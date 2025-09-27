Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Điều gì khiến chúng được mệnh danh như vậy?

Trong số vô vàn loài chim có tiếng kêu đa dạng, ít có loài nào mang một tên gọi và âm thanh gợi lên sự buồn bã, bi thương sâu sắc như Chim Bồ câu Hô ( Mourning Dove ) hay Bồ câu bi ai . Loài chim này không chỉ là một sinh vật phổ biến mà còn là một ẩn dụ văn hóa cho nỗi cô đơn và sự mất mát, khiến nó được nhiều người mệnh danh là "loài chim buồn nhất thế giới" . Danh hiệu này không đến từ ngoại hình tao nhã của chúng mà hoàn toàn xuất phát từ âm thanh độc đáo mà chúng tạo ra.

Mối liên hệ giữa loài chim này và cảm xúc u buồn được thiết lập ngay từ tên gọi tiếng Anh của nó: Mourning Dove . "Mourning" trong tiếng Anh có nghĩa là than khóc, tang tóc, hoặc tưởng niệm người đã khuất. Mặc dù có bộ lông màu nâu xám pha chút hồng nhạt dịu dàng và thanh lịch, Chim Bồ câu Hô lại sở hữu một tiếng kêu khiến không gian chùng xuống. Tiếng kêu của chúng là một chuỗi âm thanh trầm, kéo dài và thâm trầm, thường được diễn tả bằng âm điệu "Hoo-oo-oo, hoo, hoo, hoo" chậm rãi và buồn bã.

Loài chim "buồn nhất thế giới"- Ảnh 1.

Với tai người nghe không quen thuộc, âm điệu uể oải, vang vọng này dễ dàng được diễn giải thành tiếng rên rỉ, than vãn hoặc lời than khóc đau thương. Chính sự diễn giải cảm xúc này đã khiến Bồ câu bi ai trở thành một trong số ít loài chim mà tiếng kêu của nó thường gắn liền với sự mất mát và nỗi buồn trong văn hóa dân gian.

Mặc dù cảm xúc con người gán cho nó vẻ bi ai, giới khoa học về chim  khẳng định tiếng kêu của Bồ câu bi ai có vai trò sinh học và xã hội vô cùng rõ ràng, hoàn toàn không liên quan đến trạng thái buồn bã.

Tiếng kêu trầm, vang vọng mà chúng ta nghe thấy thường là tiếng kêu của chim đực nhằm thu hút chim cái và xác định ranh giới lãnh thổ của chúng. Đối với loài chim được biết đến với thói quen tìm kiếm bạn đời trọn đời, âm thanh này thực chất là một lời tuyên bố mạnh mẽ về sự sẵn sàng sinh sản và bảo vệ tổ ấm, mang ý nghĩa tích cực trong đời sống tự nhiên của chúng. Ngoài ra, một số biến thể âm thanh khác cũng được sử dụng để cảnh báo các con chim khác về mối nguy hiểm tiềm ẩn.

Loài chim "buồn nhất thế giới"- Ảnh 2.

Tiếng kêu trầm buồn của bồ câu bi ai chỉ đơn giản là cách chúng giao tiếp, một đặc điểm sinh học đã được định hình qua quá trình tiến hóa. Việc chúng ta gán cho nó cảm xúc là một ví dụ kinh điển của nhân cách hóa, khi con người chiếu cảm xúc và trải nghiệm của chính mình lên thế giới tự nhiên.

Sức hấp dẫn của bồ câu bi ai trong văn hóa nằm ở chính sự mâu thuẫn này: sự đối lập giữa thực tế sinh học và cảm nhận của con người. Trong văn hóa phương Tây, loài chim này thường xuất hiện trong thơ ca, âm nhạc và nghệ thuật như một biểu tượng của sự đau buồn, sự tiếc nuối, hoặc nỗi cô đơn thâm trầm.

Loài chim "buồn nhất thế giới"- Ảnh 3.

Nhiều thể loại âm nhạc như đồng quê hay blue (blues) đã sử dụng âm thanh đặc trưng của bồ câu bi ai để tạo nên bầu không khí u uẩn, thường gắn liền với sự chia ly, tình yêu tan vỡ hay sự cô lập. Trong một số truyền thống dân gian, việc nghe thấy tiếng kêu này có thể được coi là lời nhắc nhở nhẹ nhàng về người thân đã khuất hoặc là điềm báo của một sự kiện buồn.

Bồ câu bi ai được mệnh danh là loài chim "buồn nhất thế giới" không phải vì nó có khả năng cảm nhận nỗi buồn theo cách con người làm. Nó là một loài chim bình thường với tiếng kêu giao tiếp đặc trưng. Tuy nhiên, âm thanh thâm trầm và buồn bã của nó đã chạm đến một dây đàn cảm xúc sâu kín của con người, trở thành một ẩn dụ hoàn hảo cho những nỗi niềm sâu lắng, sự cô đơn và nỗi tiếc nuối mà ai cũng từng trải qua trong cuộc đời.

Theo Thanh Huyền

