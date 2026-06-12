Người đàn ông 38 tuổi suy thận giai đoạn cuối vì loại nước mát lạnh, "vạn người mê" mỗi mùa hè

Đôi bàn chân trướng to không thể xỏ vừa giày, lồng ngực nghẹt cứng và thở không ra hơi vì dịch lỏng tràn lên bóp nghẹt hai lá phổi. Đến tận giây phút ngồi trên chiếc xe cấp cứu lao vun vút đến phòng cấp cứu, người đàn ông 38 tuổi họ Cao (Đài Loan, Trung Quốc) mới cay đắng hiểu ra cái giá của sự ngạo mạn thời trai trẻ. Sự sụp đổ của anh không đến từ rượu bia, mà bắt nguồn từ chính những lon nước ngọt có ga mát lạnh mỗi ngày.

Sai lầm từ tờ kết quả xét nghiệm bị bỏ quên

Bác sĩ Wang Yi-chun thuộc Bệnh viện Tzu Chi Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) cho biết, khi nhập viện thì bệnh suy thận của anh Cao đã ở giai đoạn cuối. Toàn bộ chỉ số sinh tồn đều chạm ngưỡng báo động đỏ. Anh phải lọc thận cấp cứu cùng nhiều điều trị y khoa giảm áp lực cho các cơ quan nội tạng khác bị ảnh hưởng.

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Điều đáng nói là hồi chuông cảnh báo thực chất đã reo từ năm anh Cao 20 tuổi với một tờ kết quả xét nghiệm chỉ rõ lượng đường huyết cao ngất ngưởng. Bác sĩ yêu cầu anh phải thay đổi lối sống ngay lập tức. Thế nhưng, chủ quan mình còn trẻ, thấy cơ thể vẫn ăn ngon ngủ kỹ và chưa biết đau đớn là gì, anh gạt phắt đi. Anh tiếp tục duy trì thói quen tai hại: Cứ khát là mở tủ lạnh tu nước ngọt có ga, thậm chí dùng nó thay nước lọc vào những ngày hè nắng nóng.

Chính thói quen xấu này tạo điều kiện cho lượng phốt pho và axit cực cao trong nước ngọt ngấm vào máu rất nhanh, ép bộ lọc của thận phải gồng mình hoạt động hết công suất ngày này qua tháng khác để đào thải độc tính. Lâu ngày, các mạch máu nuôi thận bị xơ cứng, teo tóp. Khi cơ thể thiếu nước, axit trong đồ uống gặp canxi lập tức kết tủa tạo thành những viên sỏi chặn đứng đường tiểu, làm mủ nhu mô thận trong âm thầm.

Bên cạnh cơn nghiện nước ngọt kinh hoàng đó, người đàn ông này còn giấu nhẹm một sở thích tai hại khác: Vô cùng mê đồ ngọt và các món chiên rán đẫm dầu mỡ. Sự kết hợp này đã đẩy anh từ tình trạng cao đường huyết năm 20 tuổi thẳng tiến thành bệnh tiểu đường mãn tính. Bản án suy thận nặng giai đoạn cuối chính là biến chứng tàn nhẫn nhất của căn bệnh tiểu đường mà anh đã ngó lơ suốt nhiều năm.

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Cái bẫy chủ quan chính thức sập xuống chỉ sau một đêm tích nước dữ dội. Hai quả thận của anh đã "chết" hoàn toàn, mất khả năng lọc độc tố cho cơ thể. Ở tuổi 38, người đàn ông đang là trụ cột gia đình buộc phải làm bạn với máy chạy thận nhân tạo đều đặn 3 buổi một tuần suốt phần đời còn lại.

5 việc cần làm để bảo vệ thận vào mùa hè

Bác sĩ Wang Yi-chun nhấn mạnh, ca bệnh của anh Cao là bài học xương máu cho người trẻ về việc tàn phá cơ thể thông qua ăn uống. Ông cũng nhắc nhở thêm, mùa hè nắng nóng, cơ thể mất nước liên tục qua tuyến mồ hôi khiến hệ bài tiết luôn trong trạng thái báo động đỏ. Nếu không biết cách chăm sóc, hai quả thận sẽ là cơ quan đầu tiên gánh chịu hậu quả nặng nề.

Để bảo vệ "bộ lọc" của cơ thể trong những ngày nắng nóng, hãy thực hiện ngay 5 hành động thực tế sau:

- Uống nước đúng cách hằng ngày: Bổ sung từ ít nhất 1,5 lít nước lọc mỗi ngày vào mùa hè. Chia nhỏ lượng nước uống rải rác cả ngày thay vì đợi khát mới tu ực một cốc lớn. Tuyệt đối không dùng nước ngọt có ga hay nước tăng lực để giải khát vì lượng đường cao sẽ ép thận làm việc quá tải.

- Kiểm soát chặt chẽ lượng muối, đường và dầu mỡ: Hạn chế đồ ăn nhanh đẫm muối, chè kem hảo ngọt hay đồ chiên rán vỉa hè ngày nóng. Chúng gây tăng huyết áp, làm dòng máu đặc quánh và xơ vữa động mạch nuôi thận. Hãy ưu tiên các món luộc, hấp thanh đạm để giảm gánh nặng lọc cho cầu thận.

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- Tuyệt đối không nhịn tiểu: Nắng nóng làm nước tiểu cô đặc và có màu vàng sẫm. Việc nhịn tiểu trong thời tiết này sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển cực nhanh, dễ gây nhiễm trùng ngược dòng lên thận và hình thành sỏi thận.

- Không lạm dụng các loại thuốc và thực phẩm chức năng: Đừng tự ý uống thuốc giảm đau, thuốc bổ vô tội vạ khi cơ thể mệt mỏi do nắng nóng. Trong trạng thái cơ thể đang thiếu nước, các hóa chất này sẽ làm co thắt mạch máu nuôi thận đột ngột, rất dễ kích hoạt suy thận cấp tính.

- Tăng cường vận động thể chất vừa sức: Duy trì đi bộ, đạp xe vào các khung giờ mát mẻ như sáng sớm hoặc chiều muộn để ổn định đường huyết và kiểm soát mỡ máu. Tránh tập luyện quá sức dưới trời nắng gắt để bảo vệ hệ bài tiết luôn ổn định.

Nguồn và ảnh: News Yahoo, EBC, Good Morning Health