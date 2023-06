Loại nước người Việt dùng từ lâu, được ví như thuốc kháng viêm tự nhiên, làm sạch mạch máu, tốt cho tim

Đây là loại nước chứa nhiều chất dinh dưỡng cùng các hợp chất có lợi cho sức khỏe.

Nước ép dứa là một loại nước giải khát nhiệt đới phổ biến, được trồng ở các nước như Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Kenya, Ấn Độ, Trung Quốc và Philippines.

Nghiên cứu hiện đại đã liên kết các hợp chất có trong dứa và nước ép dứa với các lợi ích sức khỏe, chẳng hạn như cải thiện tiêu hóa và sức khỏe tim mạch, giảm viêm và thậm chí có thể bảo vệ cơ thể chống lại ung thư.

Nước ép dứa giàu dinh dưỡng

Nước dứa đặc biệt giàu mangan, đồng vitamin B6 và vitamin C. Những chất dinh dưỡng này đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe của xương, khả năng miễn dịch, khả năng chữa lành vết thương, sản sinh năng lượng. Trong nước ép dứa cũng chứa một lượng nhỏ sắt, canxi, phốt pho, kẽm, choline và vitamin K có thể đem đến nhiều lợi ích sức khỏe khác cho cơ thể.

Ngoài việc giàu vitamin và khoáng chất, nước ép dứa còn là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa dồi dào cho cơ thể.

Chất chống oxy hóa giúp trung hòa các hợp chất không ổn định (được gọi là gốc tự do), ngăn chúng tích tụ trong cơ thể và gây tổn thương tế bào.

Nước ép dứa cũng chứa loại enzyme có lợi cho sức khỏe là bromelain. Enzyme này có thể giúp giảm viêm, cải thiện tiêu hóa và tăng cường khả năng miễn dịch.

Giá trị dinh dưỡng trong 1 cốc nước ép dứa (250ml).

Lợi ích sức khỏe của nước ép dứa

1. Ức chế viêm nhiễm

Nước ép dứa có thể giúp giảm viêm nhiễm, thứ được cho là nguyên nhân gốc rễ gây ra nhiều căn bệnh mạn tính. Điều này phần lớn có thể là do hàm lượng enzyme bromelain chứa trong dứa. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng enzyme bromelain trong dứa có thể đem lại hiệu quả tương tự như thuốc chống viêm không steroid (NSAID) và có ít tác dụng phụ hơn.

Ở châu Âu, bromelain được phép sử dụng để giảm viêm do chấn thương hoặc phẫu thuật, cũng như điều trị vết thương phẫu thuật hoặc trong trường hợp bị bỏng sâu. Ngoài ra, có bằng chứng cho thấy rằng bổ sung bromelain trước khi phẫu thuật có thể giúp giảm mức độ viêm và đau do phẫu thuật.

2. Tăng khả năng miễn dịch

Nước ép dứa có thể góp phần giúp hệ miễn dịch khỏe mạnh hơn. Các nghiên cứu trong ống nghiệm chỉ ra rằng enzyme tự nhiên bromelain có trong nước ép dứa có thể kích hoạt hệ thống miễn dịch.

Bromelain cũng có thể cải thiện khả năng phục hồi sau các bệnh nhiễm trùng, chẳng hạn như viêm phổi, viêm xoang và viêm phế quản, đặc biệt là khi sử dụng thuốc kháng sinh.

Tuy nhiên, đây chỉ là nghiên cứu trong ống nghiệm, chúng ta vẫn cần thêm nhiều nghiên cứu sâu và rộng hơn để khẳng định lợi ích này.

Nước ép dứa có thể góp phần giúp hệ miễn dịch khỏe mạnh hơn.

3. Hỗ trợ tiêu hóa

Các enzyme trong nước dứa chẳng hạn như protease có khả năng phân hủy protein thành axit amin và peptide nhỏ hơn, giúp hệ tiêu hóa có thể dễ dàng hấp thụ hơn.

Ngoài ra, enzyme bromelain trong nước ép dứa cũng có thể giúp cải thiện hệ tiêu hóa ở những người bị suy tụy và không thể tạo ra đủ enzym tiêu hóa.

Nghiên cứu trên động vật đã chỉ ra rằng bromelain cũng có thể giúp bảo vệ đường ruột của bạn khỏi vi khuẩn gây tiêu chảy có hại, chẳng hạn như E. coli và V. cholera. Hơn nữa, theo một số nghiên cứu trong ống nghiệm, bromelain cũng có thể giúp giảm tình trạng viêm ruột ở những người mắc bệnh Crohn hoặc viêm loét đại tràng.

Tuy nhiên, hầu hết các nghiên cứu đều chỉ nghiên cứu tác dụng của liều bromelain đậm đặc, khác với việc sử dụng nước ép dứa thông thường. Do đó, chúng ta cần tiến hành thực hiện thêm nhiều nghiên cứu hơn nữa để chứng minh lợi ích hỗ trợ tiêu hóa.

4. Tăng cường sức khỏe tim mạch

Chất bromelain tự nhiên có trong nước ép dứa cũng có thể đem lại nhiều lợi ích cho tim. Các nghiên cứu trên động vật và trong ống nghiệm cho thấy bromelain có thể giúp giảm huyết áp, ngăn ngừa sự hình thành của cục máu đông và giảm thiểu nguy cơ mắc đau tim và đột quỵ.

Bromelain tự nhiên có trong nước ép dứa cũng có thể đem lại nhiều lợi ích cho tim.

5. Giảm các triệu chứng hen suyễn

Nước ép dứa cũng có thể có hiệu quả trong việc giảm bớt các triệu chứng liên quan đến bệnh hen suyễn. Trong một nghiên cứu trên động vật, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng tác dụng chống viêm của bromelain có thể có lợi cho những người mắc bệnh hen suyễn.

Ngoài ra, dứa có chứa vitamin C đã được chứng minh là có thể làm giảm co thắt phế quản - một triệu chứng của bệnh hen suyễn dị ứng.

Lưu ý khi sử dụng nước ép dứa

Nước ép dứa hầu như đều an toàn đối với hầu hết mọi người. Tuy nhiên, bromelain trong dứa có thể tăng cường hấp thụ một số loại thuốc, đặc biệt là thuốc kháng sinh và thuốc làm loãng máu. Do đó, nếu bạn đang dùng thuốc, hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ để đảm bảo an toàn khi uống nước ép dứa.

Ngoài ra, nước ép dứa cũng có thể gây ra chứng ợ nóng hoặc trào ngược ở một số người do nước ép có tính axit. Cụ thể, những người mắc bệnh trào ngược dạ dày thực quản (GERD) nên tránh tiêu thụ một lượng lớn nước ép dứa.

Mặc dù sở hữu một số lợi ích tiềm năng, nhưng nước ép dứa vẫn chứa ít chất xơ và có nhiều đường. Điều này có thể gây tăng cân ở một số người.

Nước ép dứa.

Thêm nữa, dù uống một lượng nhỏ nước trái cây có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 và bệnh tim, nhưng uống nhiều hơn 150ml mỗi ngày có thể làm phản tác dụng.



Do đó, tốt nhất bạn nên tuân theo các hướng dẫn về chế độ ăn uống là hạn chế tiêu thụ quá nhiều nước trái cây, bao gồm cả nước ép dứa. Đặc biệt, khi uống nước trái cây, mọi người nên uống nước trái cây nguyên chất và không thêm đường.

Nước ép dứa chứa nhiều loại vitamin, khoáng chất và các hợp chất thực vật có lợi cho sức khỏe, giúp bảo vệ cơ thể khỏi bệnh tật. Do đó, mọi người có thể bổ sung thêm nước ép dứa vào chế độ ăn để cơ thể luôn khỏe mạnh.