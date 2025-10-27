Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Loại hạt bé xíu người xưa rất thích ăn để giữ ấm tay chân mùa đông, vừa bổ dưỡng vừa thơm ngon khó cưỡng!

27-10-2025 - 15:05 PM | Sống

Trong hành trình tìm kiếm những thực phẩm vừa giúp giữ ấm, vừa bổ dưỡng, hạt kê, một loại ngũ cốc dân dã nhưng giàu năng lượng, đang dần trở lại bàn ăn của nhiều gia đình hiện đại.

Khi mùa đông gõ cửa, cơ thể thường phải đối mặt với cảm giác lạnh buốt tay chân, da khô ráp và sức đề kháng giảm sút. Trong hành trình tìm kiếm những thực phẩm vừa giúp giữ ấm, vừa bổ dưỡng, hạt kê, một loại ngũ cốc dân dã nhưng giàu năng lượng, đang dần trở lại bàn ăn của nhiều gia đình hiện đại.

Từ lâu, hạt kê đã được xem là "lương thực quý" trong y học phương Đông. Các ghi chép cổ cho rằng, kê có vị ngọt, tính ấm, giúp bổ tỳ vị, dưỡng khí huyết và hỗ trợ giấc ngủ. Nhưng không chỉ dừng lại ở kinh nghiệm dân gian, khoa học hiện đại cũng đã chứng minh giá trị dinh dưỡng vượt trội của loại hạt nhỏ bé này.

Loại hạt bé xíu người xưa rất thích ăn để giữ ấm tay chân mùa đông, vừa bổ dưỡng vừa thơm ngon khó cưỡng!- Ảnh 1.

Hạt kê chứa nhiều vitamin nhóm B, đặc biệt là vitamin B1 và B2, đóng vai trò then chốt trong quá trình trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng. Vào mùa đông, khi quá trình trao đổi chất của cơ thể có xu hướng chậm lại, việc bổ sung vitamin nhóm B từ thực phẩm như hạt kê giúp duy trì năng lượng ổn định, cải thiện tuần hoàn máu và giảm cảm giác mệt mỏi.

Không chỉ vậy, hạt kê còn giàu khoáng chất thiết yếu như canxi, sắt, phốt pho, magie và kẽm, những yếu tố không thể thiếu cho một cơ thể khỏe mạnh. Hàm lượng sắt cao trong kê đặc biệt có lợi cho người có thể trạng yếu, hay bị lạnh tay chân hoặc thiếu máu nhẹ. Sắt hỗ trợ sản sinh hemoglobin, thành phần giúp vận chuyển oxy trong máu, nhờ đó cải thiện tình trạng thiếu khí huyết, da tái nhợt và giúp cơ thể ấm lên tự nhiên.

Theo ThS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh, chuyên gia dinh dưỡng (Viện Dinh dưỡng Quốc gia), hạt kê là nguồn năng lượng bền vững rất phù hợp cho mùa đông. Khác với các loại ngũ cốc tinh chế như gạo trắng, hạt kê vẫn giữ được lớp cám ngoài, giàu chất xơ và vi chất. Ăn kê giúp hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả, hỗ trợ trao đổi chất, từ đó giúp cơ thể sinh nhiệt và giảm cảm giác lạnh tay chân.

Loại hạt bé xíu người xưa rất thích ăn để giữ ấm tay chân mùa đông, vừa bổ dưỡng vừa thơm ngon khó cưỡng!- Ảnh 2.

Không chỉ tốt cho máu và xương, kê còn có lợi cho hệ tiêu hóa. Nhờ hàm lượng chất xơ hòa tan cao, hạt kê giúp ổn định đường huyết, ngăn ngừa táo bón, một tình trạng phổ biến vào mùa lạnh khi lượng nước nạp vào cơ thể giảm. Đồng thời, trong y học cổ truyền, kê còn được coi là "thực phẩm dưỡng tỳ vị", rất thích hợp cho người bị đau dạ dày, người già, trẻ nhỏ hoặc người có hệ tiêu hóa yếu.

Cách thưởng thức hạt kê ngon và bổ vào mùa đông

Cách phổ biến và dễ hấp thu nhất là cháo kê. Chỉ cần vo sạch hạt kê, cho vào nồi cùng lượng nước vừa phải, ninh nhỏ lửa đến khi hạt nở mềm và nước sánh lại. Một bát cháo kê nóng hổi không chỉ giúp làm ấm cơ thể, mà còn nuôi dưỡng dạ dày, làm dịu cảm giác lạnh giá.

Để tăng giá trị dinh dưỡng, nhiều người thích thêm táo đỏ, long nhãn hoặc hạt sen vào cháo kê. Sự kết hợp này không chỉ tạo vị ngọt tự nhiên mà còn bổ máu, an thần và dưỡng nhan. Ngoài ra, khoai mỡ hoặc bí đỏ cũng là những nguyên liệu tuyệt vời, giúp tăng cường chức năng tỳ vị và làm món ăn trở nên thơm ngậy, béo bùi hơn.

Loại hạt bé xíu người xưa rất thích ăn để giữ ấm tay chân mùa đông, vừa bổ dưỡng vừa thơm ngon khó cưỡng!- Ảnh 3.

Nếu muốn đổi vị, bạn có thể xay kê thành bột để làm bánh hoặc nấu sữa kê. Bánh kê trộn cùng bột mì, trứng và một chút mật ong rồi đem nướng sẽ tạo thành những chiếc bánh vàng ươm, giòn nhẹ và thơm phức. Đây là lựa chọn lý tưởng cho bữa sáng hoặc bữa ăn nhẹ trong ngày lạnh.

Ngoài ra, sữa kê nấu từ hạt kê rang chín rồi xay nhuyễn, lọc lấy nước là thức uống giàu dinh dưỡng, dễ tiêu hóa, đặc biệt thích hợp cho người cao tuổi, phụ nữ sau sinh và trẻ nhỏ.

Một vài lưu ý khi sử dụng hạt kê

- Không nên ăn quá nhiều kê liên tục vì có thể gây thiếu hụt i-ốt, nhất là ở người có bệnh tuyến giáp.

- Phụ nữ mang thai hoặc người đang trong giai đoạn phục hồi sức khỏe nên kết hợp kê với các loại hạt khác như gạo lứt, đậu đỏ hoặc yến mạch để cân bằng dinh dưỡng.

- Khi nấu cháo kê, không nên nấu quá loãng vì dễ làm mất mùi vị và giảm cảm giác no.

(Ảnh minh họa: Internet)

Vì sao ăn các loại hạt giúp sống khỏe?

Theo Thùy Linh

Phụ nữ số

Từ Khóa:
loại hạt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Phụ huynh ơi! Không phải công viên đâu, đây là 1 trường tiểu học CÔNG LẬP siêu đẹp, cây xanh phủ kín ở quận Cầu Giấy cũ!

Phụ huynh ơi! Không phải công viên đâu, đây là 1 trường tiểu học CÔNG LẬP siêu đẹp, cây xanh phủ kín ở quận Cầu Giấy cũ! Nổi bật

Không thể chê được Nhựt Lam - thí sinh miền Tây đáng yêu nhất CK Olympia 2025!

Không thể chê được Nhựt Lam - thí sinh miền Tây đáng yêu nhất CK Olympia 2025! Nổi bật

Cụ bà gửi tiết kiệm hơn 740 triệu đồng, 27 năm sau đến tất toán thì ngỡ ngàng tiền lãi chỉ 18 triệu: Ngân hàng báo "Chỉ hưởng lãi suất không thời hạn"

Cụ bà gửi tiết kiệm hơn 740 triệu đồng, 27 năm sau đến tất toán thì ngỡ ngàng tiền lãi chỉ 18 triệu: Ngân hàng báo "Chỉ hưởng lãi suất không thời hạn"

14:46 , 27/10/2025
Người phụ nữ 34 tuổi bị xơ gan ngày nào cũng ăn đậu phụ, nửa năm sau nhận kết quả không thể ngờ

Người phụ nữ 34 tuổi bị xơ gan ngày nào cũng ăn đậu phụ, nửa năm sau nhận kết quả không thể ngờ

14:36 , 27/10/2025
Bức tranh chỉ có 1 màu xanh bán giá 552 tỷ

Bức tranh chỉ có 1 màu xanh bán giá 552 tỷ

14:16 , 27/10/2025
Xem lại Tây Du Ký, người đàn ông U60 giật mình nhận ra 5 điều nhiều gia đình vẫn áp dụng khiến con cháu khó lớn khôn

Xem lại Tây Du Ký, người đàn ông U60 giật mình nhận ra 5 điều nhiều gia đình vẫn áp dụng khiến con cháu khó lớn khôn

13:46 , 27/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên