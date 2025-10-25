Loại hạt nhỏ xíu, thơm nức mũi nhưng là "báu vật" cho sức khỏe vào mùa lạnh: Bếp Việt nào cũng sẵn!

Vào mùa lạnh, hệ miễn dịch yếu hơn và chúng ta phải đối mặt với nhiều vấn đề sức khỏe, nhất là hô hấp. Để tăng cường miễn dịch và phòng bệnh tốt hơn, ngoài giữ ấm thì thay đổi chế độ dinh dưỡng cũng rất hữu ích. Trong đó có 1 loại gia vị bé nhỏ nhưng tốt cho sức khỏe bạn nên ăn nhiều hơn: hạt tiêu đen.

Lợi ích sức khỏe của hạt tiêu đen

Hạt tiêu đen không chỉ giúp tăng hương vị món ăn mà còn được xem là một "thuốc quý", lại dễ dàng thêm vào nhiều món. Loại hạt này chứa các hoạt chất nổi bật như Piperine (chất tạo vị cay nóng), các loại vitamin (A, C, K) và khoáng chất (mangan, sắt...), cùng với lượng dồi dào chất chống oxy hóa (Polyphenols. Nhờ vậy mà nó mang lại nhiều lợi ích sức khỏe, thậm chí làm đẹp đáng bất ngờ. Nổi bật như:

- Tăng cường miễn dịch: Hạt tiêu giúp tăng cường sức đề kháng và khả năng chống lại các bệnh truyền nhiễm, cúm mùa nhờ hàm lượng Vitamin C và các chất chống oxy hóa dồi dào.

- Trị cảm hàn và giữ ấm cơ thể: Vị cay, tính nóng của hạt tiêu giúp làm ấm bụng, đồng thời kích thích toát mồ hôi để giải trừ khí lạnh xâm nhập vào cơ thể, hỗ trợ điều trị cảm hàn.

- Hỗ trợ hô hấp và long đờm: Hơi nóng và sự kích thích từ Piperine giúp làm lỏng và loại bỏ đờm tích tụ trong cổ họng, làm thông thoáng đường thở, hữu ích trong mùa lạnh.

- Cải thiện tiêu hóa: Piperine kích thích tiết axit hydrochloric (HCl) trong dạ dày, giúp phân hủy protein và các thành phần thức ăn hiệu quả hơn, trị chứng đầy hơi, khó tiêu.

- Tăng cường hấp thu dưỡng chất: Hoạt chất Piperine có khả năng tăng cường sinh khả dụng (tỷ lệ hấp thụ) của nhiều chất dinh dưỡng quan trọng khác, như Curcumin trong nghệ và Beta-carotene.

- Chống oxy hóa mạnh mẽ: Hạt tiêu rất giàu Polyphenols và các hợp chất chống oxy hóa, giúp trung hòa các gốc tự do có hại, bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do stress oxy hóa, từ đó ngăn ngừa lão hóa và bệnh mạn tính.

- Chống viêm và giảm đau nhức: Piperine là một hợp chất chống viêm tự nhiên, giúp giảm sưng tấy và viêm nhiễm. Điều này đặc biệt có lợi trong việc xoa dịu các cơn đau xương khớp thường trở nặng khi trời lạnh.

- Hỗ trợ kiểm soát đường huyết: Các nghiên cứu chỉ ra rằng Piperine có thể giúp cải thiện độ nhạy của Insulin, hỗ trợ cơ thể quản lý lượng đường trong máu tốt hơn.

- Tăng trao đổi chất và giảm cân: Đặc tính sinh nhiệt của hạt tiêu (Thermogenesis) nhờ Piperine giúp cơ thể tiêu hao năng lượng, tăng tốc độ trao đổi chất và đốt cháy calo, hỗ trợ kiểm soát cân nặng trong mùa đông.

- Giảm nguy cơ ung thư: Piperine đã được chứng minh có khả năng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư và giảm nguy cơ hình thành khối u, đặc biệt là ung thư đại tràng, nhờ đặc tính chống oxy hóa và chống viêm.

Một số lưu ý khi dùng hạt tiêu đen

Bạn có thể dễ dàng tận dụng những lợi ích trên bằng cách rắc hạt tiêu vào các món canh, súp, thịt hầm nóng... hoặc thậm chí phối hợp thành đồ uống. Tuy nhiên, cần nhớ các lưu ý sau đây:

- Không lạm dụng: Tiêu thụ quá 1-2g (khoảng 1/4 - 1/2 muỗng cà phê) mỗi ngày có thể gây kích ứng niêm mạc dạ dày và táo bón.

- Nhóm người hạn chế: Người mắc bệnh trĩ, viêm loét dạ dày, hoặc cơ thể đang nóng trong nên dùng rất ít hoặc tuyệt đối không dùng. Phụ nữ mang thai cần tham khảo ý kiến bác sĩ.

- Ưu tiên hạt mới xay: Nên dùng hạt tiêu nguyên hạt rồi xay khi cần để giữ tối đa hoạt chất Piperine và hương vị.

- Hạn chế đun nấu lâu: Chỉ nên thêm hạt tiêu vào món ăn khi đã gần chín hoặc lúc chuẩn bị dùng để tránh làm bay hơi hoạt chất.

- Bảo quản tối ưu: Cất giữ hạt tiêu nguyên hạt trong hộp kín hơi, đặt ở nơi khô ráo, thoáng mát và tránh ánh sáng trực tiếp.

- Dấu hiệu không nên ăn: Tuyệt đối không sử dụng khi hạt tiêu bị mốc, vón cục, có mùi lạ hoặc mất hoàn toàn mùi thơm cay nồng đặc trưng.

Đặc biệt, hạt tiêu dùng chung với nghệ được chứng minh là gấp nhiều lần lợi ích sức khỏe. Có thể dùng chung khi nấu ăn hoặc pha đồ uống với sữa và bột nghệ - rất hợp trong mùa lạnh.

Nguồn và ảnh: Epoch Times, Hello Yishi