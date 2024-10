Loại quả giàu vitamin C chống lão hóa rất tốt còn là "thuốc trị ho" tự nhiên: Bán đầy chợ nhưng nhớ tránh xa 2 kiểu dùng

Vào khoảng tháng 9, tháng 10 là mùa chanh đào cho trái căng mọng, nhiều nước. Vào những ngày này, chanh đào - thứ quả chứa lượng vitamin C dồi dào được bày bán khắp các chợ cóc, ngõ phố. Cứ đi một đoạn đường là lại thấy những mẹt chanh đào nho nhỏ, quả nào quả nấy căng mọng.



Chanh đào hiện nay được bán nhiều ở vỉa hè, chợ cóc... (Ảnh: Tuấn Minh)

Vào mùa chanh đào đang rộ, người Việt thường có thói quen mua về để làm "thuốc trị ho" tự nhiên. Ai cũng biết mùa đông sắp đến. Làm hũ chanh đào mật ong hay chanh đào đường phèn trong nhà, cứ ho là dùng ngay, bạn vừa trị ho hiệu quả vừa không cần dùng đến kháng sinh. Nhà nào có con nhỏ, người già, sức đề kháng yếu muốn tăng cường miễn dịch càng không thể bỏ qua loại "thần dược" này.

Chưa kể, chanh đào còn là loại quả siêu giàu vitamin C. Theo BS dinh dưỡng Vũ Đại Dương (làm việc tại TP.HCM), vitamin C là một thành phần quan trọng để sản xuất collagen, giữ da luôn láng mịn, mềm mại và trắng sáng. Dùng chanh đào đều đặn cũng là một cách bổ sung vitamin C tự nhiên cho cơ thể mà bạn không bao giờ phải hối hận.

Mặc dù vậy, dùng chanh đào không đúng cách cũng có thể gây họa, dù bạn dùng với mục đích gì. Các chuyên gia khuyên, dùng chanh đào cần tránh 2 kiểu cực hại sức khỏe dưới đây:

1. Ngâm chanh đào mật ong uống hàng ngày để giảm cân nhưng lại cho thêm đường

Theo chuyên gia, đây là suy nghĩ cực sai lầm của vô số người. Nhiều người nghĩ chanh đào có vị chua, giàu chất xơ, uống giảm cân còn có da trẻ đẹp hơn.

Tuy nhiên, chanh đào khi ngâm với mật ong vốn đã khá ngọt. Nếu sử dụng uống hàng ngày để giảm cân, lại cho thêm đường thì có thể phản tác dụng. Nguyên nhân bởi, đường được thêm vào mỗi cốc nước chanh đào mật ong sẽ là nguyên nhân khiến bạn khó giảm cân, thậm chí chảy xệ mỡ thừa rất khó tránh.

Ngâm chanh đào mật ong uống hàng ngày để giảm cân nhưng lại cho thêm đường thì dễ công cốc.

2. Ngâm chanh đào mật ong trong hộp nhựa thay vì dùng lọ thủy tinh, sành, sứ

Về nguyên tắc, khi ngâm chanh đào mật ong là phải ngâm trong lọ thủy tinh, hoặc ít nhất là lọ sành sứ. Tuy nhiên, hiện nay, nhiều người vì tính tiện lợi, đảm bảo độ bền lại thường dùng hộp nhựa để ngâm chanh đào mật ong. Điều này có thể dẫn đến những hậu quả đáng tiếc cho sức khỏe.

Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh (Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội), khi ngâm chanh đào mật ong trong lọ nhựa có thể khiến BPA trong nhựa thôi nhiễm ra môi trường đẫm nước.

Điều này có thể dẫn đến những hậu quả đáng tiếc như gây biến dị nhiễm sắc thể với thai nhi, gây khuyết tật bẩm sinh, rối loạn hormone, dễ khiến trẻ dậy thì sớm... Đối với những gia đình cho con uống chanh đào mật ong để trị ho thường xuyên thì rất nên cẩn trọng.

Đối với những loại hộp nhựa không rõ nguồn gốc, xuất xử, giá rẻ... còn có thể gây hại sức khỏe hơn nữa.

Do đó, tuyệt đối không được ngâm chanh đào mật ong vào những hộp nhựa cũng như nhiều loại thực phẩm, thuốc dạng nước khác trong chất liệu này. Chỉ nên ngâm chanh đào mật ong vào lọ thủy tinh hoặc lọ sành, sứ để tránh nguy cơ mắc bệnh cho cả nhà.

Uống chanh đào mật ong trị ho đừng quên 1 lưu ý quan trọng

Giới chuyên gia nhận định, chanh đào ngâm mật ong chỉ có tác dụng trị bệnh ho hay cảm nhẹ. Đối với bệnh ho cũng chỉ hiệu quả nếu mới chớm ho, ho do bị virus tấn công. Do đó, nếu tình trạng ho không dứt, có xu hướng nặng thêm thì cần đi khám để tìm nguyên nhân, điều trị kịp thời.