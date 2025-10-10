Loài cây “đẻ ra tiền tỷ” trên đất phèn U Minh Hạ: “Của hiếm” giúp người dân đổi đời

Loại cây đó chính là keo lai. Loài cây này đã phủ xanh hàng chục nghìn hecta đất rừng, trở thành “của hiếm” mang lại nguồn thu hàng tỷ đồng mỗi năm, giúp hàng nghìn hộ dân đổi đời.

Keo lai có đặc tính dễ trồng, dễ thích nghi và sinh trưởng nhanh – chỉ sau 4–5 năm đã cho thu hoạch, trong khi cây tràm truyền thống cần nhiều năm hơn.

Theo thống kê của UBND xã Nguyễn Phích, địa phương có hơn 11.000 ha đất rừng, trong đó trên 10.000 ha trồng keo lai. Nhờ loại cây này, nhiều ấp trên địa bàn đã không còn hộ nghèo, người dân có việc làm ổn định, cuộc sống ngày càng khấm khá. Với giá bán gỗ keo lai dao động từ 180-200 triệu đồng/ha, cây keo lai thực sự trở thành “cây tiền tỷ” giúp nhiều gia đình đổi đời - Thông tin trên Báo Cà Mau.

Không chỉ là cây kinh tế, keo lai còn được ví là “của hiếm” trong ngành công nghiệp chế biến gỗ. Gỗ keo được dùng sản xuất giấy, ván ghép công nghiệp, viên nén năng lượng làm chất đốt và các sản phẩm trang trí nội thất. Nhờ tính đa dụng, đầu ra ổn định, thị trường tiêu thụ rộng khắp trong và ngoài nước, keo lai trở thành cây trồng chiến lược của vùng U Minh Hạ.

Keo lai trồng tại U Minh hạ.

Sinh trưởng mạnh mẽ trên đất phèn

Theo Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ, keo lai có khả năng thích nghi cao với nhiều loại đất, kể cả đất phèn và khô hạn. Khi được trồng đúng kỹ thuật – như lên líp, chọn giống phù hợp, cải tạo tầng mặt – cây vẫn phát triển xanh tốt, cho năng suất cao.

Các dòng keo lai AH1, AH7, BV32 và TB12 được khảo nghiệm cho thấy phù hợp nhất với vùng đất U Minh Hạ. Trong đó, dòng AH7 sau 4,5 năm sinh trưởng đạt năng suất vượt trội, được nhiều hộ dân lựa chọn nhân rộng. Cây giống được nhân bằng giâm hom hoặc nuôi cấy mô, giúp tăng tỷ lệ sống và rút ngắn thời gian trồng rừng.

Việc mở rộng diện tích keo lai không chỉ giúp đa dạng hóa nguồn thu, mà còn thay đổi cơ cấu sử dụng đất rừng. Nhiều hộ dân chuyển một phần diện tích tràm sang trồng keo, vừa tăng hiệu quả kinh tế, vừa góp phần phủ xanh đất trống, hạn chế xói mòn, bảo vệ đất rừng.

Theo báo Cần Thơ, sự phát triển của rừng keo còn mang lại tác động xã hội tích cực: tạo việc làm, giảm nghèo bền vững và thúc đẩy người dân gắn bó với nghề rừng. Hàng năm, các công ty chế biến gỗ, xưởng ván ép, và cơ sở năng lượng sinh học đều đến thu mua keo tại chỗ, giúp người dân yên tâm sản xuất.

Từ vùng đất phèn hoang hóa, U Minh Hạ hôm nay đã khoác lên mình màu xanh của hy vọng. Những cánh rừng keo lai thẳng tắp không chỉ là minh chứng cho sự năng động, sáng tạo của người dân miền Tây, mà còn là hướng đi triển vọng cho kinh tế lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu.

Keo lai loài cây từng xa lạ giờ đã trở thành biểu tượng của “sức sống mới” ở xứ rừng, góp phần viết tiếp câu chuyện làm giàu nơi đây.