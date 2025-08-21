Loại quả “ngập dầu” nhưng giúp giảm mỡ bụng, đốt cháy mỡ nội tạng, chợ Việt bán "ê hề"

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

21-08-2025 - 20:17 PM | Sống

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, loại quả này đúng là “ngập dầu” với hàm lượng chất béo cao gấp hơn 70 lần táo, cam hay xoài nhưng nó lại giúp đốt cháy mỡ thừa cực tốt.

Nhắc đến trái cây “gây tranh cãi” nhất hiện nay, chắc chắn không thể bỏ qua quả bơ. Loại quả vỏ xấu xí, vị nhạt nhẽo, thậm chí hơi ngấy này lại được ca ngợi là “siêu thực phẩm”, nhưng cũng có người lo ngại vì… quá nhiều chất béo, sợ ăn vào dễ tăng cân.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, quả bơ đúng là “giàu dầu” với hàm lượng chất béo cao gấp hơn 70 lần táo, cam hay xoài. Tuy nhiên, phần lớn chất béo trong bơ là axit béo không bão hòa đơn (oleic acid), dạng chất béo tốt giúp giảm cholesterol xấu, bảo vệ tim mạch và giảm nguy cơ đột quỵ.

Không chỉ vậy, bơ chứa lượng chất xơ, kali, magie dồi dào, thậm chí kali còn gấp đôi chuối. Ăn nửa quả bơ đã đáp ứng gần 1/5 nhu cầu chất xơ của người trưởng thành, giúp tạo cảm giác no, hỗ trợ tiêu hóa, ngăn táo bón. Ngoài ra, chất carotene trong bơ có khả năng chuyển hóa thành vitamin A, giúp sáng mắt, đẹp da.

Một nghiên cứu của Mỹ (2021) cho thấy, phụ nữ ăn 1 quả bơ mỗi ngày trong 12 tuần giảm đáng kể mỡ bụng và nội tạng mỡ, trong khi nam giới không có sự thay đổi rõ rệt. Điều này lý giải vì sao bơ thường xuất hiện trong thực đơn giảm cân, đặc biệt là của chị em muốn “siết vòng 2”.

Tuy nhiên, bơ cũng chứa nhiều calo (171 kcal/100g), thậm chí còn cao hơn cả sầu riêng. Vì vậy, chuyên gia cảnh báo nếu thêm bơ vào khẩu phần ăn hằng ngày mà không cắt giảm các món khác, nguy cơ tăng cân là điều chắc chắn.

Tóm lại, bơ không phải “thần dược giảm béo”, nhưng nếu ăn đúng cách - thay thế một phần tinh bột hoặc chất béo xấu - thì lại trở thành vũ khí giúp chị em giữ dáng, bảo vệ tim mạch và làm đẹp từ bên trong.

Nguồn và ảnh: QQ

Mỹ đánh giá đây là loại quả có vitamin C gấp 21 lần táo: Không phải cam hay quýt, từ lá đến rễ đều là bài thuốc cực tốt cho đường huyết

Theo Nguyệt Quang

Phụ nữ số

