi khô, để dành cho mùa mưa bão. Những món ăn từ cá cơm gắn liền với tuổi thơ có thể kể đến như cá cơm kho tiêu, rim mắm, nấu canh chua hay đơn giản chỉ chiên giòn. 

Giờ đây, thứ đặc sản "ngày nào cũng có" ở làng biển nhanh chóng trở thành hàng hiếm ở phố thị. Cá cơm trỏng tươi hiện được bán khoảng 150.000 - 170.000 đồng/kg, còn loại đã rút xương, phơi nắng vàng ruộm thì lên đến 400.000 đồng/kg, ngang giá nhiều loại hải sản cao cấp.

Loài cá bé như ngón út, xưa rẻ như cho nay thành đặc sản 400.000 đồng/kg: Canxi vượt mặt cá hồi!- Ảnh 2.

Điều khiến cá cơm trỏng được ưa chuộng là thịt ngọt, mềm, ít xương dăm, trẻ nhỏ cũng dễ ăn. Nhiều quán hải sản còn chế biến thành gỏi cá cơm trỏng ăn kèm rau sống, cuốn bánh tráng, mang hương vị rất riêng mà khó có loài cá nào thay thế. Ngoài ra, rim mắm tỏi ớt, nướng than chấm muối ớt hay kho nghệ đều trở thành món nhậu gây thương nhớ cho thực khách. 

Không chỉ ngon, cá cơm trỏng còn giàu giá trị dinh dưỡng. So với cá hồi vốn nổi tiếng, cá cơm có hàm lượng canxi vượt trội gấp nhiều lần, đặc biệt ở phần xương nhỏ li ti có thể ăn luôn. Bên cạnh đó, chỉ 45g cá cơm đã cung cấp gần 1g omega-3 (EPA và DHA), tương đương hoặc thậm chí cao hơn cùng lượng cá hồi hay cá thu. Ăn cá cơm thường xuyên giúp xương chắc khỏe, tốt cho tim mạch và hỗ trợ phát triển trí não.

Loài cá bé như ngón út, xưa rẻ như cho nay thành đặc sản 400.000 đồng/kg: Canxi vượt mặt cá hồi!- Ảnh 3.

Loài cá bình dân bổ ngang nhân sâm tổ yến, đi chợ mà thấy là phải mua ngay

 

Theo Phác Thái Anh

Phụ nữ số

