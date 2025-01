4 loại quả ngon ngọt cực ít thuốc trừ sâu, giàu dinh dưỡng, Tết này ăn thoải mái vẫn yên tâm an toàn cho sức khỏe

Quả kiwi

Tổ chức phi lợi nhuận của Mỹ Environmental Working Group (EWG) đã tiến hành kiểm tra thuốc trừ sâu trên 46.000 mẫu của 46 loại trái cây và rau. Họ phát hiện kiwi là 1 trong 15 mặt hàng nông sản có dư lượng thuốc trừ sâu thấp nhất, với tỷ lệ 65% số kiwi lấy mẫu không phát hiện có lượng thuốc trừ sâu còn sót lại.

Kiwi là loại quả giàu vitamin C bậc nhất. 100g kiwi chứa 92,7mg vitamin C, nhiều hơn cả cam, chanh. Vitamin C hoạt động như một chất chống oxy hóa mạnh mẽ trong cơ thể, giúp bảo vệ tế bào chống lại tổn thương oxy hóa, tăng cường chức năng miễn dịch, ngăn ngừa các bệnh về đường hô hấp.

Loại quả này khá ít calo, là nguồn cung cấp chất xơ và nhiều enzyme tốt cho quá trình tiêu hóa. Các nghiên cứu cho thấy ăn kiwi có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, huyết áp cao, hạ mỡ máu và ngăn ngừa xơ vữa động mạch. Loại quả này có chỉ số đường huyết thấp (GI 50), không làm tăng lượng đường trong máu một cách đột ngột, an toàn cho người mắc tiểu đường.

Quả bơ

Quả bơ đứng đầu trong danh sách những thực phẩm ít bị nhiễm thuốc trừ sâu nhất của tổ chức EWG. Chỉ 1% mẫu bơ thử nghiệm của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) có chứa thuốc trừ sâu. Loại quả này có lớp vỏ khá dày nên khả năng lưu lại thuốc trừ sâu khi tiêu thụ khá thấp.

Quả bơ rất giàu chất béo lành mạnh, 100g bơ chứa 9,4g chất béo có lợi cho quá trình giữ cân nặng ổn định, tránh thừa cân, béo phì và ngăn ngừa bệnh tim. Loại quả này cũng nằm trong số các siêu thực phẩm giúp tăng testosterone tự nhiên ở nam giới, cải thiện lưu lượng máu và khả năng vận động.

Trong quả bơ chứa nhiều vitamin có lợi cho sức khỏe tổng thể, ngăn ngừa lão hóa, giảm nguy cơ trầm cảm như vitamin A, C, E và K, vitamin nhóm B và kali. Theo một số nghiên cứu, bơ giúp tăng độ nhạy insulin, làm giảm đường huyết và hỗ trợ điều trị tiểu đường. Loại quả này cũng chứa nhiều chất chống viêm, ngăn tình trạng viêm nhiễm dẫn đến các loại bệnh mãn tính đồng thời bảo vệ mô và các cơ quan trong cơ thể.

Quả xoài

Theo kết quả thử nghiệm của tổ chức EWG, 78% xoài được thử nghiệm sau khi rửa sạch và để ráo nước không phát hiện lượng thuốc trừ sâu còn dư lại. Điều này cho thấy loại quả này tương đối an toàn cho sức khỏe.

Xoài rất giàu chất xơ, enzym có lợi cho sức khỏe tiêu hóa, giúp đường ruột khỏe và ngăn ngừa táo bón. Chất xơ hòa tan trong xoài có thể giúp giảm cả cholesterol toàn phần và cholesterol LDL - cholesterol “xấu” gây ra mảng bám tích tụ trong mạch máu, gây xơ vữa động mạch.

Loại quả này chứa nhiều chất chống oxy hóa có lợi cho mắt, bảo vệ mắt khỏi tia cực tím có hại và ngăn ngừa bệnh về mắt do lão hóa như đục thủy tinh thể, thoái hóa điểm vàng. Vitamin A và vitamin C trong xoài có tác dụng chống lão hóa, thúc đẩy sản sinh collagen và ngăn ngừa nếp nhăn, giúp da luôn tươi trẻ và giúp tóc bóng khỏe hơn.

Quả bưởi

Bưởi được cho là loại quả an toàn vì vỏ bưởi rất dày, thuốc trừ sâu khó ngấm qua lớp vỏ này. Ngoài ra, bưởi là loại quả để được rất lâu nên không bị dùng đến chất bảo quản để giữ cho bưởi được tươi.

Thường xuyên ăn bưởi giúp ngăn ngừa tình trạng kháng insulin, nguyên nhân hàng đầu gây ra bệnh tiểu đường. Nước bưởi rất giàu chất chống oxy hóa và vitamin C là "thần dược" trong việc chống lão hoá, tăng cường miễn dịch chống lại các bệnh về đường hô hấp.

Loại quả này có lợi cho tim mạch nhờ khả năng hạ mỡ máu, rất ít calo nên có thể là sự lựa chọn phù hợp cho các bữa phụ, tráng miệng tốt cho sức khỏe. Chất xơ trong bưởi thúc đẩy quá trình tiêu hoá, giúp đường ruột khoẻ mạnh.Việc thường xuyên ăn bưởi mang lại nhiều lợi ích: cân bằng huyết áp, cải thiện sức khỏe đường ruột, hỗ trợ duy trì cân nặng khoẻ mạnh, ngừa bệnh tim và tốt cho xương khớp.

