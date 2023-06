Loại quả mà chuyên gia về tuổi thọ cực thích, vừa trì hoãn lão hóa còn phòng ngừa ung thư

Lão hóa là quá trình tự nhiên và không thể tránh khỏi của con người khi tuổi tác gia tăng. Một trong những dấu hiệu lão hóa sớm nhất chính là sự thay đổi của làn da. Lúc này da sẽ mất đi độ đàn hồi và căng bóng vốn có, khiến ngoại hình kém sắc hơn trước rất nhiều. Chưa kể đến việc sức khỏe cũng dần đi xuống nhanh chóng.

Mặc dù lão hóa là quá trình không thể ngăn cản, thế nhưng chúng ta có thể làm chậm lại bằng cách duy trì lối sống lành mạnh như ăn uống khoa học, tập thể dục đều đặn, tránh stress… Quan trọng nhất vẫn là bổ sung thực phẩm có lợi cho sức khỏe, cung cấp những dưỡng chất cần thiết để cơ thể phục hồi và tự sửa chữa.

Paul Robbins – giám đốc Viện Sinh học Lão hóa và Trao đổi chất tại Đại học Minnesota (Mỹ).

Hiểu được điều này, ông Paul Robbins – giám đốc Viện Sinh học Lão hóa và Trao đổi chất tại Đại học Minnesota (Mỹ) đã nghiên cứu nhiều năm về vấn đề kéo dài tuổi thọ và trì hoãn lão hóa ở con người. Trong báo cáo gần đây, ông đã nghiên cứu một chất mang tên fisetin có thể giúp chúng ta giải quyết vấn đề trên.

Ông cho biết, chất fisetin này thường xuất hiện trong các loại trái cây màu đỏ, có khả năng cải thiện hệ miễn dịch, giảm viêm nhiễm và bảo vệ các tế bào trong cơ thể. Một trong số những loại quả chứa nhiều fisetin chính là dâu tây. Ông Paul khuyên mọi người nên ăn dâu tây thường xuyên hơn để bảo vệ sức khỏe.

Dâu tây là loại thực phẩm chứa chất fisetin giúp giảm viêm nhiễm, bảo vệ tế bào.

Lợi ích của dâu tây

Dâu tây là loại quả có nguồn gốc từ châu Âu vào thế kỷ 18, có màu đỏ tươi, vị ngon ngọt và thơm nên được nhiều người yêu thích. Dâu tây tươi chứa chủ yếu là nước nên tổng hàm lượng carb của chúng rất thấp, chỉ 8gr carbs trong 100gr dâu tây tươi. Chúng cũng chứa chất xơ giúp cải thiện chức năng tiêu hóa.

Trong Đông y, dâu tây có vị ngọt, chua, tính mát, công hiệu bổ phổi, điều hòa chức năng tiêu hóa, bồi bổ cơ thể, mát máu, giải độc. Dâu tây dùng để chữa các chứng như ho do phổi nóng, cổ họng sưng đau, chán ăn, tiểu ngắn, tiểu gắt, thiếu máu suy nhược, ung nhọt, say rượu.

Dâu tây có chỉ số đường huyết (GI) là 40, tương đối thấp nên sẽ không làm tăng mạnh lượng đường trong máu. Cho nên loại quả này được coi là an toàn cho bệnh nhân tiểu đường. Trong dâu tây sở hữu các vitamin quan trọng như A, B1, B2… và đặc biệt là vitamin C khá cao, hơn cả cam và dưa hấu.

Dâu tây chứa nhiều vitamin C hơn cả cam và dưa hấu.

Theo Adda Bjarnadottir – chuyên gia có bằng Cử nhân và Thạc sĩ chuyên ngành dinh dưỡng con người, sau đây là một số lợi ích nổi bật của quả dâu tây mà bạn không nên bỏ qua:

- Giàu chất chống oxy hóa

Ít ai biết rằng, quả dâu tây chứa nhiều chất chống oxy hóa hơn nho đỏ gấp 3 lần, hơn cà chua gấp 10 lần. Chất này đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ cơ thể khỏi sự tổn hại của các gốc tự do, từ đó làm chậm quá trình lão hóa và giúp làn da căng mịn, trẻ đẹp lâu hơn.

Ngoài ra, dâu tây cũng chứa lượng lớn vitamin C có khả năng chống oxy hóa mạnh, bảo vệ tế bào khỏi sự tổn hại từ các gốc tự do. Vitamin C cũng hỗ trợ cơ thể tăng sinh và duy trì collagen - một protein quan trọng giúp da tăng độ đàn hồi, giúp mô và mạch máu khỏe mạnh.

- Chống ung thư

Nhờ giàu chất chống oxy hóa, dâu tây còn sở hữu khả năng chống ung thư tuyệt vời. Loại quả này có axit ellagic - một chất chống oxy hóa mạnh có khả năng ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư. Axit ellagic giúp ức chế tế bào ác tính, ngăn chặn quá trình chuyển hóa tế bào ung thư từ giai đoạn này sang giai đoạn khác. Thậm chí nó còn kích hoạt quá trình tự diệt tế bào ung thư.

Hơn nữa, dâu tây còn chứa các chất chống oxy hóa khác như vitamin C, quercetin và anthocyanin… đều có khả năng chống ung thư. Theo nhiều nghiên cứu, ăn dâu tây thường xuyên giúp giảm nguy cơ mắc ung thư bàng quang, ung thư vú, ung thư cổ tử cung, ung thư da, ung thư đại trực tràng…

Ăn dâu tây sẽ giúp ngăn ngừa một số loại ung thư.

- Hỗ trợ giảm cân, giữ dáng

Như đã đề cập, dâu tây chứa nhiều nước nhưng lại ít calo, cho nên loại quả này giúp tạo cảm giác no lâu mà không gây tăng cân. Chất xơ trong dâu tây cũng cải thiện hệ tiêu hóa, giảm sự hấp thụ đường trong cơ thể. Những điều này sẽ hỗ trợ kiểm soát cân nặng và ngăn chặn sự tích tụ chất béo trong cơ thể.

Bên cạnh đó, dâu tây còn chứa các enzyme chống viêm giúp tăng tốc độ trao đổi chất của cơ thể, từ đó đốt cháy chất béo hiệu quả. Bạn nên kết hợp dâu tây với các thực phẩm lành mạnh khác, chẳng hạn như sữa chua, để tăng cường lợi ích và giúp giảm cân hiệu quả hơn.

- Bảo vệ tim mạch, giảm cholesterol xấu (LDL)

Trong một chén dâu tây chứa 134mg kali - một chất giúp điều hòa huyết áp bằng cách hoạt động như một vật đệm để chống lại những ảnh hưởng tiêu cực từ natri. Những lợi ích của dâu tây trong việc phòng chống viêm và cao huyết áp đã giúp chúng thuộc những loại trái cây bảo vệ tim mạch hiệu quả.

Bên cạnh đó, axit ellagic và các chất chống oxy hóa trong dâu tây đều đóng góp vào việc duy trì sức khỏe tim mạch. Một trong số đó là giúp cơ thể chống lại những ảnh hưởng tiêu cực của cholesterol xấu (LDL) trong máu, vốn là nguyên nhân gây ra sự tích tụ các mảng bám trong động mạch.

Dâu tây rất tốt cho tim mạch, tiêu diệt cholesterol xấu LDL.

Những lưu ý khi ăn dâu tây

Dâu tây sở hữu nhiều lợi ích tốt nhưng có thể gây dị ứng ở một số đối tượng, đặc biệt là trẻ nhỏ. Cụ thể, dâu tây chứa một loại protein có thể gây ra các triệu chứng dị ứng như ngứa ran trong miệng, nổi mề đay, đau đầu và sưng môi, mặt, lưỡi hoặc cổ họng. Nếu thấy dị ứng sau khi ăn dâu tây, bạn cần phải ngưng ngay lập tức.

Thêm vào đó, dâu tây chứa nhiều nước và chất xơ nên sẽ ảnh hưởng tới quá trình hấp thụ chất dinh dưỡng của cơ thể. Bạn nên ăn dâu tây 1 giờ trước bữa ăn và 2 giờ sau bữa ăn là tốt nhất. Khi ăn nên rửa thật sạch bởi quả dâu nằm trên mặt đất, rất dễ bị nhiễm các loại vi khuẩn nguy hiểm.

Đặc biệt hơn cả, các chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất trong dâu tây có tác dụng thư giãn tinh thần giúp bạn dễ đi vào giấc ngủ. Bạn có thể ăn vài quả dâu tây trước khi đi ngủ từ 30 phút đến 1 giờ để có giấc ngủ ngon, tăng cường sức khỏe và nhan sắc.

Theo Healthline, Insider