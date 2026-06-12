Loại cá có tên "hờn cả thế giới", trả cao nhiều ngư dân vẫn không bán: Siêu giàu omega-3, thịt cực ngọt và thơm ngon

Nhắc đến những loại cá ngon, bổ dưỡng của Việt Nam, nhiều người thường nghĩ ngay đến cá hồi, cá thu hay cá ngừ. Thế nhưng ở vùng ven biển miền Trung và Nam Bộ còn có một loài cá mang cái tên nghe vừa lạ vừa buồn cười: Cá dỗi. Chỉ nghe tên thôi đã có cảm giác như loài cá này đang hờn cả thế giới.

Theo nhiều ngư dân, cá dỗi xuất hiện theo mùa, thịt thơm béo và từng được xem là một trong những loại cá ngon bậc nhất của vùng biển nhiệt đới. Không chỉ được yêu thích bởi hương vị đặc trưng, cá dỗi còn là nguồn cung cấp nhiều dưỡng chất quý giá cho sức khỏe.

Cá dỗi là cá gì?

Cá dỗi thuộc nhóm cá biển di cư, họ cá trích. Thân cá dẹt, màu bạc sáng, kích thước trung bình từ vài lạng đến hơn 1kg. Tại nhiều địa phương ven biển, cá dỗi được chế biến thành các món nướng, kho, hấp hoặc làm gỏi.

Điều làm nên danh tiếng của loài cá này là phần thịt mềm, béo tự nhiên và ít tanh hơn nhiều loại cá biển khác. Vào mùa sinh sản, cá dỗi còn được đánh giá là có giá trị kinh tế cao bởi hàm lượng chất béo và dưỡng chất tích lũy trong cơ thể tăng lên đáng kể.

1. Giàu omega-3, tốt cho tim mạch

Cá dỗi thuộc nhóm cá biển có hàm lượng chất béo lành mạnh khá cao. Nghiên cứu trên các loài cá cùng họ cho thấy chúng chứa nhiều axit béo không bão hòa đa (PUFAs), đặc biệt là omega-3.

Omega-3 được biết đến với khả năng:

Giảm triglyceride trong máu.

Hỗ trợ kiểm soát huyết áp.

Giảm nguy cơ xơ vữa động mạch.

Bảo vệ chức năng tim mạch lâu dài.

Trong bối cảnh bệnh tim mạch ngày càng trẻ hóa, việc bổ sung các loại cá biển giàu omega-3 như cá dỗi là lựa chọn được nhiều chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích.

2. Nguồn protein chất lượng cao giúp duy trì cơ bắp

Giống nhiều loại cá biển khác, cá dỗi cung cấp lượng đạm chất lượng cao, chứa đầy đủ các axit amin thiết yếu mà cơ thể không tự tổng hợp được.

Protein từ cá có ưu điểm là dễ tiêu hóa, hấp thu tốt hơn so với nhiều nguồn đạm động vật khác.

Việc bổ sung đủ protein giúp:

Duy trì khối cơ.

Hỗ trợ phục hồi sau vận động.

Tăng cường sức đề kháng.

Hỗ trợ quá trình lành vết thương.

Đây là lý do cá dỗi phù hợp với cả trẻ em đang phát triển, người trưởng thành lẫn người cao tuổi.

3. Hỗ trợ hoạt động của não bộ

DHA, một thành phần quan trọng của omega-3, là dưỡng chất không thể thiếu đối với não bộ.

Nhiều nghiên cứu cho thấy, chế độ ăn giàu cá biển có thể góp phần cải thiện khả năng ghi nhớ, tăng sự tập trung và hỗ trợ duy trì chức năng nhận thức khi tuổi tác tăng lên.

Đối với trẻ em, DHA còn đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển hệ thần kinh và thị giác.

4. Bổ sung vitamin và khoáng chất thiết yếu

Ngoài protein và omega-3, cá dỗi còn cung cấp nhiều vi chất quan trọng như:

Vitamin D.

Vitamin B12.

Selen.

Photpho.

Kali.

Kẽm.

Những dưỡng chất này tham gia vào nhiều hoạt động sống của cơ thể như:

Duy trì hệ miễn dịch.

Hỗ trợ tạo máu.

Bảo vệ hệ thần kinh.

Tăng cường sức khỏe xương khớp.

Chống oxy hóa tế bào.

5. Có lợi cho người muốn kiểm soát cân nặng

Một ưu điểm khác của cá dỗi là giàu đạm nhưng không chứa carbohydrate.

Các thực phẩm giàu protein thường giúp tạo cảm giác no lâu hơn, từ đó hỗ trợ kiểm soát lượng thức ăn nạp vào trong ngày.

Khi thay thế một phần thịt đỏ bằng các loại cá biển như cá dỗi, người ăn kiêng vẫn nhận được nguồn đạm chất lượng mà không phải nạp quá nhiều chất béo bão hòa.

Vì sao cá dỗi được nhiều người sành ăn săn tìm?

Không chỉ bổ dưỡng, cá dỗi còn nổi tiếng bởi hương vị rất riêng.

Thịt cá có độ béo tự nhiên, thơm, ít xương dăm. Khi nướng trên than hồng, lớp mỡ trong thịt chảy ra tạo mùi thơm đặc trưng khiến nhiều người ví đây là một trong những "đặc sản bị bỏ quên" của biển Việt Nam.

Đáng tiếc, do sản lượng không lớn, xuất hiện theo mùa và thường được tiêu thụ ngay tại địa phương nên cá dỗi chưa phổ biến rộng rãi như nhiều loại cá biển khác.