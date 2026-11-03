Loại cây nên trồng ngay trong tháng 11 này

Hoa hồng là lựa chọn quen thuộc trong các khu vườn, góp phần tô điểm màu sắc, hương thơm và nét truyền thống cho những luống hoa, bồn cây. Trong khi nhiều người thường đợi đến mùa xuân mới trồng cây mới, mùa thu và mùa đông lại là thời điểm thích hợp để chuẩn bị trước, đặc biệt với các giống hoa hồng rễ trần, theo báo Anh Express.

Theo Hiệp hội Làm vườn Hoàng gia Anh (RHS), trồng hoa hồng vào cuối mùa thu giúp người làm vườn tận dụng giai đoạn cây ngủ đông, tạo điều kiện để cây bén rễ và ổn định trước khi bắt đầu đợt sinh trưởng mới vào năm sau. Người trồng cần chú ý trồng và chăm sóc cây trong suốt những tháng mùa đông, dù hoa hồng vốn là loài cây khá khỏe và chịu được điều kiện thời tiết lạnh.

Theo Hiệp hội Làm vườn Hoàng gia Anh (RHS), trồng hoa hồng vào cuối mùa thu tạo điều kiện để cây bén rễ và ổn định trước khi bắt đầu đợt sinh trưởng mới vào năm sau. (Ảnh: Getty Images)

Tháng 11 cũng đánh dấu thời điểm bắt đầu mùa hoa hồng rễ trần. Những cây này thường được bày bán từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau.

Khác với hoa hồng trồng trong chậu, hoa hồng rễ trần được đào lên khỏi mặt đất khi đang trong giai đoạn ngủ đông, phần rễ có rất ít hoặc không có đất bao quanh.

Loại cây này thường có giá rẻ hơn hoa hồng trồng trong chậu, đồng thời là lựa chọn phù hợp để lấp đầy những khoảng trống trong các luống hoa lớn. RHS khuyến nghị người làm vườn nên trồng hoa hồng rễ trần ngay trong thời điểm này. Tuy nhiên, cần tránh trồng khi đất bị úng nước, bởi điều kiện này có thể khiến cây khó bén rễ và phát triển ổn định.

Cách trồng hoa hồng

Lựa chọn vị trí phù hợp là một trong những bước quan trọng nhất khi trồng hoa hồng.

RHS khuyến nghị chọn nơi có nhiều ánh nắng, đất thoát nước tốt nhưng không bị khô hoàn toàn vào mùa hè. Hoa hồng cần khoảng 4 giờ ánh nắng mỗi ngày và nên được trồng ở vị trí tránh những khu vực có gió quá mạnh.

Trước khi trồng, người làm vườn nên cải tạo đất bằng cách trộn thêm chất hữu cơ đã hoai mục hoàn toàn.

Hoa hồng là lựa chọn quen thuộc, góp phần tô điểm màu sắc, hương thơm và nét truyền thống cho khu vườn. (Ảnh: Getty Images)

Khi trồng, hãy đào một hố có chiều rộng gấp khoảng hai lần phần rễ của cây và độ sâu tương đương chiều dài lưỡi xẻng.

Đặt cây hoa hồng vào giữa hố, bảo đảm vị trí tiếp giáp giữa thân cây và gốc ghép nằm ngang với mặt đất. RHS cảnh báo trồng hoa hồng quá sâu có thể làm tăng nguy cơ cây bị chết khô từ ngọn trở xuống. Sau đó, nhẹ nhàng lấp đất và nén vừa phải xung quanh bộ rễ để cố định cây.

Cách chăm sóc sau khi trồng

Trong vài năm đầu sau khi trồng, hoa hồng cần được tưới nước thường xuyên, đặc biệt vào những tháng mùa hè.

Phủ một lớp vật liệu hữu cơ lên bề mặt đất cũng có thể giúp cải thiện chất lượng đất và giữ độ ẩm.

Ngoài ra, hoa hồng cần được cắt tỉa trong mùa đông đầu tiên sau khi trồng. Thời điểm và mức độ cắt tỉa cụ thể sẽ phụ thuộc vào từng loại hoa hồng.