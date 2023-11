Loại quả ngọt tự nhiên nhưng chỉ số đường huyết cực thấp, tốt cho người tiểu đường: Bổ tim, giảm huyết áp hiệu quả ít ai biết

Với những người đang mắc bệnh tiểu đường, muốn cải thiện lượng đường trong máu thì nên ăn các loại trái cây có chỉ số đường huyết (GI) từ 55 trở xuống. Chỉ số GI càng thấp, lượng đường trong máu càng tăng chậm, có thể giúp cơ thể kiểm soát tốt hơn những thay đổi sau bữa ăn. ‏

‏Quả anh đào (cherry) là một trong những loại quả có chỉ số đường huyết thấp nhất với chỉ số GI là 22, mang lại nhiều lợi ích sức khỏe về mọi mặt. Loại quả này có vị ngọt thanh đặc trưng, thường được ăn trực tiếp, phổ biến hơn so với loại anh đào chua thường chế biến trong các món bánh tráng miệng, nước uống. ‏

‏Theo chuyên gia dinh dưỡng Mỹ Samantha Heller, cả 2 loại anh đào đều được chứng minh công dụng trong các nghiên cứu. Lượng anh đào nên ăn nên là 1 cốc, tương đương 16 quả anh đào/ngày. Các chuyên gia khuyến khích nên ăn đa dạng kết hợp các loại trái cây, không nên ăn quá nhiều anh đào để tránh đầy hơi, đau dạ dày, tiêu chảy.‏

‏ Các lợi ích của quả anh đào có thể kể đến như:‏

Giàu vitamin và chất chống oxy hóa

‏Quả anh đào rất giàu vitamin C, một cốc anh đào (154g) cung cấp 18% lượng vitamin C cần thiết mỗi ngày cho cơ thể. Vitamin C duy trì hệ miễn dịch và làn da khỏe mạnh, thúc đẩy sản xuất collagen. Chất xơ tốt trong quả anh đào cũng giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Ngoài ra loại quả này còn chứa vitamin B, mangan, đồng, magie và vitamin K.‏

‏Một số chuyên gia cho rằng màu của quả càng đậm thì mức độ chống oxy hóa càng cao do hàm lượng anthocyanin tạo ra màu đỏ sẫm ở vỏ. Chất anthocyanin còn liên quan đến cải thiện sức khỏe não bộ, giúp khả năng tư duy và trí nhớ tốt hơn.‏

Tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm huyết áp

‏Anh đào giàu chất xơ và các chất dinh dưỡng có lợi cho tim như kali, vitamin C, nồng độ các các hợp chất thực vật giúp tăng cường sức khỏe tim mạch. Kali cần thiết để duy trì nhiệt tim đều đặn, loại bỏ lượng natri dư thừa ra khỏi cơ thể và điều hòa huyết áp. Một khẩu phần cherry cung cấp 10% lượng kali cần nạp mỗi ngày.‏

‏Một nghiên cứu trên Tạp chí Dinh dưỡng Anh cho thấy nước ép anh đào và các loại quả mọng có thể giúp giảm huyết áp nhờ hàm lượng polyphenol cao, hoạt động như chất chống oxy hóa trong cơ thể. Một nghiên cứu khác chỉ xét riêng nước ép anh đào cũng cho thấy lợi ích đối với huyết áp và kiểm soát cholesterol, giảm nguy cơ mắc bệnh tim.‏

Kiểm soát lượng đường trong màu

‏Quả anh đào chứa nhiều loại chất chống oxy hóa, trong đó có chất anthocyanin có thể làm tăng sản xuất insulin, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu. Lượng chất chống oxy hóa dồi dào còn có thể ngăn ngừa các bệnh mãn tính, trong đó có tiểu đường.‏

‏Loại quả này còn rất giàu chất xơ, khoảng 10 quả anh đào sẽ cung cấp 1,4 g chất xơ tương đương 10% lượng chất xơ được khuyến nghị mỗi ngày. Chất xơ làm chậm quá trình chuyển hóa của đường, ngăn đường huyết tăng đột biến. Theo một nghiên cứu năm 2018 của các nhà khoa học châu Âu, ăn quả anh đào có liên quan đến việc giảm nguy cơ rối loạn chuyển hóa gây ra bệnh tiểu đường type 2.‏

Cải thiện triệu chứng viêm khớp và bệnh gout

‏Với đặc tính chống viêm mạnh mẽ, quả anh đào có thể làm giảm triệu chứng viêm khớp và bệnh gout, một loại viêm khớp do sự tích tụ axit uric dẫn đến sưng tấy, đau khớp nghiêm trọng. Quả anh đào ức chế quá trình stress oxy hóa, giảm nồng độ axit uric trong cơ thể. Một nghiên cứu trên 633 người mắc bệnh gout cho thấy những người ăn quả anh đào tươi trong ít nhất 2 ngày sẽ giảm các cơn đau cấp tính do gout hơn 35% so với những bệnh nhân không ăn.‏

Cải thiện chất lượng giấc ngủ

‏Theo Healthline, ăn quả anh đào tươi hay uống nước ép đều giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ. Do loại quả này chứa melatonin, một loại hormone với chức năng điều hòa đồng hồ sinh học và giấc ngủ của cơ thể. Nghiên cứu của Tạp chí Dinh dưỡng Châu Âu cho thấy nước ép anh đào có lợi trong việc cải thiện giấc ngủ cả về chất lượng và thời gian ngủ. Đồng thời loại quả này còn có lợi cho người mắc chứng mất ngủ, rối loạn giấc ngủ.

Theo Healthline, NDTV