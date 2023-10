Loại quả dân dã tốt cho sức khỏe, càng ăn càng đẹp

Bí ngô còn được gọi là bí đỏ, bí rợ, bí thơm, bí sáp… Loại quả này dân dã, dễ trồng, dễ mua, giá rẻ lại đa dạng cách chế biến. Tiến sĩ Elizabeth Ward, đồng tác giả của cuốn “The Menopause Diet Plan, A Natural” nổi tiếng tại Mỹ cho biết, bí ngô rất giàu vitamin và chất xơ, khoáng chất, chất chống oxy hóa, axit hữu cơ. Nhờ vậy mà bí ngô mang lại rất nhiều lợi ích cho con người từ sức khỏe tới làm đẹp.

Trong 100g bí ngô có chứa: 85 - 91% là nước, 85 - 170 kJ năng lượng, 3.3 - 11g bột đường, 0.1 - 0.5g chất béo, 0.8 - 2g chất đạm, 5 - 6g gluxit, 0.9g protein. Kèm theo đó là các vitamin cần thiết cho con người như: vitamin A, vitamin C, các vitamin nhóm B1… Cùng các khoáng chất như kali, photpho, magie, kẽm và một số axit béo tốt như beta carotene, linolenic và linoleic.

Những lợi ích sức khỏe từ bí ngô

Theo Tiến sĩ Elizabeth Ward, bí ngô mang lại rất nhiều lợi ích sức khỏe nhưng ít ai biết. Tiêu biểu như:

1. Tốt cho não bộ

Bí ngô có hàm lượng các axit glutamine cao, đây là một chất thiết yếu cho hoạt động của não bộ, giúp tăng cường trí nhớ và độ tập trung. Các bà mẹ khi mang thai nên bổ sung bí đỏ vào chế độ ăn sẽ giúp cung cấp dưỡng chất cho sự phát triển não bộ của thai nhi.

Bí ngô đa dạng cách chế biến và mang lại nhiều lợi ích sức khỏe (Ảnh minh họa)

Không chỉ có vậy, loại quả này còn giàu tryptophan - chất cấu thành nên protein cần cho hoạt động của tế bào thần kinh cùng chất chống oxy hóa khác giúp giảm nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ.

2. Tốt cho mắt

Loại quả này xứng đáng là “vựa vitamin”, nhất là các vitamin tốt cho thị lực. Bí ngô giàu beta carotene, khi vào trong cơ thể chất này được chuyển hóa thành vitamin A. Đây là chất cần thiết cho mắt, giúp duy trì và phát triển thị lực, ngăn ngừa tổn hại cho các tế bào mắt.

Bí ngô cũng là nguồn cung cấp lutein và zeaxanthin, hai hợp chất có khả năng làm giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng liên quan đến tuổi tác và đục thủy tinh thể. Vitamin C trong bí ngô giúp bảo vệ mắt khỏi tia cực tím, chống mỏi mắt. Bổ sung bí ngô vào chế độ ăn thường xuyên giúp cải thiện thị lực và duy trì đôi mắt khỏe mạnh.

3. Giảm nguy cơ ung thư

Bí ngô chứa nhiều carotenoids, cũng giống như các loại hoa quả màu vàng khác như khoai lang, cà rốt. Đây là những hợp chất có thể hoạt động như chất chống oxy hóa, có thể hỗ trợ cơ thể giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư.

Sự kết hợp giữa các thành phần như vitamin A, C, chất sắt và hàng loạt các chất dinh dưỡng khác trong bí ngô sẽ giúp tạo ra rào cản tự nhiên cho cơ thể để chống lại các tế bào ung thư. Ngoài ra, chất sterol trong hạt bí ngô cũng đã được chứng minh có tác dụng chống lại một số bệnh ung thư.

4. Hỗ trợ tiêu hóa, ngăn ngừa tiểu đường

Nguồn chất xơ tốt trong bí ngô giúp cơ thể cảm thấy no, đồng thời thúc đẩy quá trình tiêu hóa lành mạnh. Hàm lượng chất xơ trong bí ngô làm chậm quá trình hấp thu carbohydrate, gồm cả đường tự nhiên. Từ đó còn giúp cơ thể cân bằng tốt hơn lượng đường trong máu.

Chứa tới 90% là nước nên bí ngô hỗ trợ cho nhu động ruột hoạt động tốt hơn. Từ đó sẽ kích thích hoạt động tiêu hóa, làm giảm nguy cơ chướng bụng, đầy hơi hay táo bón. Một trong những loại chất xơ được tìm thấy trong bí ngô được gọi là chất xơ prebiotic, giúp nuôi dưỡng các vi khuẩn tốt trong ruột của bạn nhằm hỗ trợ tiêu hóa và chức năng đường ruột tối ưu.

5. Giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch

Chất xơ, vitamin C, kali có trong bí ngô có thể cải thiện sức khỏe tim mạch. Đặc biệt là loại quả này rất giàu kali. Theo Tạp chí Tim mạch Quốc tế, kali cần thiết để hạ thấp và kiểm soát mức huyết áp, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe tim mạch của bạn vì quá nhiều áp lực lên động mạch có thể ngăn cản lưu lượng máu đến tim. Tạp chí Nutrients cũng cho biết chất xơ rất quan trọng trong việc giảm mức cholesterol và kiểm soát nguy cơ mắc bệnh tim mạch

Ngoài ra, chất xơ dồi dào trong bí ngô cũng có lợi trong việc loại bỏ cholesterol khỏi cơ thể. Từ đó tăng tuần hoàn máu và tốt cho tim mạch.

6. Tăng cường hệ miễn dịch

Do chứa hàm lượng vitamin A và C cao nên bí ngô cũng là một loại quả giúp tăng cường sức mạnh cho hệ thống miễn dịch của bạn. Tiến sĩ Elizabeth Ward giải thích rằng bí ngô có nhiều chất chống oxy hóa và chứa nhiều vitamin A và C, tất cả đều giúp tăng cường hệ thống miễn dịch của chúng ta theo những cách khác nhau. Điều này đặc biệt hữu ích khi bước vào mùa thu - đông, là mùa của bí ngô nên hãy tận dụng thực phẩm này.

Một báo cáo năm 2022 được công bố trên tạp chí Nghiên cứu Thực phẩm Ứng dụng cũng đã công nhận rằng bí ngô giúp tăng cường miễn dịch theo nhiều cách. Theo một báo cáo được công bố trên tạp chí Current Developments in Nutrition, cùng với sức khỏe đường ruột, chất xơ prebiotic (như chất có trong bí ngô) cũng có thể hỗ trợ hấp thụ canxi, giảm nguy cơ dị ứng và cải thiện khả năng miễn dịch.

Bí ngô rất hữu ích trong làm đẹp

Nhiều người nói bí ngô là thực phẩm “càng ăn càng đẹp” cũng không sai. Bởi nó mang đến nhiều hiệu quả tích cực từ giảm cân tới làn da, mái tóc.

Theo Tiến sĩ Elizabeth Ward, bí ngô chứa bộ ba loại vitamin hỗ trợ da là: vitamin A, vitamin C và vitamin E. Vitamin A trong cơ thể và giúp bảo vệ tế bào da khỏi bị tổn thương do tia UV có hại, vitamin C cần thiết để sản xuất collagen và hydrat hóa da, và vitamin E là chất chống oxy hóa mạnh giúp bảo vệ chống lại tổn thương gốc tự do.

Bí ngô còn chứa axit alpha hydroxy (tương tự như axit glycolic và axit lactic), là loại axit trái cây giúp tẩy tế bào da chết, tăng tốc độ tái tạo tế bào và giữ cho làn da trông trẻ trung và sáng mịn. Ngoài ra, lutein, zeaxanthin cùng các chất chống oxy hóa của loại quả này cũng giúp da tăng khả năng phòng vệ trước tia UV, làm da căng mịn và chậm lão hóa hơn.

Quả bí ngô rất giàu vitamin nhưng lại ít calo nên là lựa chọn rất tốt cho những người đang có nhu cầu giảm cân. Đặc biệt, chất xơ từ thực phẩm này còn kiềm chế cảm giác thèm ăn nên sẽ kiểm soát việc tăng cân mà không lo thiếu chất. Loại quả này cũng thúc đẩy trao đổi chất và làm giảm mỡ nội tạng, dẫn tới giảm vòng eo.

Nó cũng chứa nhiều khoáng chất thiết yếu như kali và kẽm. Kali giúp giữ cho tóc khỏe mạnh và kích thích quá trình mọc tóc. Đồng thời, kẽm có thể tái tạo collagen và giúp tóc suôn mượt, chắc khỏe. Vì vậy, bí ngô rất tốt cho tóc và móng.

Nguồn: Eat This, Nutrition, Healthline