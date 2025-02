Loại quả “báu vật" ngày Tết, cực tốt cho sức khỏe nhiều người lại chỉ để ngắm

Tăng cường sức đề kháng, chống lại bệnh tật

Quả quất là "kho chứa" vitamin C - một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, đóng vai trò then chốt trong việc bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây bệnh. Cụ thể, Vitamin C kích thích sản sinh bạch cầu, tăng cường khả năng nhận diện và tiêu diệt vi khuẩn, virus xâm nhập, giúp cơ thể chống lại các bệnh nhiễm trùng, cảm cúm, đặc biệt là trong thời tiết giao mùa.

Vitamin C còn giúp bảo vệ tế bào khỏi sự tấn công của các gốc tự do, ngăn ngừa tổn thương tế bào, làm chậm quá trình lão hóa, tăng cường hấp thu sắt từ thực phẩm, phòng ngừa thiếu máu do thiếu sắt. Vitamin C giúp củng cố mạch máu, bảo vệ nướu, ngăn ngừa chảy máu chân răng.

Quất cực tốt cho sức khỏe nhưng nhiều người lại chỉ để trưng trong nhà ngày tết. Ảnh: Istock

Hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh

Axit citric trong quả quất kích thích tiêu hóa, tăng tiết dịch vị, giúp quá trình tiêu hóa thức ăn diễn ra thuận lợi hơn, giảm thiểu tình trạng khó tiêu, đầy bụng. Trong khi đó, chất xơ trong loại quả này hỗ trợ nhu động ruột, giúp thức ăn di chuyển dễ dàng trong đường ruột, ngăn ngừa táo bó, đồng thời tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển của lợi khuẩn, duy trì sự cân bằng hệ vi sinh đường ruột.

"Liều thuốc" tự nhiên cho hệ hô hấp

Theo y học cổ truyền, quả quất có vị chua ngọt, tính ấm, quy vào kinh phế, có tác dụng trị ho, long đờm, giảm đau rát họng. Các hoạt chất trong quả quất có tính kháng khuẩn, kháng virus, ức chế sự phát triển của vi khuẩn, virus gây bệnh đường hô hấp.

Trong đó, flavonoid có tác dụng chống viêm, làm dịu niêm mạc họng, giảm sưng đau, giảm ho; các hợp chất polysaccharide giúp làm loãng đờm, dễ dàng khạc ra ngoài. Quả quất thường được sử dụng để làm siro ho, ngâm mật ong, hoặc chưng đường phèn để trị ho, viêm họng, cảm lạnh, viêm phế quản.

Tốt cho sức khỏe tim mạch

Quất là nguồn cung cấp dồi dào flavonoid, đặc biệt là hesperidin và naringin. Các hợp chất này có tác dụng chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp bảo vệ tế bào nội mô mạch máu khỏi tổn thương do các gốc tự do, ngăn ngừa xơ vữa động mạch và các bệnh lý tim mạch khác.

Quất cũng chứa một lượng chất xơ nhất định, góp phần giảm cholesterol xấu (LDL) trong máu. Bằng cách liên kết với cholesterol và loại bỏ chúng ra khỏi cơ thể, chất xơ giúp ngăn ngừa sự tích tụ mảng bám trong động mạch, giảm nguy cơ xơ vữa động mạch.

Quất được ví như “thuốc bổ” cho sức khỏe tim mạch. Ảnh: Getty Images

Cải thiện thị lực, sáng mắt

Quả quất là nguồn cung cấp vitamin A và beta-carotene - tiền chất của vitamin A. Vitamin A đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì thị lực, giúp sáng mắt, nhìn rõ trong điều kiện ánh sáng yếu. Ngoài ra, Vitamin A còn có thể hỗ trợ giảm nguy cơ mắc các bệnh như quáng gà, thoái hóa điểm vàng, đục thủy tinh thể.

Giải độc gan

Quất là nguồn cung cấp dồi dào vitamin C, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Vitamin C giúp trung hòa các gốc tự do, bảo vệ tế bào gan khỏi tổn thương, đồng thời hỗ trợ gan sản xuất glutathione - một chất chống oxy hóa quan trọng giúp thải độc, loại bỏ các chất độc hại ra khỏi cơ thể.

Ngoài ra, quất chứa nhiều flavonoid, đặc biệt là hesperidin và naringin. Các hợp chất này có tác dụng chống oxy hóa, chống viêm, bảo vệ gan khỏi tổn thương do rượu bia, thuốc lá và các tác nhân gây hại khác. ác nghiên cứu cho thấy, các hợp chất trong quất có thể giúp tăng cường chức năng gan, thúc đẩy quá trình chuyển hóa và thải độc, giúp gan hoạt động hiệu quả hơn.