Loại mì 'quốc dân' nổi tiếng với người Việt liên tục bị thu hồi ở nhiều thị trường vì nghi ngờ chứa chất gây ung thư

Theo hãng thông tấn CNN, các cơ quan Nigeria cho biết đang điều tra thương hiệu mì ăn liền Indomie vì chất gây ung thư vừa bị phát hiện. Cơ quan Quản lý và Kiểm soát Thực phẩm Dược phẩm Nigeria (NAFDAC) đang "hành động nhanh chóng" để phân tích mẫu sản phẩm cùng gói gia vị. Ngoài ra, họ cũng đang đánh giá kĩ lưỡng các thương hiệu mì ăn liền khác ở quốc gia này.

Theo cơ quan Nigeria, vị mì gà đặc biệt được kinh doanh ở nước này bất hợp pháp. Thực tế, nó do 1 cơ sở sản xuất địa phương chịu trách nhiệm đằng sau. Cục trưởng NAFDAC Mojisola Christianah Adeyeye xác nhận, mặt hàng này thuộc danh sách cấm nhập khẩu.

Nigeria là 1 trong các trị trường mì ăn liền lớn nhất thế giới, trong đó Indomie là thương hiệu phổ biến nhất. Đây là hiệu mì ăn liền thuộc sở hữu của Indofoods, công ty Indonesia đang kinh doanh tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm cả Việt Nam.

Điều đáng nói, thương hiệu này vừa mới bị thu hồi tại Đài Loan và Malaysia do chứa 1 chất gây ung thư.

Các quan chức y tế ở Malaysia và Đài Loan tuần trước cho biết đã phát hiện một hợp chất gọi là ethylene oxide trong mì hương vị "gà đặc biệt" của Indomie.

Ethylene oxide là loại khí không màu, không mùi được sử dụng để khử trùng các thiết bị y tế và gia vị. Theo Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ, loại khí này có thể góp phần làm tăng nguy cơ ung thư.

Trong quá trình kiểm tra từ 36 mẫu mì, thì có tới 11 mẫu mì được phát hiện có chứa ethylene oxide. Các sản phẩm bị ảnh hưởng đã được thu hồi. Không rõ liệu các thương hiệu khác có liên quan hay không.

Tin tức được đưa ra chỉ vài ngày sau thông báo hôm thứ hai tuần trước từ Cơ quan Y tế Đài Bắc, rằng đã phát hiện ethylene oxide trong hai loại mì ăn liền, bao gồm cả hương vị gà Indomie, sau các cuộc kiểm tra ngẫu nhiên được thực hiện tại thành phố này.

Các doanh nghiệp đã được yêu cầu loại bỏ những sản phẩm vi phạm quy chuẩn ngay lập tức khỏi kệ hàng. Tại Đài Loan, chất này như một loại thuốc trừ sâu hoặc chất khử trùng.

Mì Indomie nổi tiếng vì giá rẻ và phù hợp với nhiều món ăn.

Tại Indonesia, các phản ứng với sự vụ cũng trái chiều khi cơ quan quản lý đã "kiểm tra ngay lập tức" các sản phẩm bị thu hồi và nhận thấy chúng an toàn để tiêu dùng. Đồng thời cho rằng quy định của phía Đài Loan "rất nhạy cảm và khác biệt" so với các hướng dẫn ở Indonesia.

"Chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng… mì gói Indomie của chúng tôi an toàn để tiêu dùng" , Taufik Wiraatmadja, thành viên hội đồng quản trị của Indofoods, cho biết trong một tuyên bố đưa ra hôm thứ sáu tuần rồi, theo CNN .

"Tất cả mì gói do Indofoods sản xuất tại Indonesia đều được chế biến tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm từ Tiêu chuẩn Codex cho mì gói và các tiêu chuẩn do Cơ quan Kiểm soát Thực phẩm và Dược phẩm quốc gia Indonesia (BPOM) đặt ra" , ông nói thêm.

Indomie lần đầu tiên bán mì gói vào năm 1972 với hương vị gà. 10 năm sau bắt đầu bán sản phẩm mi goreng cực kỳ phổ biến trên nhiều thị trường.

Tại Việt Nam, hai loại mì gói Indomie được ưa chuộng, có mặt ở nhiều kệ hàng siêu thị. Không giống các loại mì gói khác, Indomie hay mi goreng thường được ăn khô, trộn với các gia vị có sẵn.