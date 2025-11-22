Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Loại cây là biểu tượng của thịnh vượng và bình an: Trồng một cây trong nhà, có được nhiều vị thuốc

22-11-2025 - 05:19 AM | Sống

Đây là loại cây vừa được dùng làm cảnh, vừa được dùng làm thuốc và có ý nghĩa tốt lành trong phong thủy.

Tường vi - hay còn gọi là tử vi, bách nhật hồng - từ lâu đã là loài cây khiến nhiều người mê mẩn bởi sắc hoa mong manh, thanh khiết. Không chỉ đẹp, cây tường vi còn được xem là biểu tượng phong thủy của may mắn, thịnh vượng và bình an.

Theo báo Dân Việt , trong phong thủy, sắc hoa hồng tím của tường vi còn thể hiện cho nguồn năng lượng may mắn đến từ hướng Đông. Người xưa tin rằng trồng tường vi trước cửa nhà sẽ giúp gia chủ đón quý nhân, giúp tài vận chảy vào nhà. Niềm tin ấy được thể hiện rất rõ qua câu nói: “Trồng tường vi trước cửa, gia đình giàu sang, thịnh vượng”.

Loại cây là biểu tượng của thịnh vượng và bình an: Trồng một cây trong nhà, có được nhiều vị thuốc- Ảnh 1.

Cây tường vi (Ảnh minh họa).

Tường vi có tên khoa học Lagerstroemia indica , thuộc họ Bằng lăng. Đây là loài cây bụi hoặc thân gỗ nhỏ, cao 1 - 3m, ưa nắng, dễ sống, có thể phát triển mạnh trong khí hậu ấm áp ở nhiều vùng của Việt Nam. Hoa tường vi mọc thành từng chùm lớn ở đầu cành, cánh xoăn mỏng như giấy, nở rộ suốt nhiều tháng, từ cuối xuân đến mùa hè.

Ngoài tường vi hoa màu hồng còn có tường vi hoa màu đỏ hoặc trắng,....

Tường vi - “Kho” thuốc trong nhà

Không chỉ nổi bật về mặt phong thủy, tường vi còn được sử dụng trong y học cổ truyền với nhiều bộ phận có giá trị dược liệu.

Loại cây là biểu tượng của thịnh vượng và bình an: Trồng một cây trong nhà, có được nhiều vị thuốc- Ảnh 2.

Hoa tường vi (Ảnh minh họa).

Theo trang web Plants For A Future, trong y học dân gian, các bộ phận của cây tường vi đều có dược tính:

  • Vỏ thân, quả: giảm nhức mỏi, hạ sốt, cầm máu, kích thích tiêu hóa.
  • Lá: điều hòa dịch vị dạ dày, có lợi cho làn da và kinh nguyệt ở phụ nữ.
  • Hoa: trị cảm, nóng trong, tức ngực, làm liền vết thương hoặc tan bầm tím.
  • Rễ: Giải độc, lợi tiểu.

Mặc dù vậy, việc sử dụng các bộ phận của cây tường vi để làm thuốc hỗ trợ điều trị bệnh cần phải có chỉ định, hướng dẫn từ bác sĩ chuyên khoa. Người dân tuyệt đối không được tự ý sử dụng.

Loài cây dễ trồng, dễ chăm

Tường vi là loài cây ưa nắng mạnh, cần ít nhất 6 giờ chiếu sáng mỗi ngày để ra hoa đẹp. Cây thích đất tơi xốp, thoát nước tốt và cũng khá chịu hạn.

Nhân giống tường vi bằng chiết cành hoặc giâm rất dễ thực hiện. Sau mỗi mùa hoa, chỉ cần cắt tỉa chồi cũ để cây sinh trưởng khỏe và hoa nở rộ hơn vào năm sau.

Tổng hợp

5 loại cây lọc sạch không khí NASA khuyên trồng, Việt Nam rất sẵn: Cực dễ sống

Theo Lam Chi

Thanh niên Việt

